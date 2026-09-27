Țara din Balcani care a devenit noua destinație-fenomen a Europei. Are plaje spectaculoase, munți și prețuri mici

4 minute de citit Publicat la 11:00 27 Sep 2026 Modificat la 11:00 27 Sep 2026

Fără îndoială, locul de care au auzit cei mai mulți oameni este Riviera Albaniei, supranumită „Maldivele Europei”, datorită apei cristaline și nisipului moale. Foto: Getty Images

Numărul turiștilor care vizitează această țară din Balcani s-a dublat în ultimul deceniu, pe măsură ce din ce în ce mai mulți oameni îi descoperă istoria fascinantă, plajele superbe și traseele de drumeție cu peisaje spectaculoase, potrivit Euronews.

Povestea turismului din Albania este unică. Izolată de restul lumii timp de decenii în timpul dictaturii lui Enver Hoxha, turiștii străini au ajuns în mica țară, în numere mici, după moartea lui și căderea comunismului.

În doar câțiva ani, numărul vizitatorilor a crescut vertiginos: în 2025, țara a înregistrat 11,9 milioane de vizitatori, cu 3,3% mai mult față de anul precedent, dar cu 93,6% mai mult față de 2019, potrivit Organizației Mondiale a Turismului (UN Tourism).

Nu există un singur factor care a dus la această creștere spectaculoasă, deși, notează Euronews, numărul mare al publicaților de turism care au poreclit țara din Balcani „Maldivele Europei” a contribuit.

De la o bijuterie ascunsă la o destinație turistică de top

Turiștii sunt mereu în căutarea de „bijuterii ascunse”. De îndată ce un loc devine extrem de popular, oamenii încep să caute alternative mai puțin bătătorite de călători.

În urmă cu un deceniu, Croația, în mod special Dubrovnik, a devenit o destinație turistică de masă datorită serialului „Game of Thrones”. Apoi, turiștii au început să caute locuri mai liniștite pe coasta dalmată, ajungând în Muntenegru. Acum, oamenii se îndreaptă și mai la sud, iar Riviera Albaniei este apreciată pentru apele sale limpezi și prețurile accesibile.

De asemenea, faptul că regiunea poate fi străbătută relativ ușor cu autobuzul a atras numeroși călători care aleg să viziteze mai multe țări într-o vacanță și fac un traseu prin Macedonia de Nord, Kosovo și alte destinații împreună cu Albania.

Pentru cei preferă să zboare, extinderea Aeroportului Internațional din Tirana a contribuit la dezvoltarea turismului, însă un eveniment și mai important a fost deschiderea unei baze Wizz Air aici, în 2020, care a adus zboruri accesibile către și dinspre orașe din întreaga Europă, inclusiv Barcelona, Budapesta, Londra, Madrid, Roma și Stockholm.

Un motiv important pentru care Albania este acum atât de populară este și diversitatea pe care o oferă, indiferent dacă ești pasionat de istorie sau pur și simplu vrei să stai întins pe plajă.

Tirana, o destinație ideală pentru pasionații de istorie

Capitala Albaniei, Tirana, este o cale excelentă pentru a cunoaște istoria țării și dezvoltarea sa rapidă din ultimele decenii.

Turiștii pot începe cu o vizită în Piața Skanderbeg, denumită astfel după statuia dedicată eroului național al țării, care a rezistat otomanilor în secolul al XV-lea.

Deși Muzeul Național de Istorie va rămâne închis până în 2028, pictura murală de pe exterior oferă în continuare o perspectivă asupra trecutului țării prin intermediul personajelor reprezentate, printre care se numără un războinic ilir, un luptător din perioada Renașterii Naționale Albaneze, o reprezentare a Mamei Albania și un muncitor comunist.

Cei care vor să afle mai multe despre istoria Albaniei din perioada comunistă pot vizita Casa Frunzelor, un muzeu dedicat Sigurimi, poliția secretă a țării. Aici pot vedea fostele camere de interogatoriu, precum și documente, înregistrări și fotografii originale din acea perioadă.

Arhitectura brutalistă nu este singura moștenire a Albaniei lui Hoxha: țara este, de asemenea, plină de buncăre, existând 5,7 pentru fiecare kilometru pătrat. Cele mai multe sunt abandonate, însă în apropiere de Piața Skanderbeg poate fi vizitat Bunk’art 2, care prezintă, de asemenea, viața sub teroarea poliției secrete.

Pentru suveniruri și produse locale, Euronews Travel recomandă o vizită la Castelul Tirana, cunoscut și drept Fortăreața lui Justinian, unde se află acum numeroase restaurante, cafenele și magazine independente.

Tirana este cunoscută drept o destinație mai ieftină pentru un city-break decât orașele din țările vecine, iar acest lucru a contribuit la dezvoltarea unei vieți de noapte foarte active.

Cartierul Blokku este un loc bun pentru a începe. Iubitorii de cocktailuri pot încerca Hemingway, cunoscut pentru concertele sale de jazz live și băuturile pe bază de rom, sau Radio Bar. Pentru bere, ideal este Ruka's Bar 1991.

Shkodër: pentru relaxare pe malul lacului

Cel mai mare lac din sudul Europei este împărțit între Albania și Muntenegru.

Numit Lacul Shkodër în partea albaneză (și Lacul Skadar în partea muntenegreană), orașul poate fi explorat pe jos și turiștii pot vizita și Castelul Rozafa. Turul lacului poate fi făcut cu bicicleta.

Este un loc al relaxării.

Râul Shala și Lacul Koman sunt destinații populare pentru excursii de o zi din zona Lacului Shkodër, iar aventurile în Alpii Albaniei pornesc tot de acolo.

Alpii Albaniei, perfecți pentru iubitorii de natură

Pasul Valbona se numără printre cele mai populare trasee de drumeție din Alpii Albaniei.

Traseul dintre Valbona și Theth are 12 kilometri și durează aproximativ șapte până la zece ore.

Pe parcurs, turiștii se pot aștepta la peisaje nealterate, cu vârfuri spectaculoase și pajiști pline de flori sălbatice.

Riviera Albaniei, de neratat pentru cei care vor să facă plajă

Fără îndoială, locul de care au auzit cei mai mulți oameni este Riviera Albaniei, supranumită „Maldivele Europei”, datorită apei cristaline și nisipului moale.

Vlora, al treilea oraș ca mărime din Albania, a înregistrat cel mai mare aflux de turiști, însă printre celelalte destinații populare de pe coastă se numără Dhërmi, Sarandë și Ksamil.

Boomul turistic din țară a atras investiții importante în infrastructura turistică, iar printre hotelurile de cinci stele de pe coastă se numără acum Green Coast Hotel - MGallery Collection (deschis în iunie anul trecut), Crowne Plaza Durres by IHG (deschis la începutul acestui an) și Miamar Luxury Hotel & Spa.