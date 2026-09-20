Cele mai populare castele și palate din Europa de vizitat în această toamnă. În top 10 este și unul din România

Castelul Bran se află în top 10 al celor mai populare castele și palate din Europa . FOTO: Antena 3 CNN

Castelul Bran se află în top 10 al celor mai populare castele și palate din Europa pe care turiștii sunt invitați să le viziteze în această toamnă. Cunoscut în întreaga lume drept „Castelul lui Dracula”, obiectivul din România ocupă locul 10 într-un clasament realizat pe baza numărului de recenzii acumulate pe Google, scrie Euronews.

În octombrie și noiembrie, tot mai mulți turiști își planifică excursiile în jurul activităților culturale și al vizitării obiectivelor istorice, potrivit European Travel Commission. Datele sunt susținute și de cercetarea companiei de turism TUI Musement.

Potrivit acesteia, 94% dintre respondenți spun că sunt interesați sau foarte interesați să descopere experiențe legate de istorie, cultură și patrimoniu în următoarea lor vacanță într-un oraș. De asemenea, opt din zece persoane afirmă că au vizitat un monument sau un obiectiv turistic aflat în apropierea locului în care locuiesc.

Pornind de la aceste date, TUI Musement a publicat un nou clasament al celor mai populare 30 de castele și palate din Europa în 2026, folosind numărul cumulat de recenzii de pe Google.

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Analiza a comparat numărul de recenzii înregistrate în 2023 și în 2026, pentru a evidenția modul în care s-a schimbat clasamentul obiectivelor turistice în ultimii ani.

Spania este țara cel mai bine reprezentată în clasament, cu șase dintre cele 30 de castele și palate. Atât Alhambra din Granada, cât și Palatul Regal din Madrid se află în top 10.

Castelul din Praga își păstrează prima poziție, în timp ce Palatul Schönbrunn din Viena urcă pe podium. Castelul Buda din Budapesta este singura apariție nouă în clasament, după ce numărul recenziilor sale acumulate pe Google a crescut cu 65% față de 2023.

Primele 10 castele și palate pe care turiștii le pot lua în considerare pentru o vizită în această toamnă

Puțini dintre cei care au vizitat Castelul din Praga vor fi surprinși să îl vadă pe primul loc. Cu 199.000 de recenzii, cu 31% mai multe decât în 2023, complexul este unul dintre cele mai mari ansambluri de palate din lume.

O vizită le oferă turiștilor ocazia de a descoperi secole de istorie într-un singur loc. Biletul permite accesul la obiective precum Catedrala Sfântul Vitus, Vechiul Palat Regal și pitoreasca Uliță de Aur.

Pe locul al doilea se află Palatul Buckingham, unul dintre cele mai cunoscute obiective din Londra. Este una dintre cele trei reședințe oficiale ale monarhiei britanice și atrage anual un număr foarte mare de turiști. Mii de vizitatori urmăresc în fiecare an schimbarea gărzii, iar în timpul verii pot intra în palat și vizita celebrele sale săli oficiale.

Palatul Schönbrunn din Viena urcă două poziții față de clasamentul din 2023 și ajunge pe locul al treilea. În acest an, palatul marchează 30 de ani de la includerea în Patrimoniul Mondial UNESCO și le oferă vizitatorilor o incursiune în istoria Imperiului Habsburgic și în moștenirea imperială care a influențat timp de secole istoria Austriei.

Pe locul al patrulea se află Palatul Versailles, un loc esențial pentru istoria Franței și fosta reședință a regilor francezi. Clădirea impresionantă adăpostește celebra Galerie a Oglinzilor, apartamentele regale și grădini vaste, atent amenajate. Vizitatorii pot descoperi aici momente importante din istoria Franței, de la absolutismul lui Ludovic al XIV-lea și căderea monarhiei până la semnarea Tratatului de la Versailles, care a pus capăt Primului Război Mondial.

Deși a coborât două poziții față de 2023, Castelul Wawel din Cracovia se menține pe locul al cincilea și rămâne unul dintre importantele obiective culturale ale Europei. Fosta reședință și locul de încoronare al regilor Poloniei găzduiește, de asemenea, celebra statuie a Dragonului de la poalele castelului, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului.

Castelele din Spania ocupă locurile șase și șapte în clasament. Alhambra din Granada se află pe locul al șaselea, iar complexul său de palate, grădini și fortificații impresionează prin amploare și arhitectură. Construit inițial ca reședință a sultanilor nasrizi și folosit ulterior de regii Castiliei, complexul include Palatele Nasrizilor, Generalife, Alcazaba și Palatul lui Carol al V-lea, printre cele mai cunoscute obiective ale ansamblului.

Pe locul al șaptelea se află Palatul Regal din Madrid, care a urcat o poziție după ce numărul recenziilor sale acumulate pe Google a crescut cu 47% față de 2023.

Complexul este folosit în continuare pentru recepții și evenimente oficiale ale familiei regale, însă publicul poate vizita mai multe dintre spațiile sale reprezentative, inclusiv sala tronului, camera Gasparini și capela regală.

Pentru locul al optulea revenim la Londra, unde se află emblematicul Turn al Londrei. Această fortăreață veche a fost martora unor evenimente care au marcat istoria Angliei, inclusiv execuția Annei Boleyn și dispariția celor doi prinți, Edward al V-lea și Ducele de York. Astăzi, Turnul Londrei adăpostește celebrele Bijuterii ale Coroanei și este păzit de tradiționalii Yeoman Warders, dar și de corbi, considerați de unii gardienii fortăreței.

Castelul Neuschwanstein, aflat în Alpii Bavarezi, a urcat pe locul al nouălea în clasament, datorită creșterii semnificative a numărului de recenzii. Palatul, care pare desprins dintr-un basm, îi poartă pe vizitatori în lumea regelui Ludwig al II-lea al Bavariei, cunoscut drept „Regele Nebun” sau „Regele Lebădă”, și în universul fascinației sale pentru artă, arhitectură și legende medievale.

Pe locul al zecelea se află Castelul Bran din România. Cunoscut în întreaga lume drept „Castelul lui Dracula”, acesta este unul dintre obiectivele care fac din Transilvania o destinație atractivă pentru turiștii pasionați de mistere și povești înfricoșătoare.

Dincolo de legenda lui Dracula, castelul oferă și o incursiune în istoria României, de la rolul său de fortăreață de frontieră până la perioada în care a devenit reședință regală.

Top 10 cele mai populare castele și palate din Europa

Castelul din Praga, Cehia

Palatul Buckingham, Marea Britanie

Palatul Schönbrunn, Austria

Palatul Versailles, Franța

Castelul Wawel, Polonia

Alhambra, Spania

Palatul Regal din Madrid, Spania

Turnul Londrei, Marea Britanie

Castelul Neuschwanstein, Germania

Castelul Bran, România