După summitul de la Beijing, Xi Jinping și Donald Trump se vor întâlni la Washington. Președintele SUA a anunțat despre ce vor discuta

Vizita lui Xi în SUA are loc după ce cei doi lideri s-au întâlnit în China în acest an. Foto: Getty Images

Donald Trump a anunțat că Xi Jinping va vizita Statele Unite la data de 24 septembrie, la cinci luni de la vizita de două zile pe care președintele american a făcut-o la Beijing. Liderul SUA a declarat joi că va discuta despre inteligența artificială cu omologul său chinez, relatează Agerpres.

Vizita lui Xi în SUA are loc după ce cei doi lideri s-au întâlnit în China în acest an. În timp ce se afla la Beijing, Trump l-a invitat pe liderul chinez la Casa Albă.



„Preşedintele Xi vine în vizită pe 24 septembrie, şi am vorbit despre inteligenţă artificială când am fost la Beijing, iar acum vom vorbi din nou”, a spus Trump, potrivit Reuters.



Miercuri, secretarul de stat Marco Rubio şi omologul său chinez Wang Y au discutat despre nevoia de a identifica zone de cooperare pentru a pune bazele pentru „o vizită foarte pozitivă”.

Ce a obținut Trump după vizita la Beijing

China a fost de acord să cumpere boabe de soia, carne și avioane Boeing din SUA, după vizita de stat de două zile a președintelui Trump la Beijing.

Totuși, Washingtonul nu a obținut un angajament clar privind accesul la mineralele rare, doar promisiunea că Beijingul este dispus să reia discuțiile.

De cealaltă parte, China a anunțat, la finalul summitului, că SUA vor reduce tarifele vamale.

SUA au specificat, de asemenea, planurile Chinei de a cumpăra 200 de avioane Boeing, în timp ce Beijingul a menționat în termeni generali acordul privind achiziția de aeronave și a afirmat că SUA vor asigura furnizarea de motoare și alte componente.