Senatul României a fost atacat de hackeri. A fost vizat site-ul inistituției

<1 minut de citit Publicat la 16:42 27 Iul 2026 Modificat la 16:42 27 Iul 2026

Senatul României a fost ținta unui atac cibernetic. Sursă foto: Getty Images

Senatul României a fost ținta unui atac cibernetic, în urma căruia site-ul instituției a înregistrat dificultăți în funcționare.

"Potrivit unor surse Antena 3, site-ul Senatului a fost ținta unor atacuri cibernetice, însă aceste atacuri cibernetice au fost respinse.

Site-ul a funcționat, însă funcționarea s-a făcut cu dificultate.

Secretariatul General al Senatului a anunțat că va face o anchetă, urmată de un raport pe care îl va prezenta într-o ședință a Biroului Permanent.

Până în momentul de față nu a fost alertat Directoratul pentru Securitate Cibernetică.

Sursele Antena 3 CNN arată că site-ul Senatului nu a fost în pericol și nu a fost periclitată nici integritatea datelor instituției.

Atacul a fost între timp respins, iar specialiștii IT ai Senatului încearcă să determine mai multe despre sursa și autorii lui", a relatat Cătălina Mănoiu, jurnalist Antena 3 CNN.