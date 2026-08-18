China se grăbește să dezinstaleze o versiune Windows de pe sistemele guvernamentale înaintea vizitei lui Xi în SUA. Care este motivul

2 minute de citit Publicat la 11:42 18 Aug 2026 Modificat la 11:42 18 Aug 2026

China accelerează dezinstalarea unei versiuni Windows de pe sistemele guvernamentale. În foto: logo-ul Microsoft Windows pe ecranul unui telefon. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Autoritățile din China accelerează procesul de renunțare la o versiune a sistemului de operare Windows, adaptată special pentru agențiile guvernamentale din statul comunist, scrie Agerpres, care citează Bloomberg.

Este un nou pas către eliminarea acestui software, care și-a câștigat titlul de cel mai popular sistem de operare pentru calculatoare personale din lume, adaugă sursa citată.

Ministerul Securității Statului din China a cerut recent unor entități publice să dezinstaleze software-ul personalizat Windows 10 de pe PC-urile lor, au declarat persoane familiarizate cu situația.

Ordinul ministerial grăbește cu câteva luni calendarul anunțat anterior privind renunțarea la utilizarea sistemului de operare produs de Microsoft Corp și subliniază disconfortul tot mai mare al Beijingului față de utilizarea de tehnologii americane.

Potrivit surselor Bloomberg, produsul la care se renunță este o versiune de Windows 10 dezvoltată de C&M Information Technologies Co.

CMIT este o societate mixtă între Microsoft și compania de stat China Electronics Technology Group Corp.

Ea a fost fondată în 2016 pentru a ajuta la asigurarea conformității Windows 10 cu cerințele de securitate ale Beijingului.

China accelerează renunțarea la sistemul de operare al Microsoft înaintea vizitei lui Xi în SUA

Potrivit calendarului inițial, CMIT plănuia să retragă software-ul în luna februarie 2027, în conformitate cu o campanie guvernamentală de limitare a utilizării tehnologiei străine.

Noua directivă vizând accelerarea dezinstalărilor vine cu doar câteva săptămâni înainte de întâlnirea planificată a președintelui american Donald Trump cu liderul chinez Xi Jinping.

Aceasta ar urma să aibă loc în SUA, pe 24 septembrie și ar urma să dureze o singură zi, alocată pentru dialogul celor doi lideri.

Directiva a venit ca o surpriză pentru unii angajați ai agențiilor de stat, au dezvăluit sursele Bloomberg, care adaugă că oficialii chinezi sunt îngrijorați de potențiale vulnerabilități legate de securitatea datelor.

"Microsoft nu are cunoștință de vreun incident de securitate care să afecteze acest produs, ce continuă să primească actualizări de securitate regulate", a declarat un purtător de cuvânt al companiei americane, într-o reacție la hotărârea Ministerului chinez al Securității.

China renunță pe scară largă la tehnologia IT occidentală în sectoarele sensibile

În ultimii ani, China a promovat utilizarea tehnologiilor autohtone în sectoarele care gestionează date sensibile, inclusiv forțele armate și companiile de stat.

Mai multe companii chineze, inclusiv Kylin Software Co și Tongxin Software Technology Co, au introdus propriile sisteme de operare pentru computere, înlocuind Windows.

De asemenea, Beijingul a ordonat agențiilor guvernamentale centrale să înlocuiască PC-urile provenite de la producători străini, în timp ce utilizarea iPhone-urilor este și ea interzisă, cel puțin la unele instituții publice sensibile.

Cu toate acestea, China rămâne o piață-cheie pentru grupul american Microsoft.

Compania cu sediul în Redmond, Washington, face afaceri importante din vânzarea de modele de Inteligență Artificială către companii chineze, inclusiv ByteDance Ltd și Tencent Holdings Ltd.

Spre exemplu, ByteDance este pe cale să cheltuiască peste un miliard de dolari pe an pentru serviciile de Inteligență Artificială și cloud de la Microsoft, a relatat anterior Bloomberg News.