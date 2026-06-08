O insulă idilică de 36 de hectare, cu o cabană incredibil de pitorească, se vinde la prețul unui apartament, în Scoția

Insula Mullagrach, cea mai nordică dintre renumitele Summer Isles, este scoasă la licitație pe 9 iunie FOTO: Savills Auctions

O insulă privată scoțiană, care oferă visul pe care tot mai mulți oameni îl au - acela de a avea o viață liniștită, departe de agitația lumii - va fi scoasă în curând la licitație, iar prețul de pornire este unul neașteptat de accesibil, având în vedere suprafața domeniului și faptul că are deja o construcție locuibilă.

Insula Mullagrach, cea mai nordică dintre renumitele Summer Isles, aflate în largul coastelor Scoției, are o suprafață de aproape 36 de hectare. Va fi licitată pe 9 iunie prin intermediul companiei Savills, potrivit Bild. Deși pare o proprietate exclusivistă, prețul de pornire este surprinzător de accesibil, de aproximativ 405.000 de euro, mai puțin decât un apartament de lux din București.

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De ce este insula Mullagrach atât de specială

Cei care vor deveni proprietarii insulei aleg, înainte de toate, liniștea și izolarea Highlands-ului scoțian. În locul zgomotului traficului, fundalul sonor al vieții de zi cu zi este oferit de vuietul neîntrerupt al Atlanticului.

Mullagrach face parte din Rezervația Biosferei Wester Ross, primul geoparc UNESCO din Scoția, și reprezintă un habitat important pentru numeroase specii de păsări marine. În apele din jur pot fi observate foci, delfini și vidre, iar de pe țărmurile stâncoase, presărate cu golfuri protejate și faleze abrupte, vizitatorii pot zări chiar și balene pitice.

O cabană integrată perfect în peisaj

În centrul insulei se află o mică locuință din lemn, concepută pentru a permite proprietarilor să se bucure de natura sălbatică a Scoției în deplină liniște. Acoperișul acoperit cu vegetație se integrează armonios în peisajul natural.

Insula a fost cumpărată în 2006 de un avocat londonez și soția lui, care și-au propus să protejeze și să îmbunătățească ecosistemul local.

Cabana, construită în 2014, dispune de bucătărie, zonă de luat masa, două spații de dormit și o sobă pe lemne. Panourile solare, sistemul de colectare a apei de ploaie și toaleta ecologică permit un trai aproape complet autonom. Singurul lucru care trebuie adus de pe continent este apa potabilă.

Locuința este vândută complet mobilată și utilată, iar priveliștea oferită de ferestrele generoase este impresionantă.

„Observăm un interes tot mai mare pentru proprietățile neobișnuite scoase la licitație. Insulele private exercită întotdeauna o fascinație aparte. Având în vedere dimensiunea, amplasarea și faptul că dispune deja de o locuință funcțională, ne așteptăm la un interes semnificativ pentru Mullagrach încă înainte de licitație”, a declarat Mhairi Archibald, director adjunct al Savills, pentru publicația germană Bild.

Accesibilă cu barca sau elicopterul

Mullagrach face parte din arhipelagul Summer Isles, format din aproximativ 20 de insule. De pe continent, accesul se face în aproximativ 35 de minute cu barca. Din localitatea Old Dornie, aflată la două mile marine distanță, transportul este asigurat de ambarcațiunile pescarilor locali.

O alternativă mai confortabilă este feribotul care pleacă din Ullapool, situat la aproximativ 15 mile marine. Pentru cei care preferă o variantă mai rapidă, insula poate fi accesată și cu elicopterul.