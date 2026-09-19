Turiștii care urcă pe Muntele Fuji în afara sezonului și au nevoie de salvare cu elicopterul vor trebui să plătească pentru intervenție

1 minut de citit Publicat la 23:45 19 Sep 2026 Modificat la 23:48 19 Sep 2026

Sezonul oficial de escaladare pe Muntele Fuji începe în luna iulie și se încheie la începutul lunii septembrie / Foto: Getty Images

Turiștii care aleg să urce pe Muntele Fuji în afara sezonului și ajung să aibă nevoie de salvare cu elicopterul vor trebui să plătească pentru intervenție începând de anul viitor, au anunțat autoritățile din prefectura Yamanashi, care administrează partea de nord a muntelui, potrivit BBC.

Taxa face parte dintr-un set de măsuri prin care autoritățile japoneze încearcă să descurajeze escaladările făcute de persoane care nu au o anumită pregătire sau care ignoră riscurile și avertismentele.

Autoritățile din Yamanashi au mai precizat că vor cere persoanelor care vor să urce pe munte în afara sezonului să prezinte un plan detaliat al escaladării.

„Îi rugăm pe oameni să evite escaladările în afara sezonului. Sperăm că aceste măsuri îi vor determina să se gândească mai bine la ceea ce înseamnă să urci pe Muntele Fuji iarna”, a declarat luni guvernatorul prefecturii Yamanashi, Kotaro Nagasaki.

Măsurile au fost luate după ce autoritățile care administrează partea sudică a Muntelui Fuji au constatat o creștere a numărului de escaladări în afara sezonului.

Prefectura Yamanashi din Japonia a mai precizat că în ultimul an mulți dintre alpiniști au rămas blocați pe munte.

În prezent, o taxă similară este deja aplicată în prefectura vecină Saitama pentru intervențiile de salvare în zonele montane. Costul este de 8.000 de yeni, adică aproximativ 51 de dolari, pentru fiecare cinci minute de intervenție.

De ce este riscant să urci pe Fuji în afara sezonului

Sezonul oficial de escaladare pe Muntele Fuji începe în luna iulie și se încheie la începutul lunii septembrie. Aproximativ 200.000 de persoane încearcă în fiecare an să ajungă pe vârful muntelui, mai susțin autoritățile.

Escaladările în afara acestei perioade sunt descurajate, deși accesul este permis până la cea de-a cincea dintre cele zece stații de pe traseu.

În extrasezon, majoritatea cabanelor montane și a toaletelor sunt închise, iar condițiile meteo și starea traseelor sunt, de asemenea, mai dificile.