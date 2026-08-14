Experiența șocantă a unor români plecați în vacanță, în Bulgaria: „Ne-au dat afară din hotel. Am plecat cu copiii noaptea”

Stațiunea Sunny Beach, Bulgaria FOTO: Getty Images

O familie de români cu doi copii mici spune că a fost evacuată din hotelul de 4 stele din Bulgaria, în mijlocul vacanței. Asta s-ar fi întâmplat după ce românii au anunțat la recepție că în camera lor de hotel de 4 stele din Sunny Beach sunt ploșnițe.

Românii, care plătiseră 1.300 de euro pentru vacanță, spun că reprezentanții hotelului i-au acuzat pe ei că au adus ploșnițele și le-au cerut să plece.

Cazul a fost povestit pe grupul de Facebook „Vacanța Bulgaria: informații utile”, de turista în cauză, care a atașat și o serie de imagini cu ploșnițele din lenjeria de pat și saltea. „Mare atenție Hotel Alba Sunny Beach! Singura lor soluție pentru noi a fost să ne dea afară din hotel, spunând că noi am adus ploșnițele acolo”, a scris românca.

Familia de români a fost obligată să plece, chiar dacă a explicat că a plătit drumul de întoarcere abia la finalul săptămânii: „În condițiile în care noi le-am explicat că aveam transportul la sfârșitul săptămânii, nu i-a interesat. Ne-au zis că trebuie să părăsim hotelul. Am găsit autocar seara la ora 22. Am plecat cu copiii noaptea, obosiți, care plângeau că își doreau să continuăm vacanța. A fost un șoc pentru noi, nu ne-am mai întâlnit cu astfel de situație”.

În comentarii postate la același mesaj, femeia a spun că va da în judecată agenția de turism prin care a cumpărat vacanța, dar și hotelul. „Nu lăsăm lucrurile așa, dăm în judecată atât agenția, cât și hotelul pentru tot ce am pățit, pentru că efectiv ne-au dat afară și nu au găsit o soluție pentru noi. .. Spunându-ne că nici în zonă nu ne putem caza, că nu ne primește nimeni deoarece împrăștiem ploșnițele... Și dacă noi nu aveam banii la noi, să ne luăm bilete? Dormeam pe stradă? Pe ei nu i-au interesat. Am dat 1.000 de lei pe bilete să putem veni acasă cu copiii”, a mai spus femeia.

Și alți turiști au avut experiențe nepăcute la hotelul respectiv. O femeie a spus că a fost la hotel în luna iulie și că a avut probleme cu mâncarea, zgomotul și modul în care personalul ar fi gestionat o situație reclamată la recepție. „Ni s-a furat o amărâtă de oliță portabilă din recepție și managerul a spus foarte senin că nu se vede să o fi luat cineva și atât”, a relatat aceasta.

„Am fost în iulie la acest hotel, am plătit 6.800 de lei pentru două persoane. Regret că am luat cea mai mare țeapă din viața mea, horror acest hotel”, scrie alt turist, care explică ce anume l-a nemulțumit: mizeria, mâncarea, aerul condiționat și condițiile din baie.