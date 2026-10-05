Cu o lună în urmă, devenise roz. Acum, Lacul Tuz seamănă cu o mare de zăpadă: Cum arată din dronă locul unic în lume care pare SF

Lacul Tuz din Turcia în 18 august 2026, stg, versus 28 septembrie 2026, dr. Sursa foto: Colaj/ Hepta

Lacul Tuz din Turcia a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Noi imagini surprinse din dronă arată cum peisajul care, în urmă cu puțin peste o lună, era dominat de nuanțe de roz, s-a schimbat complet. Apa s-a retras, iar în locul ei au apărut formațiuni de sare cu forme și texturi neobișnuite, care fac zona să pară desprinsă dintr-un film SF.

Fotografiile surprind suprafețe albe, întinse pe porțiuni mari ale lacului, într-un peisaj care seamănă pe alocuri cu un câmp acoperit de zăpadă sau cu o lume înghețată.

Imaginile au fost surprinse pe 28 septembrie, în districtul Eskil din provincia Aksaray.

Pe măsură ce apele Lacului Tuz s-au retras, sarea s-a depus și a format structuri de diferite dimensiuni și forme, schimbând radical aspectul locului.

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De la roz intens la un peisaj alb, spectaculos

Schimbarea este cu atât mai impresionantă cu cât, în august, Lacul Tuz oferea un cu totul alt spectacol. Atunci, imagini surprinse în zonă arătau întinderi de apă colorate în roz, transformând lacul într-unul dintre cele mai neobișnuite peisaje naturale din Turcia.

Culoarea roz este asociată cu microorganismele și algele care trăiesc în apele extrem de sărate ale lacului și care, în anumite condiții, pot produce pigmenți ce schimbă vizibil culoarea apei.

Acum, însă, apa aproape că a dispărut din zonele surprinse în noile imagini. În locul ei se văd formațiuni de sare de un alb strălucitor, unele cu margini neregulate și modele care se întind pe suprafața uscată a lacului.

O transformare spectaculoasă surprinsă din dronă

Fotografiile aeriene evidențiază cel mai bine amploarea fenomenului. De sus, formațiunile de sare par să alcătuiască un mozaic alb, cu forme neregulate, create pe măsură ce apa s-a evaporat.

Într-una dintre imaginile surprinse pe 28 septembrie, oamenii pot fi văzuți fotografiind formațiunile de sare formate după retragerea apelor. Prezența lor oferă și o idee despre dimensiunea structurilor și despre cât de spectaculos este peisajul de la nivelul solului.

Lacul Tuz, al doilea cel mai mare lac din Turcia și unul dintre cele mai mari lacuri hipersaline din lume, este cunoscut pentru schimbările spectaculoase ale peisajului său de-a lungul anului. În perioadele în care apa se retrage, suprafața lacului poate fi acoperită de un strat impresionant de sare, iar peisajul capătă un aspect aproape ireal.

Contrastul dintre imaginile din august și cele de la sfârșitul lui septembrie este izbitor: în urmă cu puțin peste o lună, lacul părea pictat în roz, iar acum suprafața sa albă amintește de un uriaș câmp de zăpadă.

Pentru cei care ajung în această zonă din centrul Turciei, Lacul Tuz rămâne astfel unul dintre acele locuri în care peisajul se poate schimba radical în doar câteva săptămâni.