FOTO Cele mai sinuoase și pitorești trasee din Europa. România are două șosele montane în top 10 și devansează Franța și Elveția

Transalpina DN67C. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

România are două șosele în clasamentul celor mai sinuoase și pitorești drumuri din Europa. Transalpina ocupă locul al cincilea, datorită celor 682 de curbe și peisajelor montane spectaculoase, iar Transfăgărășanul se află pe poziția a șasea. Un top realizat de compania Avis ia în calcul atât caracteristicile traseelor, cât și popularitatea lor în mediul online, scrie Euronews.

O nouă analiză realizată de Avis a evaluat numărul curbelor, altitudinea, căutările pe Google și popularitatea pe Instagram pentru a identifica cele mai potrivite șosele europene pentru o călătorie spectaculoasă.

Pentru pasionații călătoriilor cu mașina, traseul devine o parte tot mai importantă a vacanței. La nivel mondial, căutările pentru expresia „trasee pitorești” au crescut cu 170% în ultimul an.

Noua cercetare realizată de Avis a clasificat cele mai sinuoase drumuri din Europa, analizând lungimea, altitudinea și numărul de curbe ale fiecărui traseu. Cercetătorii au luat apoi în calcul numărul hashtagurilor de pe Instagram și media lunară a căutărilor pe Google pentru a le măsura popularitatea.

Echipa a folosit hărțile Road Curvature și instrumente de analiză bazate pe inteligență artificială pentru a număra curbele. Datele au fost reunite într-un punctaj general, de la 0 la 100, care indică drumurile cu cea mai atractivă combinație de peisaje, serpentine și experiențe pentru turiști.

Val d’Orcia din Italia, renumită pentru priveliștile sale emblematice, traseul prin peisajul rural al Toscanei și numeroasele ferme de brânzeturi și crame unde turiștii se pot opri, a fost desemnată cea mai pitorească destinație pentru o călătorie cu mașina. Cei care caută mai multă adrenalină vor fi însă atrași de traseele mult mai sinuoase din clasament.

Pasul Stelvio, Italia

Desemnat oficial cel mai sinuos drum din Europa, Pasul Stelvio, aflat la granița Italiei cu Elveția, a obținut 88 de puncte din 100 în clasamentul Avis.

Traseul are o lungime de 35 de kilometri, ajunge la altitudinea de 2.757 de metri și cuprinde nu mai puțin de 685 de curbe, adică aproximativ 20 pe kilometru.

FOTO: Getty Images

Drumul este foarte popular printre pasionații de șofat și apare în aproximativ 68.700 de postări cu hashtag pe Instagram. Totodată, generează în medie 74.000 de căutări lunare.

Cei care vor să parcurgă acest traseu trebuie să își aleagă cu atenție perioada călătoriei.

Din cauza altitudinii ridicate, Pasul Stelvio este un drum sezonier, deschis numai din iunie până în octombrie, când zăpada și gheața nu îl fac și mai periculos.

Pasul Furka, Elveția

Pe locul al doilea se află Pasul Furka, cu un scor de 86 de puncte.

FOTO: Getty Images

Traseul este cunoscut mai ales datorită apariției sale în filmul „Goldfinger” din 1964, parte a francizei James Bond. Pe lângă numeroasele serpentine, drumul are o lungime de 22,5 kilometri și cuprinde 344 de curbe, echivalentul a 15 curbe pe kilometru. Altitudinea maximă este de 2.429 de metri.

Situat între Alpii Uri și Valais și oferind priveliști spectaculoase asupra ghețarilor și vârfurilor montane, Pasul Furka apare în aproximativ 101.000 de postări cu hashtag pe Instagram și generează, în medie, 60.500 de căutări lunare.

Din cauza poziției sale, și acesta este un drum sezonier, deschis de regulă între lunile iunie și octombrie.

Șoseaua alpină Grossglockner, Austria

Cu un scor de 80 de puncte, acest drum spectaculos din Austria are o lungime de 48 de kilometri și 350 de curbe, adică aproximativ șapte curbe pe kilometru.

FOTO: Getty Images

Șoseaua alpină Grossglockner le oferă șoferilor priveliști asupra celui mai înalt vârf din Austria, Grossglockner, precum și asupra ghețarului Pasterze. Nu este, așadar, surprinzător că traseul apare în 182.000 de postări cu hashtag pe Instagram și generează aproximativ 18.100 de căutări în fiecare lună.

Drumul este închis iarna din cauza zăpezii și reprezintă una dintre cele mai bune opțiuni din clasament pentru iubitorii naturii. De-a lungul traseului se găsesc numeroase cabane și pensiuni, iar vizitatorii au șansa de a observa specii rare de animale și plante.

Trollstigen, Norvegia

Cel mai scurt drum inclus în clasament, Trollstigen din Norvegia, are doar șase kilometri, dar a obținut un scor de 74 de puncte din 100.

FOTO: Getty Images

Aflat la o altitudine de 850 de metri, „Drumul Trolilor” are în medie aproape 20 de curbe pe kilometru și, în ciuda lungimii sale reduse, nu este un traseu recomandat celor slabi de inimă.

Cei care fac față provocării sunt răsplătiți cu peisaje dominate de fiorduri, cascade și puncte de belvedere spectaculoase. Toate acestea transformă Trollstigen în cel mai vizitat drum turistic al Norvegiei.

În pofida popularității sale turistice, traseul generează cele mai puține căutări lunare dintre primele cinci drumuri din clasamentul Avis. Merită însă vizitat în perioada în care este accesibil, de la jumătatea lunii mai și până la prima ninsoare din toamnă.

Transalpina (DN67C), România

FOTO: Getty Images

Transalpina completează primele cinci poziții ale clasamentului, cu un scor de 73 de puncte.

Este cel mai lung dintre cele cinci trasee, având 148 de kilometri și atingând altitudinea de 2.145 de metri.

Drumul are nu mai puțin de 682 de curbe, adică aproximativ cinci pe kilometru. Transalpina este foarte populară și pe Instagram, unde apare în circa 89.400 de postări cu hashtag. În același timp, generează în medie 60.500 de căutări lunare.

Călătorii au multe de descoperit de-a lungul traseului, de la sate pitorești în care pot savura preparate locale consistente până la numeroase locuri în care se pot opri pentru drumeții prin munți și văi.

Cele mai sinuoase zece drumuri din Europa

Pasul Stelvio, Italia

Pasul Furka, Elveția

Șoseaua alpină Grossglockner, Austria

Trollstigen, Norvegia

Transalpina (DN67C), România

Transfăgărășanul, România

Pasul Susten, Elveția

Route des Grandes Alpes, Franța

Col du Tourmalet, Franța

Pasul Grimsel, Elveția