Zelenski a lansat operațiunea „M&Ms”, planul gândit de Fedorov să paralizeze Moscova

Președintele ucrainean a avertizat public transportatorii aerieni și asigurătorii străini cu privire la pericolele spațiului aerian rusesc. Foto: Facebook/Armata ucraineană

Ucraina a lansat o operațiune de blocare a aeroporturilor din Moscova folosind mii de drone, a declarat o sursă din Kiev pentru Simon Schuster de la The Atlantic. Potrivit acestuia, operațiunea a fost declanșată de declarația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski despre pericolele din spațiul aerian rusesc, scrie The Moscow Times.

În august, Kievul elaborase un plan pentru un atac la scară largă asupra centrului aviatic din Moscova. Operațiunea, cu numele de cod „M&Ms”, a fost pusă la cale de fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov. Planul prevedea lansarea a până la 1.000 de drone echipate cu inteligență artificială (IA) și cartografiere a terenului în fiecare noapte pentru a suprasolicita sistemele de apărare aeriană, a perturba aeroporturile din Moscova și a forța companiile aeriene străine să înceteze să zboare către Rusia. Kievul spera să-l forțeze pe Vladimir Putin să revină la negocierile pentru a pune capăt războiului.

Surse au declarat pentru The Atlantic că planul i-a fost prezentat lui Zelenski la începutul anului 2026. La acea vreme, el și-a exprimat îngrijorarea cu privire la riscul de doborâre a unor aeronave civile și de producere a unor victime în rândul pasagerilor și al personalului aeroportuar. Cu toate acestea, președintele ucrainean a permis continuarea operațiunii ca mijloc de exercitare a presiunii asupra autorităților și elitelor ruse, îngreunând călătoriile acestora în străinătate. Organizatorii planului au sugerat, de asemenea, ca Zelenski să avertizeze companiile aeriene civile să evite aeroporturile din Moscova.

Pe 1 septembrie, președintele ucrainean a avertizat public transportatorii aerieni și asigurătorii străini cu privire la pericolele spațiului aerian rusesc. În urma acestui fapt, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a anunțat că Kievul a trimis o notificare către Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) cu privire la pericolele cerului rusesc.

Vladimir Putin a răspuns declarând că „amenințările de a ataca aeronavele civile” sunt „o manifestare a terorismului de stat” și „complică posibilitatea purtării unor discuții de pace bilaterale”.

Zbouri anulate, avioane întoarse din drum

Între timp, în urma anunțului lui Zelenski, aeroporturile din Moscova au început să restricționeze operațiunile. Potrivit Flightradar24, numai în noaptea de 2 septembrie, 21 de zboruri au fost anulate și 235 au fost întârziate pe aeroportul Șeremetievo, în timp ce 22 de zboruri au fost anulate și 94 de zboruri au fost întârziate pe Vnukovo.

Luni, cea mai mare companie aeriană privată din Turcia, Pegasus, și-a întors din zbor mai multe avioane care decolaseră către Moscova.

Pegasus a luat această decizie după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a amenințat că va închide spațiul aerian deasupra Rusiei cu ajutorul dronelor de luptă.

Zborurile PC1456 Bodrum - Moscova, PC1521 Izmir - Moscova și PC1576 Antalya - Moscova au fost rechemate pe aeroporturile de unde au decolat. În cursul dimineață de miercuri, compania aeriană a anulat alte câteva zeci de zboruri de la Istanbul la Moscova și Sankt Petersburg, precum și de la Antalya, Izmir și Dalaman către orașe rusești. Zborurile de întoarcere din Rusia au fost, de asemenea, anulate.

În noaptea de 3 septembrie, centrul aerian al Moscovei a fost practic paralizat din nou. Potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin, 103 drone au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitală, între seara zilei de 2 septembrie și dimineața zilei de 3 septembrie.

Principalele aeroporturi din Moscova şi-au suspendat zborurile pentru a doua noapte consecutiv

Aeroporturile Vnukovo și Șeremetievo, două dintre principalele aeroporturi din Moscova, și-au suspendat sosirile și plecările pentru a doua noapte consecutiv, în urma avertismentelor președintelui Ucrainei, relatează Ukrainska Pravda. Volodimir Zelenski a transmis că spațiul aerian al Rusiei se va "închide de facto" din cauza dronelor ucrainene care vor continua atacurile peste tot pe teritoriul țării.

Potrivit sursei citate, Agenția Federală de Transport Aerian a Rusiei (Rosaviatsia) a anunțat că au fost introduse restricții temporare privind sosirea și plecarea aeronavelor pe aeroporturile din regiunea Moscovei.

Trei aeroporturi din capitala Rusiei și-au suspendat operațiunile în noaptea precedentă. Conform serviciului de monitorizare a zborurilor Flightradar24, miercuri, 21 de zboruri au fost anulate, iar alte 235 au avut întârzieri pe aeroportul Șeremetievo, în timp ce pe aeroportul Vnukovo au fost anulate 22 de zboruri și 94 au avut întârzieri.

Problemele nu au afectat doar operatorii ruși. Jurnaliştii publicației independente Agentstvo au scris că 27 de zboruri operate de companii aeriene străine către sau dinspre Moscova au fost anulate miercuri. Numărul a fost de peste două ori mai mare decât cel înregistrat cu o zi înainte.

Printre companiile care au anulat curse se numără Pegasus Airlines și Turkish Airlines din Turcia, flydubai din Emiratele Arabe Unite, Nesma Airlines din Egipt, Shirak Avia din Armenia, Kuwait Airways și Somon Air din Tadjikistan.

Reprezentanţii de la Pegasus au invocat motive "tehnice și operaționale" pentru unele dintre anulări. Flydubai a avertizat, la rândul său, că pasagerii se pot confrunta cu întârzieri și redirecționări ale curselor.

Cele mai multe companii aeriene din Europa și Statele Unite ocolesc spațiul aerian al Federaţiei Ruse încă de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, pe 24 februarie 2022. Unele companii din China, Turcia și statele din Golf continuă însă să opereze zboruri către Rusia.