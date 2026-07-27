Am fost la „Babele de la Ulmet”. Ce sunt trovanții, unici în lume: Cum ajungi la „pietrele vii”, cât e biletul și ce spun legendele

Trovanții de la Buzău cunoscuți ca Babele de la Ulmet, iulie 2026. Sursa foto: Mia Lungu/ Alina Pîrvan via Antena 3 CNN

Într-un colț al județului Buzău se află unul dintre cele mai misterioase locuri naturale din România: trovanții de la Ulmet, cunoscuți de turiști drept „Babele de la Ulmet” sau „pietrele vii”, unice în lume.

Formațiuni de rocă ce par desprinse dintr-o poveste fantastică, trovanții atrag anual mii de vizitatori curioși să vadă pietrele cu forme neobișnuite despre care circulă numeroase legende.

Locul este unul dintre cele mai interesante și inedite obiective naturale din zona Buzăului, iar experiența începe cu mult înainte de a ajunge efectiv la formațiunile de piatră.

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Cum ajungi la trovanții de la Ulmet

Trovanții se află în satul Ulmet, comuna Bozioru, județul Buzău, într-o zonă de dealuri spectaculoase, parte a Ținutului Buzăului, un teritoriu recunoscut pentru peisajele sale și pentru fenomenele geologice neobișnuite.

Drumul până la formațiuni este accesibil, iar traseul începe de la o parcare amenajată în apropierea satului. De aici urmează o urcare de aproximativ 30–40 de minute pe jos.

Traseul este unul ușor și poate fi parcurs inclusiv de familii cu copii. Nu este nevoie de echipament special, însă încălțămintea comodă este recomandată, deoarece porțiunea finală este pe drum de pământ și poteci de deal.

Cu opriri pentru fotografii și admirarea peisajului, întreaga experiență durează aproximativ două ore.

Poiana de la baza traseului, locul unde începe experiența

Cu puțin înainte de a ajunge la trovanți, traseul trece printr-o poiană frumoasă, care oferă una dintre cele mai plăcute surprize ale drumului.

Aici se află două gherete de unde turiștii pot cumpăra produse locale și răcoritoare. Se găsesc socată (10 lei paharul mare), limonadă, dar și deserturi precum clătite sau gogoși, cu prețuri de aproximativ 8–9 lei.

Pe drumul către trovanți, mai mulți localnici își vând produsele: siropuri, dulcețuri sau miere.

Este unul dintre acele locuri unde vizita la un obiectiv turistic se transformă într-o experiență de sat autentic.

Când poiana se deschide în fața ochilor, atrage atenția și un copac uriaș care pare vechi de sute de ani. Arborele pare că „stă de pază” la intrarea spre zona trovanților, însă, în mod surprinzător, nu există niciun gard care să îl protejeze și niciun panou cu informații despre el. Nici în căutările online nu apar informații clare despre acest copac impresionant, care ar merita la rândul său o poveste.

Cât costă biletul la trovanții de la Ulmet în 2026

Accesul în zona amenajată a trovanților este contra cost.

În anul 2026, biletul costă 11 lei de persoană.

Vizitatorii au acces pe traseul amenajat și pot admira formațiunile de rocă, însă există reguli clare privind protejarea lor.

Reguli ignorate de unii turiști

În zona trovanților există panouri care transmit clar că vizitatorii nu au voie să se urce pe formațiunile de piatră.

Cu toate acestea, mulți turiști ignoră regulile. Unii își lasă copiii să se cațere pe trovanți, iar în unele cazuri chiar familii întregi urcă pe pietre pentru fotografii.

În zonă nu există pază permanentă și nici camere de supraveghere, astfel că protejarea formațiunilor depinde în mare parte de responsabilitatea vizitatorilor.

Trovanții s-au format în milioane de ani, iar deteriorarea lor prin urcare sau lovire poate afecta un patrimoniu natural greu de recuperat.

Ce sunt, de fapt, trovanții

Deși sunt numiți popular „pietre vii”, trovanții nu sunt organisme vii și nu cresc asemenea plantelor.

Din punct de vedere geologic, trovanții sunt formațiuni de gresie, create în urmă cu milioane de ani prin procese naturale de cimentare a nisipului și mineralelor.

Aspectul lor neobișnuit este dat de faptul că unele formațiuni au forme rotunjite, asemănătoare unor sfere, ciuperci sau siluete umane.

Numele de „pietre vii” vine dintr-o interpretare populară potrivit căreia aceste roci ar crește și s-ar multiplica. În realitate, modificările de dimensiune observate în anumite condiții sunt legate de procese geologice: apa transportă minerale care se depun în jurul nucleului de gresie, ducând la formarea unor structuri noi.

Trovanții de la Ulmet, unici în lume

România este una dintre țările cu cele mai cunoscute și numeroase formațiuni de tip trovant, iar trovanții de la Ulmet sunt printre cele mai spectaculoase exemple.

Astfel de formațiuni există și în alte zone ale lumii, însă trovanții românești sunt considerați deosebiți prin diversitatea formelor și prin concentrarea lor în anumite regiuni.

În zona Buzăului se găsesc unele dintre cele mai cunoscute formațiuni, iar fenomenul a atras atenția inclusiv cercetătorilor și turiștilor străini.

Legendele pietrelor care „cresc” și „fac pui”

De-a lungul timpului, trovanții au dat naștere numeroaselor povești și legende locale.

Una dintre cele mai cunoscute credințe despre aceste formațiuni este că „fac pui”. Localnicii și unii turiști spun că, după perioadele ploioase, în jurul trovanților mari pot apărea formațiuni mai mici, ca și cum pietrele-mamă ar da naștere unor noi pietre.

Explicația științifică este însă diferită: trovanții nu se înmulțesc și nu sunt organisme vii. Formarea lor are legătură cu procese geologice care au avut loc de-a lungul milioanelor de ani. Apa care circulă prin structura rocii poate transporta minerale ce se depun în jurul unui nucleu de gresie, contribuind treptat la apariția unor forme noi sau la modificarea celor existente.

Aspectul neobișnuit al trovanților, formele rotunjite și faptul că unele exemplare par înconjurate de pietre mai mici au alimentat această legendă a „puilor de piatră”, una dintre poveștile care au făcut celebre „pietrele vii” de la Ulmet.

Alte legende locale spun că trovanții ar fi pietre transformate, urme ale unor civilizații străvechi sau formațiuni cu proprietăți misterioase. În realitate, misterul lor vine din vechimea de milioane de ani și din modul spectaculos în care natura a modelat aceste roci.

Pentru cei care ajung în Ținutul Buzăului, trovanții de la Ulmet rămân o oprire spectaculoasă: pietre care par desprinse din altă lume, dar care au fost sculptate de natură de-a lungul a milioane de ani.

Traseul este unul ușor și poate fi parcurs în orice sezon al anului.