Cele mai mari vedete își fac vacanțele în Italia și pentru mâncare, nu doar peisaje. Ce le-a cucerit pe Selena Gomez ori Dua Lipa

Multe vedete internaţionale au ales ca destinaţie de vacnaţă Italia unde s-au răsfăţat cu mâncăruile tradiţionale. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

De la prânzuri pe malul mării și cursuri de gătit până la specialități locale, numeroase celebrități internaţionale aflate în vacanţă prin Italia au distribuit pe rețelele sociale fotografii și videoclipuri ale aventurilor lor culinare. În vacanţele celebrităţilor în Italia nu este vorba doar despre sate fermecătoare, orașe unde poţi vedea artă și peisaje de vis, ci și despre arome autentice și preparate memorabile.

Italia a cucerit vedetele internaționale prin gastronomia sa, iar, în timpul vacanțelor petrecute în Peninsulă, multe celebrități din lumea divertismentului împărtășesc pe rețelele sociale experiențele lor culinare, relatează Corriere della Sera. De la prânzuri pe malul mării și cursuri de gătit până la specialități locale, iată „meniurile de vară” ale vedetelor pe care le-au postat pe Instagram.

Imediat după nuntă, cântăreața Dua Lipa și actorul Callum Turner și-au petrecut luna de miere călătorind prin centrul și sudul Italiei. Printre fotografiile cu Colosseumul și peisajele de pe Coasta Amalfi, cuplul a prezentat și delicii culinare locale, precum un „cornetto” în stilul insulei Ischia, langustine la grătar, arici de mare, „spaghetti alle vongole” și tagliatelle cu trufe.

Preparatele pe bază de carbohidrați au ocupat un loc de cinste în timpul călătoriei Selenei Gomez în Toscana, unde aceasta și-a sărbătorit cea de-a 34-a aniversare. Soțul ei, Benny Blanco, i-a oferit cadou o lecție de preparare a pastelor proaspete. Pe lângă tradiționalele ”pici cacio e pepe”, cei doi au gătit și au degustat flori de dovlecel umplute și ”parmigiana” de vinete, acesta din urmă fiind desemnat de Blanco drept „cel mai bun preparat gustat până acum”. Într-adevăr, se pare că cei doi s-au bucurat de numeroase preparate delicioase în timpul escapadei lor italiene, dovadă fiind o fotografie postată de cântăreață, în care apare savurând cu plăcere o porție de ”fettuccine”.

O altă vedetă care și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia a fost actrița Sofia Vergara, surprinsă în fața unui bufet cu deserturi, având câte o farfurie în fiecare mână. După ce s-a delectat cu dulciurile din regiunea Campania, s-a bucurat și de o înghețată în timp ce se plimba pe străduțele înguste din Capri.

Modelul Ashley Graham, însoțind astfel un jurnal foto postat de pe insula Molara, unde își petrece vacanța alături de soțul ei, Justin Ervin, și de cei trei copii ai lor. Pe lângă peisajele din zona Gallura, imaginile surprind mese cu vedere spre Marea Tireniană, o salată de roșii și o porție de paste cu sos de roșii, peste care a fost presărată o cantitate generoasă de brânză ”cacioricotta” rasă.

În Salento, actrița britanică Helen Mirren a intrat în bucătărie alături de chef Donato De Santis. Vedeta lecţiei de gastronomie a fost ”bruschetta”, preparată printr-o tehnică inedită: răzuirea unei roșii congelate direct pe pâine.

Porto Ercole este destinația aleasă de Jessica Alba și Danny Ramirez. Cei doi actori s-au bucurat de o selecție de preparate italienești clasice: salată Caprese, prosciutto cu pepene, spaghete, pește proaspăt, chiftele, tiramisu și gelato, toată mâncarea a fost însoţită de multe cocktailuri Spritz, savurate la umbra unei umbrele de plajă sau la bordul unui iaht.

„Am venit special pentru scoici”, a declarat prezentatoarea TV americană Morgan Stewart din Positano, în timp ce actrița canadiană Nina Dobrev optează pentru un mic dejun mai puțin mediteraneean: ouă, bacon și salată de fructe.