Zelenski a aprobat „noi operațiuni cu rază lungă”, ca răspuns la atacurile rusești

1 minut de citit Publicat la 00:00 20 Sep 2026 Modificat la 00:00 20 Sep 2026

Zelenski nu a specificat ce vor implica noile operațiuni / FOTO: Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, sâmbătă, că a aprobat „noi operațiuni cu rază lungă de acțiune”, ca răspuns la atacurile Rusiei, potrivit The Kyiv Independent.

Anunțul a fost făcut după ce Zelenski a primit rapoarte din partea ministrului Apărării, Evhen Hmara, și a comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mihailo Drapatîi.

„Am aprobat, de asemenea, noi operațiuni pe distanțe lungi ca răspuns la atacurile rusești. Ne pregătim să ne extindem capacitățile pe distanțe lungi”, a declarat Zelenski.

Zelenski a mai precizat că în cadrul întâlnirii cu ministrul Apărării și comandantul-șef al Forțelor Armate au fost discutate mai multe măsuri pentru actualizarea modului de funcționare a Forțelor Medicale ale Ucrainei.

Zelenski nu a specificat ce vor implica noile operațiuni. El a mai precizat însă că mai multe sisteme ucrainene concepute pentru a contracara dronele de tip Shahed cu propulsie cu reacție și-au dovedit deja eficacitatea în condiții reale de luptă.

Ucraina lucrează acum la implementarea sistematică și la producția în serie a acestora, a spus el.

În ultima vreme, Rusia și-a intensificat dramatic atacurile cu rachete asupra Kievului și a altor orașe, în timp ce Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete-interceptor Patriot.

Urgența a fost pe deplin vizibilă în timpul atacului rusesc din 1 august. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Moscova a lansat 35 de rachete, dintre care 27 balistice. Cele mai multe au vizat Kievul. Ucraina a interceptat doar două dintre ele.