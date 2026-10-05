În Scoția s-a mai scos la vânzare o insulă fermecătoare și costă cât un apartament în București. Hildasay are 108 hectare

2 minute de citit Publicat la 15:56 05 Oct 2026 Modificat la 16:02 05 Oct 2026

O insulă scoțiană izolată, cu ponton și o casă tradițională, a fost scoasă la vânzare pentru 350.000 de lire sterline (413.000 de euro).

Situată în largul coastei de vest a insulelor Shetland, Hildasay are o suprafață de 108 hectare și poate fi accesată doar cu barca, potrivit The Independent.

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Relieful insulei include o coastă întinsă, două lacuri cu apă dulce și terenuri care urcă lin până la aproximativ 32 de metri în punctul cel mai înalt.

Casa tradițională oferă un adăpost de bază, precum și vedere asupra mării și peisajului din jur. Insula găzduiește, de asemenea, o varietate de păsări și animale marine.

Un reprezentant al agenției imobiliare Kelvin Anderson a descris Hildasay drept o proprietate cu totul aparte, care oferă liniște și un bogat patrimoniu într-un decor insular britanic remarcabil.

Acesta a spus că vânzarea reprezintă o oportunitate „extraordinară”.

„Accesibilă cu barca de pe uscat și de pe insulele din jur, Hildasay beneficiază de propriul ponton, care reprezintă principalul punct de debarcare pe insulă”, a declarat acesta.

„Dimensiunea și caracterul nealterat creează o adevărată senzație de evadare, cu peisaje deschise și priveliști neîntrerupte asupra apelor din jur”.

Hildasay are și o istorie „fascinantă”, a mai spus reprezentantul.

„În 1891, pe insulă locuiau aproximativ 30 de oameni, iar exploatarea granitului și prelucrarea heringului reprezentau activități economice locale importante.

Granitul distinctiv, de culoare roșu-verzuie, al insulei Hildasay era exploatat la o scară considerabilă și transportat până la port pe o cale ferată construită special în acest scop, înainte de a fi expediat mai departe, ajungând, potrivit relatărilor, până în destinații atât de îndepărtate precum Australia.

Rămășițele acestui remarcabil trecut industrial sunt încă vizibile și astăzi”, a mai precizat reprezentantul agenției.

Potrivit anunțului de vânzare, peisajul insulei păstrează încă blocuri masive de granit abandonate și urmele vechii căi ferate.

Acestea oferă „o legătură concretă cu o perioadă în care această insulă, acum atât de liniștită, găzduia o comunitate înfloritoare”, se spune în anunț.

„Astăzi, Hildasay reprezintă ceva tot mai greu de găsit - oportunitatea de a deține o insulă întreagă în Shetland”.

În ultimii ani, Hildasay a ajuns în atenția publicului după ce l-a găzduit pe Chris Lewis, un drumeț care a parcurs litoralul Marii Britanii în scop caritabil, în timpul pandemiei de COVID-19.

În vârstă de 39 de ani, acesta dormea într-un cort pe insula principală Shetland când, în 2020, au fost introduse restricțiile de carantină pentru a limita răspândirea virusului.

Ulterior, i s-a acordat o permisiune specială pentru a locui în singura locuință de pe insulă, împreună cu câinele lui, Jet. Cei doi au avut drept companie doar 15 oi și au primit, cu ajutorul bărcilor, provizii de cărbune și alimente până la ridicarea restricțiilor.

Ulterior, Lewis a publicat o carte intitulată „Finding Hildasay”, în care își documentează extraordinara călătorie de-a lungul coastei Regatului Unit.

În urmă cu câteva luni, o altă insulă scoțiană - Mullagrach - a fost scoasă la vânzare, iar anunțul a stârnit un mare interes.