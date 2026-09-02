Putin spune că vrea „încheierea” războiului din Ucraina, nu înghețarea lui, după care amenință Kievul: „Inamicul se va prăbuși”

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Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că țara sa câștigă războiul din Ucraina și i-a numit pe liderii ucraineni "teroriști" cu care Moscova nu poate negocia, informează miercuri Agerpres, care citează Reuters.

În cele mai detaliate comentarii făcute despre război din ultimele săptămâni, Putin a recunoscut că atacurile ucrainene din interiorul Rusiei au provocat pagube reale și a admis că dronele Kievului reprezintă o provocare deosebită.

Astfel, liderul rus a recunoscut în mod specific că atacurile cu drone ucrainene au provocat daune rafinăriilor de petrol rusești, dar a evitat să facă referire la penuria generalizată de combustibil care a rezultat în urma acestor atacuri.

Potrivit președintelui rus, nivelul de protecție țară s-a "îmbunătățit". "Mai avem doar 10% din rafinăriile noastre de reparat, a pretins el.

Pe de altă parte, liderul de la Kremlin a susținut că forțele ruse avansează pe câmpul de luptă.

"Nu am nicio îndoială că inamicul se va prăbuși", le-a spus el ziariștilor, fără a avansa un moment în care se va întâmpla acest lucru.

Putin neagă că ar plănui o nouă mobilizare

Zvonurile conform cărora Rusia ar fi forțată să ordone o nouă mobilizare militară sunt "o absurditate totală", a spus el.

După patru ani și jumătate de război, Rusia controlează aproximativ o cincime din Ucraina. Negocierile de pace mediate de Washington au fost întrerupte în februarie, după ce Statele Unite și Israelul au intrat în război cu Iranul.

Sondajele de opinie sugerează o stare de oboseală tot mai mare a populației ruse față de război, iar unele voci influente avertizează cu privire la presiunea economică adusă de conflict asupra economiei țării. Însă Putin a adoptat un ton încrezător și agresiv în timp ce prezenta versiunea rusă asupra mișcărilor de pe linia frontului.

În august, trupele rusești au capturat 270 km pătrați din regiunea ucraineană Donețk, iar două grupuri mari de trupe ucrainene - unul, format din până la 4.800 de oameni, celălalt, de până la 2.000 de soldați - au fost înconjurate, a spus el. Reuters menționează că nu a putut verifica independent aceste afirmații.

Rusia continuă să avanseze spre orașele Sloviansk și Kramatorsk, a insistat Putin, adăugând că forțele Moscovei se pregătesc să lanseze atacuri masive împotriva infrastructurii energetice din Ucraina.

El a adăugat că avertismentul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski către companiile aeriene, conform căruia dronele ucrainene ar închide efectiv spațiul aerian rusesc, sună a "terorism de stat". Președintele rus s-a declarat încrezător că Moscova va găsi o modalitate de a răspunde dacă se va întâmpla acest lucru.

Putin: Nu e posibil să negociem cu teroriștii. Am prefera o încheiere, nu o înghețare, a războiului

Vorbind la o conferință de presă după un summit desfășurat în Kârgâzstan, Putin a declarat că nu este posibil să se negocieze cu "teroriștii".

El a indicat că Moscova este deschisă discuțiilor care vizează încheierea războiului, mai degrabă decât înghețarea conflictului pe liniile actuale. De asemenea, președintele rus și-a reafirmat disponibilitatea de a discuta cu trimișii președintelui american Donald Trump.

"Dacă cineva aduce sau poate aduce o contribuție tangibilă la acest proces, suntem cu toții de acord", a spus el.

"Singurul lucru pe care am dori să-l evităm este ca procesul (întâlnirile cu emisarii americani, n.r.) să decurgă inutil. Cu toate acestea, dacă cineva este capabil să aducă ceva pozitiv acestor negocieri - care, așa cum înțelegem noi, sunt în prezent oarecum înghețate - atunci, în general, nu ne opunem", a detaliat Putin.