O noapte la hotel în Burgas a ajuns să coste cât în Bora Bora, după ce bulgarii au aflat că aici va fi organizat Eurovision 2027

Orașul Burgas din Bulgaria găzduiește Eurovision 2027. Foto: Profimedia Images

Prețurile cazărilor în Burgas au crescut după anunțul că orașul de la Marea Neagră va găzdui Eurovision în mai 2027, unele oferte ajungând la peste 4.000 de euro pe noapte, iar sejururile de trei nopți depășind 12.000 de euro. Creșterea bruscă a apărut la câteva ore după anunțul oficial, scrie Novinite.

Conform informațiilor furnizate de principalele platforme de rezervări, aproximativ 99% din cazările disponibile pentru perioada Eurovision, 11-15 mai, au fost deja rezervate sau nu mai sunt disponibile.

Unele dintre cele mai scumpe oferte sunt la hoteluri și apartamente de lângă coastă. Un sejur de trei nopți, între 13 și 15 mai, a fost listat la 12.000 de euro, deși o promoție temporară pentru anumiți utilizatori a redus prețul la 9.000 de euro. Alte oferte care au apărut la scurt timp după anunț au ajuns la 10.000 de euro înainte de a fi eliminate sau rezervate.

O analiză realizată de Business News de la bTV privind cazările disponibile în perioada semifinalelor și finalei, 13-16 mai, a constatat că prețurile variază de la câteva sute de euro până la peste 4.000 de euro pe noapte.

Printre oferte s-au numărat apartamente de lux de aproximativ 70 de metri pătrați, unde trei nopți pentru doi adulți costă 12.322 de euro, inclusiv taxe și comisioane. Asta înseamnă peste 4.100 de euro pe noapte.

Alte apartamente din centrul orașului Burgas și de-a lungul coastei au fost oferite la 4.290 de euro pentru trei nopți, adică aproximativ 1.430 de euro pe noapte, în timp ce o altă listare a ajuns la 2.780 de euro pentru trei nopți, echivalentul a aproximativ 927 de euro pe noapte. Camerele și apartamentele considerate mai accesibile aveau în continuare prețuri de aproximativ 1.950 de euro pentru trei nopți, adică aproximativ 650 de euro pe noapte.

În Sarafovo, prețurile de cazare pe noapte au fost raportate între 1.300 și 1.500 de euro. Unele destinații din apropiere, inclusiv Pomorie, Cernomoreț și Sozopol, oferă în continuare opțiuni mai ieftine, unele sejururi fiind disponibile pentru aproximativ 300 de euro. Cu toate acestea, prețurile în aceste zone pot ajunge, de asemenea, între 1.000 și 4.000 de euro.

Prețurile sunt de multe ori mai mari decât costul obișnuit al sejururilor scurte în Burgas, în afara evenimentelor internaționale majore. Creșterea bruscă a stârnit discuții pe rețelele de socializare, unii utilizatori exprimându-și îngrijorarea cu privire la imaginea orașului.

„Ei bine, e clar că ne vom expune. Va fi mare păcat”, a scris cineva.

Creșterile așteptate de prețuri sunt determinate de sosirea anticipată a mii de vizitatori la Eurovision 2027, inclusiv fani bulgari și străini, jurnaliști, artiști, membri ai delegațiilor oficiale și turiști.

Se așteaptă ca Eurovision să ofere un impuls substanțial economiei locale. Pe lângă hoteluri și alți furnizori de servicii de cazare, restaurantele, companiile de transport, comercianții cu amănuntul și alte afaceri sunt așteptate să beneficieze de afluxul de vizitatori.

Prin urmare, evenimentul ar putea crea un efect multiplicator semnificativ în întreaga economie locală, deși creșterea imediată a prețurilor la cazare a ridicat deja îngrijorări cu privire la accesibilitate și la posibile prețuri speculative.

Cu semifinalele și finala Eurovision programate pentru mai 2027, Burgas se pregătește acum să găzduiască un public internațional despre care se așteaptă să pună o presiune excepțională asupra sectorului ospitalității din oraș.