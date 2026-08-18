The Guardian scrie despre vacanța în România: Ce a găsit o familie britanică în Transilvania, de la urși și munți, la sate liniștite

5 minute de citit Publicat la 11:06 18 Aug 2026 Modificat la 11:06 18 Aug 2026

Lacul Sfânta Ana din Transilvania, singurul lac vulcanic din România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

România începe să fie descoperită și dincolo de traseul clasic al castelelor asociate cu Dracula. O dovedește și un articol publicat de The Guardian, în care un jurnalist britanic povestește experiența unei vacanțe de 12 zile în familie prin munții Transilvaniei, într-o zonă mult mai puțin cunoscută turiștilor străini: județul Harghita.

În locul aglomerației de la Bran și al poveștilor cu vampiri, călătoria a însemnat drumuri prin păduri, lacuri vulcanice, chei spectaculoase, sate, mâncare tradițională și întâlniri cu urși. Iar impresia generală a britanicului este una foarte bună: Transilvania i s-a părut sălbatică, liniștită, accesibilă ca preț și încă ferită de turismul de masă.

Materialul The Guardian pornește de la o imagine care spune mult despre experiență. La 1.550 de metri altitudine, într-un loc izolat din Munții Gurghiului, jurnalistul gătește păstrăvi pe o placă de piatră încălzită de foc, o tehnică despre care localnicii spun că este folosită în zonă de secole.

În jur nu se aude aproape nimic, în afară de cântecul păsărilor.

„Această zonă este foarte sălbatică”, îi spune Samir Teslovan, localnicul care îl conduce în munți. „Când vin aici, la munte, îmi încarc bateriile, îmi încarc sufletul. Mă simt liber, ca vântul.”

Pentru turistul britanic, tocmai această senzație de izolare devine una dintre marile atracții ale zonei.

România, o alternativă ieftină la Alpi

Unul dintre cele mai interesante aspecte observate în articol este comparația cu destinațiile montane consacrate din vestul Europei.

„O vacanță aici costă o fracțiune din cât ar costa în Dolomiți sau în Alpii francezi sau elvețieni”, scrie jurnalistul britanic.

În același timp, spune acesta, zona este remarcabil de puțin aglomerată, ceea ce oferă călătoriei o senzație mai autentică.

Potrivit articolului, aproximativ 85% dintre vizitatorii regiunii sunt români. Pentru autorul britanic, faptul că o asemenea zonă a rămas în mare parte în afara radarului turiștilor internaționali pare surprinzător.

Călătoria sa are loc în județul Harghita, în partea centrală a României, într-o regiune în care influența maghiară este puternică. Jurnalistul observă tradițiile locale, arhitectura, porțile secuiești și gastronomia, de la gulaș la kürtőskalács.

De la Brașov, dar în direcția opusă Castelului Bran

Familia își ridică mașina închiriată din Brașov și pornește spre nord, alegând în mod deliberat direcția opusă traseului turistic care duce spre Castelul Bran.

Pe drum, peisajul se schimbă rapid. Apar câmpuri largi, căruțe trase de cai, biserici cu turle argintii și berze albe care își fac cuiburile pe stâlpii de electricitate.

Prima cazare este în Sâncrăieni, la Organicle Lodge, o cabană înconjurată de natură. Pentru familia britanică, experiența este una relaxată: copilul de patru ani aleargă prin grădină după pisicile proprietarilor și un buldog francez, în timp ce părinții stau pe terasa din lemn, beau bere Harghita și privesc munții.

Nu este genul de vacanță în care obiectivele turistice sunt bifate unul după altul. Este mai degrabă o călătorie în ritmul locului.

Lacul Sfânta Ana și întâlnirea cu urșii

Printre opririle importante se numără Lacul Sfânta Ana, prezentat drept singurul lac vulcanic din România.

Familia vizitează mai întâi Tinovul Mohoș, unde vegetația și formele neobișnuite ale terenului creează impresia unei întoarceri în timp, apoi face o plimbare cu barca pe lac.

Dar fauna sălbatică este cea care transformă călătoria într-o experiență memorabilă.

