Decizie istorică în Liechtenstein. Se schimbă regulile de succesiune, tronul va putea fi moștenit și de o femeie

2 minute de citit Publicat la 11:42 18 Aug 2026 Modificat la 11:42 18 Aug 2026

Liechtenstein va modifica regulile de succesiune la tron, astfel încât primul copil născut să devină moștenitor indiferent de sex. FOTO: Getty Images

Liechtenstein va modifica regulile de succesiune la tron, astfel încât primul copil născut să devină moștenitor indiferent de sex. Schimbarea istorică va permite ca o femeie să conducă principatul, însă nu va afecta actuala ordine de succesiune, scrie Euronews.

Familia princiară din Liechtenstein a anunțat că regulile de succesiune ale micului stat european vor fi schimbate, astfel încât, în viitor, o femeie să poată moșteni tronul principatului.

Principele Alois a anunțat modificarea și a precizat că aceasta a fost aprobată cu majoritatea necesară de două treimi dintre membrii familiei care au drept de vot în astfel de chestiuni.

„Capacitatea de a îmbina continuitatea cu noul este un principiu pe care îl cultivăm și în interiorul casei princiare. În istoria noastră de mai multe secole, ne-a fost de folos să luăm decizii pe termen lung și foarte bine gândite. Ordinea de succesiune va trece de la primogenitura masculină la primogenitura absolută. Asta înseamnă că, în viitor, primul copil născut va deveni moștenitorul tronului, indiferent de sex, iar ulterior va fi prințesa sau principele de Liechtenstein”, a declarat Alois, potrivit textului discursului publicat pe site-ul familiei.

Primogenitura masculină acordă prioritate primului fiu, în timp ce primogenitura absolută stabilește moștenitorul exclusiv în funcție de ordinea nașterii, indiferent de sex.

Casa princiară a precizat că noua regulă se va aplica numai viitorilor descendenți ai copiilor lui Alois și ai soției sale, principesa Sophie. Prin urmare, actuala ordine de succesiune nu va fi modificată.

Principele Hans-Adam al II-lea rămâne șeful statului, însă în 2004 i-a transferat majoritatea atribuțiilor sale lui Alois, fiul său cel mare, care are acum 58 de ani.

Decizia a respectat tradiția monarhilor din Liechtenstein de a le preda treptat conducerea moștenitorilor lor.

Cel mai mare dintre cei patru copii ai lui Alois este prințul Joseph Wenzel, în vârstă de 31 de ani. Al doilea copil este prințesa Marie Caroline, în vârstă de 29 de ani.

Liechtenstein este un stat bogat, cu aproximativ 40.000 de locuitori, situat între Elveția și Austria. Monarhia sa are atribuții neobișnuit de extinse în comparație cu celelalte monarhii europene.

Principele aflat la conducerea țării poate respinge prin veto rezultatele referendumurilor, poate numi judecători și poate demite guvernul.

Principatul este cunoscut pentru valorile sale tradițional conservatoare. În 1984, Liechtenstein a devenit ultima țară din Europa care le-a acordat femeilor dreptul de vot la alegerile naționale. Schimbarea, susținută de Hans-Adam, a fost aprobată la limită de alegătorii bărbați în cadrul unui referendum.

Anul trecut, Brigitte Haas a devenit prima femeie care ocupă funcția de prim-ministru al principatului.