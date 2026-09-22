Cea mai fericită destinație de călătorie din lume este în Europa. Ce oraș a ieșit pe primul loc și ce îl face așa de special

Potrivit clasamentului Holiday Happiness Index realizat de BookRetreats, capitala Portugaliei este cea mai fericită destinație de călătorie din lume. Foto: getty images

Soarele, mâncarea sănătoasă, calitatea somnului, mișcarea și accesul la natură sunt cei cinci factori care au plasat capitala Portugaliei pe primul loc într-un clasament realizat în 47 de orașe.

Alegerea următoarei destinații de vacanță poate fi complicată, mai ales când există atât de multe opțiuni. Dacă însă principalul criteriu este cât de bine te face să te simți locul în care ajungi, Lisabona pare să fie alegerea potrivită.

Potrivit clasamentului Holiday Happiness Index realizat de BookRetreats, capitala Portugaliei este cea mai fericită destinație de călătorie din lume, scrie Euronews.

Platforma arată că studiile recente indică faptul că starea de bine contează tot mai mult atunci când oamenii își aleg locul în care vor să călătorească. Analiza a inclus 47 de destinații din întreaga lume și a luat în calcul factori precum expunerea la soare, cât de ușor poate fi explorat orașul pe jos și câtă mișcare fac astfel turiștii, suprafața spațiilor verzi, accesul la mâncare sănătoasă și calitatea somnului.

Potrivit studiului, toate acestea sunt importante pentru starea de bine și pot stimula în mod natural producerea în organism a hormonilor asociați cu fericirea.

Evaluarea a fost realizată sub îndrumarea lui Natalie Dattilo-Ryan, psiholog clinician afiliat Universității Harvard și specialist în ceea ce este descris drept „fericire holistică”.

Potrivit analizei, Lisabona iese în evidență prin mai multe lucruri, iar mâncarea este unul dintre cele mai importante.

Mâncare, spații verzi și soare: ingredientele fericirii

„Aproape 10% dintre restaurantele din Lisabona sunt clasificate drept restaurante cu mâncare sănătoasă, al doilea cel mai mare procent din clasamentul nostru, ceea ce plasează orașul înaintea unor destinații gastronomice importante precum Paris, Tokyo și New York”, arată concluziile studiului.

Analiza subliniază și varietatea gastronomică, dar și prețurile din capitala Portugaliei.

„De la fructe de mare proaspete până la taverne tradiționale, în Lisabona poți mânca bine la prețuri accesibile, care se încadrează în bugetul celor mai mulți oameni”, se mai arată în studiu.

Un alt avantaj este faptul că orașul poate fi explorat relativ ușor pe jos, „în ciuda terenului denivelat”.

„Orașul este compact și ușor de descoperit la pas, iar punctele panoramice îi răsplătesc pe cei care preferă un ritm mai relaxat”, notează autorii analizei.

La toate acestea se adaugă numeroasele spații verzi. Lisabona oferă aproximativ 49 de metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor, de aproape patru ori mai mult decât Madridul.

Contează și apropierea de natură, în special de litoral. Plajele din Cascais și Costa da Caparica se află la mai puțin de o oră cu transportul public.

Plimbările, punctele panoramice, plajele și parcurile sunt cu atât mai atractive atunci când vremea este bună. Studiul subliniază că Lisabona are aproximativ 2.828 de ore de soare pe an.

„Este ușor de înțeles de ce orașul are puterea de a ne ridica moralul”, arată analiza.

„Lisabona este diferită de toate celelalte destinații, iar acest lucru este exact ceea ce Asociația de Turism din Lisabona pune în valoare în strategia sa. Capacitatea de a oferi moduri diferite de a trăi și de a descoperi Lisabona, păstrând în același timp lucrurile care diferențiază destinația și creează valoare atât pentru cei care o vizitează, cât și pentru cei care locuiesc aici”, a declarat António Valle, directorul general al Asociației de Turism din Lisabona.

Clasamentul este dominat de orașele europene

Pe locul al doilea se află Helsinki. Fiind capitala țării desemnate cea mai fericită din lume, prezența orașului în partea de sus a clasamentului nu este surprinzătoare.

Studiul pune accent pe prezența naturii în capitala Finlandei, descrisă drept „un element central al atmosferei primitoare din Helsinki”.

„Parcurile bogate în vegetație și bulevardele mărginitе de copaci se continuă firesc cu trasee prin pădure și le oferă locuitorilor și vizitatorilor aproximativ 126 de metri pătrați de spațiu verde de persoană - de peste două ori mai mult decât media din Austria și de peste 50 de ori mai mult decât proporția din Hong Kong”.

Liniștea și faptul că orașul poate fi explorat ușor pe jos sunt, de asemenea, apreciate. La acestea se adaugă „străzile sigure, transportul eficient și o cultură bazată pe încredere”, care, potrivit studiului, „creează un mediu în care vizitatorii se pot deconecta cu adevărat și își pot reîncărca bateriile”.

Podiumul este completat de orașul american Orlando. Cunoscut mai ales pentru atracțiile sale spectaculoase, în special uriașele parcuri tematice Disney și Universal Studios, Orlando este remarcat în acest clasament pentru spațiile verzi, lacurile și numărul mare de ore cu soare.

„Orlando se bucură și de 2.930 de ore de soare pe an, ceea ce creează condiții ideale pentru activități în aer liber”, notează clasamentul.

Cu excepția orașului Orlando, toate celelalte destinații din topul celor mai fericite locuri de călătorie se află în Europa.

De pe locul al patrulea în jos urmează Atena, Edinburgh, Madrid, Viena, Budapesta, Oslo și Vilnius, care încheie top 10.