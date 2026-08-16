Unde poți vedea aurora boreală în 2026 și 2027. Cele mai spectaculoase experiențe

3 minute de citit Publicat la 08:00 16 Aug 2026 Modificat la 08:00 16 Aug 2026

Luminile Nordului pot fi observate în ambele regiuni polare, însă cele mai bune condiții sunt, în general, în emisfera nordică. Foto: Getty Images

Pentru mulți turiști, să vadă măcar o dată în viață aurora boreală este una dintre marile dorințe de călătorie. Fenomenul spectaculos, cunoscut și sub numele de Luminile Nordului, poate transforma cerul în valuri de verde, roșu, albastru și violet și este vizibil cel mai bine în regiunile apropiate de Polul Nord.

Aurora apare atunci când particulele încărcate electric venite de la Soare ajung în apropierea Pământului și interacționează cu câmpul magnetic și atmosfera planetei.

Pentru cei care vor să își planifice o astfel de vacanță în 2026 sau 2027, există de la hoteluri izolate și igluuri de sticlă până la trenuri de noapte, croaziere și chiar zboruri speciale deasupra norilor, scrie Euronews.

Unde și când ai cele mai mari șanse să vezi aurora boreală

Luminile Nordului pot fi observate în ambele regiuni polare, însă cele mai bune condiții sunt, în general, în emisfera nordică. În așa-numita „centură a aurorei”, fenomenul apare mai intens și cu variații mai mari de culoare.

Printre cele mai căutate destinații se numără Islanda, Finlanda, Norvegia, Suedia, Laponia, Alaska și Yukon, în Canada.

Aurora rămâne însă un fenomen imprevizibil și nimeni nu poate garanta apariția ei. Cele mai mari șanse sunt, de regulă, între septembrie și martie, când nopțile sunt mai lungi și cerul este suficient de întunecat.

Hoteluri de unde poți privi aurora direct din cameră

Hotel Rangá, din sudul Islandei, este una dintre destinațiile cunoscute pentru observarea aurorei și a stelelor. Hotelul are propriul observator astronomic și se află într-o zonă izolată, departe de luminile orașelor. La nevoie, luminile exterioare sunt stinse pentru a îmbunătăți vizibilitatea cerului, iar turiștii pot sta în căzi cu apă geotermală în timp ce așteaptă apariția aurorei.

În Finlanda, Kakslauttanen Arctic Resort este celebru pentru igluurile sale din sticlă, în care oaspeții pot dormi privind cerul direct din pat.

O experiență asemănătoare oferă și Aurora Village Ivalo, în Laponia finlandeză, unde există mai multe tipuri de cabane-iglu construite special pentru a oferi vedere spre cer.

Santa Claus Express, trenul de noapte spre Cercul Polar

O altă variantă este Santa Claus Express, unul dintre cele mai cunoscute trenuri de noapte din Finlanda.

Trenul pleacă din Helsinki și Turku și ajunge până la Rovaniemi, în Cercul Polar, traversând zone cu lacuri înghețate și păduri acoperite de zăpadă. Toamna și spre sfârșitul iernii, dacă vremea este favorabilă, pasagerii pot avea șansa să vadă aurora chiar în timpul călătoriei.

Călărie pe „Traseul Aurorei” din Islanda

Cei care vor o experiență mai activă pot alege un circuit de patru zile pe „Northern Lights Trail” din Islanda.

Programul include aproximativ patru ore de călărie pe zi, timp de trei zile, pe cai islandezi, pe versanți vulcanici. Seara, turiștii se pot relaxa în piscine termale sau într-un jacuzzi exterior, în timp ce așteaptă Luminile Nordului.

Prețurile pornesc de la aproximativ 1.375 de euro de persoană.

Zbor la 9.000 de metri pentru a vedea aurora deasupra norilor

Una dintre cele mai neobișnuite experiențe revine în Yukon, Canada, în februarie 2027.

Aurora360 este un zbor special cu un avion charter Air North, care îi duce pe pasageri la aproximativ 30.000 de picioare, adică peste 9.000 de metri altitudine, pentru a vedea aurora deasupra norilor.

Avantajul este evident: avionul poate urca peste stratul de nori care, de la sol, poate bloca complet priveliștea. Fiecare pasager primește loc la geam.

Un pachet de șapte nopți care include zborurile internaționale, două nopți în Vancouver, patru nopți la Northern Lights Resort & Spa, o noapte în Whitehorse și zborul Aurora360 pornește de la aproximativ 9.000 de euro de persoană.

Reykjavik și vânătoarea de Luminile Nordului

O variantă mai clasică este un circuit de cinci zile în Islanda, cu punct de plecare în Reykjavik.

Turiștii pot explora capitala, după care ies din oraș în căutarea aurorei. Programul poate include și o baie în apele geotermale de la Blue Lagoon sau o excursie pe traseul Golden Circle, cu oprire la Þingvellir.

Excursiile sunt disponibile din octombrie 2026 până în martie 2028, iar prețurile pornesc de la aproximativ 1.230 de euro de persoană, în funcție de aeroportul de plecare.

Croazieră în Norvegia cu „garanția” că vei vedea aurora

Operatorul norvegian Havila Voyages merge chiar mai departe și le promite pasagerilor că vor vedea Luminile Nordului.

Pentru croazierele dus-întors de 12 zile rezervate între 1 octombrie și 31 martie, compania spune că, dacă aurora nu apare deloc pe durata călătoriei, pasagerii primesc gratuit o nouă croazieră de șase sau șapte zile.

Oferta este, practic, o plasă de siguranță pentru una dintre marile probleme ale vacanțelor organizate în jurul aurorei: indiferent cât de bine alegi destinația și perioada, natura are întotdeauna ultimul cuvânt.