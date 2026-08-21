Lacul de sare unic în lume, care pare SF, s-a făcut roz: E într-o țară vizitată de mulți români, dar puțini îl știu. Cum arată Tuz acum

Lacul de sare Tuz din Turcia, unic în lume, a dobândit culoarea roz aprins. Imagine din dronă, 18 august 2026. Sursa foto: Hepta

În mijlocul Anatoliei, la sute de kilometri de litoralul turcesc, se află un peisaj care pare desprins dintr-un film SF. Lacul Tuz, al cărui nume înseamnă „Lacul Sării” în limba turcă, își poate schimba aspectul în timpul verii, când întinderile de apă capătă nuanțe de roz și roșu, iar suprafața albă de sare creează un contrast spectaculos.

Imaginile surprinse din dronă pe 18 august 2026 arată exact acest fenomen: o parte a lacului apare în tonuri intense de roz și roșu, în timp ce alte zone sunt acoperite de crusta albă de sare. Schimbarea de culoare este asociată cu salinitatea foarte ridicată, temperaturile mari și dezvoltarea microorganismelor adaptate mediului extrem de sărat, inclusiv alge care produc carotenoizi precum beta-carotenul.

Cercetările realizate în ecosistemul Lacului Tuz documentează capacitatea microorganismului Dunaliella salina de a produce și acumula beta-caroten în condiții de salinitate ridicată.

Pentru turiști, rezultatul este unul dintre cele mai neobișnuite peisaje din Turcia: un lac uriaș care poate trece de la alb și albastru la roz, portocaliu sau roșiatic, în funcție de condițiile din acel moment.

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Unde se află Lacul Tuz

Lacul se află în Anatolia Centrală, în zona în care se întâlnesc provinciile Ankara, Aksaray și Konya. Potrivit platformei oficiale de turism GoTürkiye, zona turistică a lacului este asociată districtului Şereflikoçhisar, iar accesul principal se face de pe șoseaua Ankara–Aksaray.

Lacul Tuz este al doilea cel mai mare lac al Turciei, după Lacul Van, și unul dintre cele mai sărate lacuri din lume. Este foarte puțin adânc, iar în perioada secetoasă de vară evaporarea intensă poate lăsa la suprafață un strat gros de sare. UNESCO notează că, în timpul verii, stratul de sare poate ajunge la aproximativ 30 de centimetri în anumite zone.

Peisajul este cu atât mai spectaculos cu cât lacul ocupă o zonă vastă, plată, înconjurată de stepa Anatoliei. Din anumite puncte, linia orizontului este atât de puțin fragmentată încât fotografiile pot crea impresia unui peisaj extraterestru.

De ce devine Lacul Tuz roz

Culoarea roz nu este o caracteristică permanentă a lacului și nu apare uniform pe întreaga sa suprafață.

Fenomenul este legat de condițiile extreme ale ecosistemului. Pe măsură ce temperaturile cresc și apa se evaporă, concentrația de sare crește. Într-un asemenea mediu pot prospera microorganisme specializate în supraviețuirea la salinități foarte mari.

Printre acestea se află Dunaliella salina, o microalgă halofilă cunoscută pentru capacitatea de a acumula carotenoizi, inclusiv beta-caroten. Aceste substanțe pot contribui la apariția nuanțelor roșiatice și roz observate în anumite perioade. Documentația Ministerului Agriculturii și Pădurilor din Turcia menționează tocmai această capacitate a Dunaliella salinaîn ecosistemul Lacului Tuz.

De aceea, dacă vrei să fotografiezi lacul în cele mai spectaculoase culori, perioada caldă și uscată a anului este cea mai interesantă. Nu există însă o garanție că vei găsi exact aceeași nuanță roz văzută în fotografiile realizate într-o anumită zi.

Când este cel mai frumos de vizitat

Pentru aspectul spectaculos surprins în fotografiile de vară, lunile iulie și august sunt printre cele mai interesante perioade. În această parte a anului, temperaturile ridicate și evaporarea accentuată reduc nivelul apei și favorizează apariția suprafețelor de sare.

Platforma oficială GoTürkiye precizează că vara apa lacului se retrage și lasă la vedere un strat de sare, ceea ce transformă peisajul într-o întindere albă neobișnuită.

Pentru fotografii, merită luată în calcul și ora din zi. Dimineața devreme și spre apus, lumina mai caldă poate accentua contrastele dintre rozul apei, albul sării și albastrul cerului. În mijlocul zilei, lumina puternică poate face suprafața albă extrem de strălucitoare.

Vara este însă și perioada în care căldura poate fi greu de suportat, iar suprafața deschisă a lacului oferă foarte puțină protecție împotriva soarelui. Pentru o excursie confortabilă sunt recomandate apă suficientă, protecție solară, pălărie și încălțăminte potrivită.

Cum ajungi la Lacul Tuz din România

Pentru turiștii români, cea mai simplă variantă este să transformi vizita la Lacul Tuz într-o excursie mai amplă prin centrul Turciei.

Un itinerar practic este zbor până la Ankara, urmat de deplasarea rutieră spre sud, pe direcția Ankara–Şereflikoçhisar–Lacul Tuz. GoTürkiye indică faptul că lacul se află pe axa rutieră Ankara–Aksaray, în zona Şereflikoçhisar.

O altă variantă este să incluzi Lacul Tuz într-un circuit care pornește din Ankara și continuă spre Konya sau Cappadocia. Pentru cei care călătoresc cu mașina, poziția sa în centrul Anatoliei îl face potrivit pentru o oprire între principalele destinații turistice ale regiunii.

Ankara și Konya sunt, de asemenea, conectate prin trenuri de mare viteză, potrivit informațiilor oficiale GoTürkiye, ceea ce poate fi util pentru un circuit mai amplu prin Anatolia.

Pentru o primă vizită, mașina închiriată sau un tur organizat sunt variantele cele mai practice dacă vrei să explorezi lacul și împrejurimile fără să depinzi de conexiuni locale.

Un lac important nu doar pentru peisaj

Dincolo de fotografiile spectaculoase, Lacul Tuz este un ecosistem cu o importanță deosebită.

Zona protejată a lacului se află pe Lista Indicativă a Patrimoniului Mondial UNESCO din 2013. Asta înseamnă că situl este propus pentru o eventuală nominalizare la Patrimoniul Mondial, dar nu este în prezent un sit UNESCO înscris pe Lista Patrimoniului Mondial.

UNESCO subliniază biodiversitatea remarcabilă a zonei, inclusiv numeroase specii de plante adaptate salinității și importante habitate pentru păsări. Lacul este cunoscut în special pentru coloniile de flamingo. Documentația UNESCO menționează colonii de reproducere care au ajuns la câteva mii de cuiburi.

Și autoritățile turce consideră Lacul Tuz un habitat important pentru păsări. Flamingii se numără printre speciile pentru care zona are o importanță deosebită, iar Turcia precizează că, în prezent, flamingii se reproduc în țară la Lacul Tuz și în zona Izmir Bird Paradise.

Un peisaj care se schimbă de la un sezon la altul

Poate că tocmai schimbarea permanentă este ceea ce face Lacul Tuz atât de interesant pentru călători.

Primăvara, lacul poate avea mai multă apă și un aspect diferit, în timp ce vara evaporarea transformă suprafețe întinse într-un peisaj dominat de sare. În anumite zile și în anumite zone, microorganismele și condițiile de mediu pot adăuga nuanțe roz și roșii.

Așadar, Lacul Tuz nu este un lac roz permanent, ci un ecosistem dinamic în care salinitatea, temperatura, nivelul apei și microorganismele pot modifica spectaculos aspectul peisajului.

Pentru un turist român care ajunge în Anatolia Centrală, este una dintre acele opriri care merită făcută nu doar pentru o fotografie spectaculoasă, ci și pentru senzația de a păși într-un loc care seamănă mai degrabă cu suprafața unei alte planete decât cu un lac obișnuit.