Senatul României a fost atacat de hackeri. A fost vizat site-ul inistituției

Senatul României a fost ținta unui atac cibernetic, în urma căruia site-ul instituției a înregistrat dificultăți în funcționare.
"Potrivit unor surse Antena 3, site-ul Senatului a fost ținta unor atacuri cibernetice, însă aceste atacuri cibernetice au fost respinse.
Site-ul a funcționat, însă funcționarea s-a făcut cu dificultate.
Secretariatul General al Senatului a anunțat că va face o anchetă, urmată de un raport pe care îl va prezenta într-o ședință a Biroului Permanent.
Până în momentul de față nu a fost alertat Directoratul pentru Securitate Cibernetică.
Sursele Antena 3 CNN arată că site-ul Senatului nu a fost în pericol și nu a fost periclitată nici integritatea datelor instituției.
Atacul a fost între timp respins, iar specialiștii IT ai Senatului încearcă să determine mai multe despre sursa și autorii lui", a relatat Cătălina Mănoiu, jurnalist Antena 3 CNN.