La un observator de urși, turiștii urmăresc patru exemplare care se hrănesc cu porumb. Harghita este cunoscută pentru densitatea ridicată a populației de urși, iar jurnalistul are parte și de o întâlnire neașteptată.

În timp ce se deplasează cu mașina spre Lacul Sfânta Ana, familia observă o ursoaică împreună cu puiul ei, mergând prin pădure și adulmecând aerul de lângă șosea.

„Vedem o mamă și puiul ei mergând agale prin pădure și adulmecând aerul de lângă marginea drumului”, relatează jurnalistul.

Este, spune el, cea mai frumoasă întâlnire cu fauna sălbatică din întreaga călătorie.

Munți, chei și sate din Transilvania

Călătoria continuă spre nord, către Lacu Roșu, unde familia se cazează la Vila Adela. Urmează apoi traversarea Cheilor Bicazului, cu pereții de stâncă ce se ridică deasupra drumului.

Un alt popas este Castelul Lázár, înainte ca familia să ajungă la Toplița, unde se cazează la Casa Samir. De aici, aventura se mută în Munții Gurghiului.

Jurnalistul descrie o drumeție prin pădure, cu urme de animale sălbatice observate pe traseu și cu un foc de tabără pregătit de gazdele locale.

Masa este una cât se poate de tradițională: păstrăv, brânză sărată de oaie, numită burduf, cârnați de miel și pălincă.

„Vin aici de când mă știu”, îi spune Samir. „Bunicul și străbunicul meu au venit aici. Ascult liniștea și sunetele pădurii, păsările și animalele sălbatice.”

România văzută prin ochii unui turist străin

Unul dintre lucrurile care ies în evidență din relatarea britanicului este că România nu este prezentată ca o destinație care trebuie „descoperită” prin obiectivele sale cele mai cunoscute, ci ca un loc în care experiența contează la fel de mult ca atracțiile turistice.

Familia ajunge la Mini Transylvania Park, vizitează zona Lacului Zetea și face kayaking, apoi urcă pe Harghita Mădăraș, la 1.801 metri altitudine.

Vremea nu este întotdeauna de partea turiștilor. În timpul ascensiunii, tunetele și ploaia le acoperă priveliștea de la vârf.

Totuși, jurnalistul britanic revine constant la aceeași idee: liniștea.

La un moment dat, în timp ce vâslesc pe Lacul Zetea, membrii familiei se opresc, lasă padelele jos și se lasă purtați de apă.

Este aceeași senzație pe care o descrisese Samir la începutul călătoriei: liniște, natură și libertate.

O Transilvanie diferită de imaginea lui Dracula

Poate cel mai important mesaj al articolului este chiar acesta: pentru turistul străin, Transilvania nu mai trebuie să însemne doar Dracula, castele gotice și povești cu vampiri.

În această parte a României, atracția principală este natura.

Pădurile întinse, munții, lacurile, urșii, satele și gastronomia locală creează imaginea unei destinații care poate oferi o experiență diferită de cea întâlnită în marile stațiuni montane din Europa de Vest.

Iar faptul că regiunea este încă relativ puțin cunoscută în afara României este, în ochii jurnalistului britanic, mai degrabă un avantaj decât un dezavantaj.

Articolul The Guardian se încheie, de altfel, cu aceeași stare de spirit cu care începe: sentimentul că ai găsit un loc în care poți scăpa pentru câteva zile de aglomerație și de ritmul obișnuit.

Pentru o familie care caută o vacanță în natură, cu aventură, animale sălbatice, munți și experiențe locale, România apare astfel ca o alternativă surprinzător de accesibilă la destinațiile montane mult mai cunoscute din Europa.

Cât i-a costat cazarea în România pe turiștii britanici

Potrivit articolului din The Guardian, tarifele menționate pentru cazările în care a stat jurnalistul au fost:

Organicle Lodge, Sâncrăieni: £75/noapte → aprox. 87,70 €/noapte

Vila Adela, Lacu Roșu: £50/noapte → aprox. 58,45 €/noapte

Casa Samir, Toplița: £43/noapte → aprox. 50,20 €/noapte, cu mic dejun inclus

Turul Guesthouse: £87/noapte → aprox. 101,70 €/noapte

Pentru activități: