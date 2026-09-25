Primul hotel Harry Potter din lume e programat să se deschidă anul acesta în Europa: Va avea camere inspirate de cele 4 case Hogwarts

2 minute de citit Publicat la 15:21 25 Sep 2026 Modificat la 15:21 25 Sep 2026

Primul hotel tematic Harry Potter din lume se va deschide în Germania. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Lumea Harry Potter ajunge într-o nouă formă la LEGOLAND Deutschland Resort din Günzburg, Bavaria, unde este în dezvoltare primul ținut LEGO Harry Potter din lume, alături de primul hotel tematic dedicată oficial universului creat de J.K. Rowling.

Proiectul din Germania este rezultatul colaborării dintre Merlin Entertainments și Warner Bros. Discovery Global Experiences, potrivit unui comunicat de pe site-ul oficial Harry Potter.

Când se deschide hotelul Harry Potter?

Deși proiectul este anunțat pentru anul acesta, nu există încă o dată exactă de deschidere. La momentul prezent, LEGOLAND Germania continuă să prezinte hotelul și noul ținut LEGO Harry Potter ca fiind în dezvoltare, fără să anunțe ziua inaugurării sau să deschidă rezervările pentru această cazare, potrivit Le Revue Des Hotels.

Sezonul regulat al parcului în 2026 se desfășoară între 28 martie și 8 noiembrie, astfel că orice deschidere în acest an ar trebui să aibă loc înainte de încheierea sezonului regulat. LEGOLAND nu a confirmat însă o zi anume.

Pe pagina dedicată proiectului, vizitatorii se pot înscrie pentru a primi informații despre evoluția proiectului și viitoarele noutăți.

Cum va arăta hotelul Harry Potter

Hotelul va extinde experiența din noul ținut LEGO Harry Potter și va transforma cazarea într-o parte a aventurii. Camerele vor fi inspirate de cele patru case de la Hogwarts: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff și Ravenclaw, urmând să folosească elemente decorative și culorile asociate fiecărei case.

Conceptul combină universul vrăjitorilor cu estetica LEGO, astfel încât decorul să păstreze atât atmosfera Harry Potter, cât și stilul specific LEGOLAND. Detaliile complete despre camere, facilități și activitățile disponibile la hotel nu au fost încă anunțate.

Un nou ținut LEGO Harry Potter

Hotelul nu va fi singura atracție dedicată francizei. LEGOLAND Deutschland pregătește primul ținut LEGO Harry Potter din lume, conceput pentru a aduce universul Hogwarts în lumea pieselor LEGO.

Potrivit anunțului oficial, zona va include personaje și locuri cunoscute din povești, precum și noi aventuri, toate reinterpretate în stil LEGO. Astfel, vizita poate combina accesul în parc cu o experiență de cazare inspirată din lumea Harry Potter.

Proiectul marchează o nouă etapă în colaborarea dintre Harry Potter și LEGO, care datează din 2001, când au apărut primele produse LEGO inspirate de franciză. De atunci, colecția a continuat să se extindă cu noi seturi și personaje.

Unde se află hotelul?

LEGOLAND Deutschland Resort este situat în Günzburg, Bavaria, în sudul Germaniei, între München și Stuttgart. Parcul se află în apropierea autostrăzii A8, iar ambele orașe sunt la aproximativ o oră de mers cu mașina, potrivit informațiilor oficiale ale resortului.

Resortul este orientat în special către familii și include deja mai multe tipuri de cazare tematice, printre care camere și unități inspirate de LEGO, cavaleri, pirați sau NINJAGO.

De ce este important proiectul

Noul hotel se înscrie într-o tendință tot mai vizibilă în industria ospitalității: transformarea cazării într-o experiență în sine. În acest caz, camera de hotel nu este doar un loc unde vizitatorii înnoptează, ci o extensie a universului pe care îl descoperă în parc.

Pentru Harry Potter, conceptul oferă fanilor posibilitatea de a combina atracțiile tematice cu o cazare construită în jurul aceleiași lumi. Pentru LEGOLAND, proiectul adaugă o nouă experiență bazată pe una dintre cele mai cunoscute francize de divertisment.