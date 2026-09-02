Prima țară care își întoarce din drum avioanele către Moscova. Pegasus interzice zborurile, după avertismentul lui Zelenski

2 minute de citit Publicat la 12:45 02 Sep 2026 Modificat la 13:46 02 Sep 2026

Cea mai mare companie aviatică privată din Turcia și-a întors avioanele din drum spre Moscova după avertismentul lui Zelenski. Foto: Getty Images

Cea mai mare companie aeriană privată din Turcia, Pegasus, și-a întors din zbor mai multe avioane care decolaseră către Moscova în noaptea de 1 spre 2 septembrie, relatează The Moscow Times.

Pegasus a luat această decizie după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a amenințat că va închide spațiul aerian deasupra Rusiei cu ajutorul dronelor de luptă.

Zborurile PC1456 Bodrum - Moscova, PC1521 Izmir - Moscova și PC1576 Antalya - Moscova au fost rechemate pe aeroporturile de unde au decolat. În cursul dimineață de miercuri, compania aeriană a anulat alte câteva zeci de zboruri de la Istanbul la Moscova și Sankt Petersburg, precum și de la Antalya, Izmir și Dalaman către orașe rusești. Zborurile de întoarcere din Rusia au fost, de asemenea, anulate.

Un reprezentant Pegasus le-a spus pasagerilor unuia dintre zborurile anulate că „partea turcă interzice plecările” și compania nu știe la ce să se aștepte în continuare.

Site-rusesc: Circa 80 de zboruri, anulate sau întârziate marți seară la Moscova

Responsabili de la reprezentanțele Pegasus din Rusia au declarat că „nu știu” dacă avioanele companiei aeriene vor zbura mai decola spre capitala rusă. Ei nu au putut oferi informații despre zborurile viitoare.

Potrivit site-ului web „Ostorozhno Novosti”, aproximativ 80 de zboruri au fost anulate sau întârziate pe aeroporturile din Moscova, marți seara, din cauza amenințării cu drone.

40 de zboruri au fost afectate la Șeremetievo, 20 la Domodedovo și 17 la Vnukovo. Ministerul rus al Apărării a raportat că 130 de drone ucrainene au fost doborâte în cursul nopții deasupra a 11 regiuni rusești, inclusiv în regiunea Moscovei și în Crimeea anexată.

Amenințare lui Zelenski a produs efecte imediat. Ministru rus: Ne vom ocupa de asta în următorii ani

Cu o zi înainte, Volodimir Zelenski anunțase că spațiul aerian de deasupra Rusiei „va fi practic închis”. „Avertizăm fiecare companie aeriană care folosește spațiul aerian rusesc, fiecare asigurător și pe toți cei care continuă să utilizeze aeroporturi rusești-cheie: spațiul aerian rusesc devine complet nesigur”, a declarat președintele ucrainean.

El a precizat că forțele Kievului nu vor ataca aeronave civile, dar dronele vor fi prezente pe cerul Rusiei „la o scară care trebuie luată în considerare”. Zelenski a indicat că acest lucru va afecta în principal Moscova, Sankt Petersburg și alte destinații-cheie.

Președintele rus Vladimir Putin a reacționat la declarația lui Zelenski , numind-o „o aplicare a terorismului de stat”. „Vom găsi o modalitate de a răspunde. Să nu se îndoiască nimeni de acest lucru”, a promis el.

Ministrul rus ak Transporturilor, Andrei Nikitin, a afirmat, la rândul lui, că va preveni „orice perturbări semnificative” ale operațiunilor aviației civile. „Cu siguranță ne vom ocupa de acest lucru în următorii ani”, a concluzionat Nikitin.