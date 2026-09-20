Moscova a fost ţinta unui atac cu sute de drone. Au murit cel puţin doi oameni, iar mai multe clădiri rezidenţiale au fost distruse

Moscova a fost ţinta unui atac cu sute de drone. Sursa foto: Getty Images

Regiunea Moscova a fost vizată de un atac masiv cu drone, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Sistemele rusești de apărare antiaeriană au doborât 249 de drone în 17 districte, în intervalul orar 03:00 – 05:00, a declarat guvernatorul Andrei Vorobiov, preluat de Kiev Independent.

În acest weekend au loc, în Rusia, alegerile pentru Duma de Stat, un scrutin cu o durată de trei zile și primul vot parlamentar din țară de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, în 2022.

O dronă a lovit un bloc de locuințe din localitatea Sofiino, provocând moartea unei femei și rănirea altor cinci persoane, inclusiv doi copii, potrivit lui Vorobiov. În orașul Ramenskoe, resturile unei drone prăbușite au declanșat un incendiu pe acoperișul unui bloc cu 21 de etaje, impunând evacuarea a aproximativ 400 de persoane.

Într-un alt district, un bărbat și-a pierdut viața după ce o dronă a lovit o locuință privată, au anunțat autoritățile ruse.

Două aeroporturi, închise temporar

Autoritățile aeronautice ruse au restricționat temporar, în cursul nopții, operațiunile pe aeroporturile Domodedovo și Jukovski de lângă Moscova, invocând motive de siguranță a zborurilor.

Atacurile au avut loc după ce Ministerul rus al Apărării anunțase anterior că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat și distrus 288 de drone ucrainene în intervalul orar 08:00 – 20:00 (ora locală) din 19 septembrie, deasupra mai multor regiuni – inclusiv zona Moscovei –, precum și deasupra Crimeei ocupate și a Mării Negre.

Potrivit ministerului, dronele au fost interceptate deasupra regiunilor Belgorod, Kursk, Briansk, Kaluga, Oriol, Tula, Reazan, Nijni Novgorod și Vladimir, a regiunii Moscova, a Ținutului Krasnodar, a Crimeei ocupate și a Mării Negre.

Zelenski a aprobat „noi operațiuni cu rază lungă”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, sâmbătă, că a aprobat „noi operațiuni cu rază lungă de acțiune”, ca răspuns la atacurile Rusiei. „Am aprobat, de asemenea, noi operațiuni pe distanțe lungi ca răspuns la atacurile rusești. Ne pregătim să ne extindem capacitățile pe distanțe lungi”, a declarat Zelenski.

Zelenski nu a specificat ce vor implica noile operațiuni. El a mai precizat însă că mai multe sisteme ucrainene concepute pentru a contracara dronele de tip Shahed cu propulsie cu reacție și-au dovedit deja eficacitatea în condiții reale de luptă.