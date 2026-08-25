Unde poți merge în vacanță în Europa dacă ai un buget mic. 13 destinații ieftine pentru septembrie. România este și ea în top

Lista include și destinații din Turcia, precum Antalya, pe care autorii studiului le-au tratat ca parte a pieței europene de vacanțe. Foto: Getty Images

Turiștii care vor să plece în septembrie într-un city break european fără să cheltuiască o avere au încă destule variante. Un clasament realizat de Thomas Cook arată că în 13 destinații populare din Europa costurile zilnice pot rămâne la cel mult 100 de euro de persoană. Lista include și destinații din Turcia, pe care autorii studiului le-au tratat ca parte a pieței europene de vacanțe.

Agenția de turism a analizat peste 50 de destinații și a calculat cât ar costa, în medie, o zi de vacanță, luând în calcul cazarea la un hotel de trei stele, o masă la un restaurant ieftin, o cafea, transportul public pentru o zi și biletele la atracții turistice, scrie Euronews.

Tirana, cea mai ieftină destinație din top

Capitala Albaniei ocupă primul loc, cu un cost mediu de aproximativ 59 de euro pe zi de persoană. O noapte la un hotel de trei stele ajunge, în medie, la aproximativ 32 de euro de persoană, o masă la un restaurant accesibil costă în jur de 8,50 euro, iar o bere locală aproximativ 1,50 euro.

Pe locul al doilea se află Bucureștiul, cu un buget estimat la 66 de euro pe zi de persoană. O masă în oraș costă, în medie, puțin peste 12 euro, iar un abonament de transport public pentru o zi este în jur de 1,50 euro.

În primele cinci locuri apar și două destinații din Turcia. Antalya este la egalitate cu Varșovia, cu un cost de aproximativ 78 de euro pe zi, iar Istanbulul ocupă locul al cincilea, cu 82 de euro.

În Istanbul, hotelurile sunt printre cele mai ieftine din clasament, cu un tarif mediu de aproximativ 28 de euro de persoană pe noapte. O masă la un restaurant ieftin costă între 8 și 9 euro.

„Destinațiile din Europa de Est și Turcia continuă să ofere prețuri foarte bune, iar pe măsură ce numărul turiștilor crește, nu vor mai rămâne mult timp un secret”, a declarat Nicholas Smith, director pentru pachete dinamice la Thomas Cook.

Cele mai ieftine orașe europene pentru un city break

Clasamentul realizat de Thomas Cook arată astfel:

Tirana, Albania - 59 euro/zi

București, România - 66 euro/zi

Antalya, Turcia - 78 euro/zi

Varșovia, Polonia - 78 euro/zi

Istanbul, Turcia - 82 euro/zi

Muğla, Turcia - 87 euro/zi

Cracovia, Polonia - 87 euro/zi

Vilnius, Lituania - 90 euro/zi

Frankfurt, Germania - 90 euro/zi

Lyon, Franța - 91 euro/zi

Tallinn, Estonia - 93 euro/zi

Heraklion, Grecia - 99 euro/zi

Porto, Portugalia - 100 euro/zi