Moscow Times: O pată misterioasă de culoare închisă a fost văzută pe mâna lui Putin și ar putea fi după o „injecție făcută neglijent”

Foto: Captură video Kremlin.

O pată misterioasă, de culoare închisă, a fost observată pe mâna stângă a lui Vladimir Putin, într-un clip scurt în care acesta transmite mesajul de început de an școlar, relatează The Moscow Times. Publicația independentă rusă scrie că urma de pe mâna lui Putin, pe care acesta încerca să o ascundă cu cealaltă mână, provine, cel mai probabil, de la o injecție „făcută neglijent”.

În imaginile publicate de serviciul de presă al Kremlinului se vede clar o pată închisă la culoare pe mâna stângă a lui Putin. Acesta o acoperă parțial cu mâna dreaptă, dar o arată de mai multe ori spre cameră în timp ce gesticulează.

Cel mai probabil este urma unei intervenții intravenoase care nu a decurs perfect, au declarat trei medici pentru Moscow Times. Unul dintre ei, medic pe ambulanță la Moscova, a descris pata drept „un hematom vechi de aproximativ trei zile, apărut după o injecție”.

Un alt medic, specialist în terapie intensivă, a spus că semnul de pe mâna lui Putin seamănă cu urmarea „unei injecții făcute neglijent”.

„Dar, în mod normal, lui Putin ar fi trebuit să-i monteze un cateter, pentru ca asemenea proceduri să fie mai sigure”, a spus el.

Judecând după înregistrările publicate de Kremlin, imaginile în care apare pata de pe mână au fost filmate anterior. Urma este vizibilă nu doar în mesajul adresat elevilor, ci și într-o înregistrare cu felicitările adresate minerilor, publicată cu două zile mai devreme.

În schimb, semnul nu apare în imaginile de la întâlnirea cu președintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, din 1 septembrie și nici în filmarea întâlnirii cu profesori de la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, de sâmbătă, 29 august. Atunci, Putin a vorbit despre orci care atacă urși polari și a comparat „lanțul trofic” din natură cu războiul din Ucraina.

Mâna nu este un loc obișnuit pentru o injecție

Mâna nu este un loc obișnuit pentru o puncție intravenoasă. În general este preferată zona cotului, unde venele sunt apropiate de suprafață, se mișcă mai puțin și au un diametru relativ mare, explică un cardiolog cu peste 50 de ani de experiență.

O injecție în venă la nivelul mâinii se face de obicei atunci când venele din zona cotului au fost folosite în mod repetat, de exemplu în urma unui tratament intravenos îndelungat, sau când sunt inflamate după montarea unui cateter, spune medicul.

O altă situație este cea a unei injecții urgente, când persoana este îmbrăcată și accesarea unei vene de la nivelul mâinii este mai rapidă și mai ușoară. În plus, în prezent există și catetere concepute special pentru venele mâinii, care pot fi uneori mai potrivite din punct de vedere medical, a adăugat cardiologul.

Putin, în vârstă de 73 de ani și aflat la conducerea Rusiei de peste un sfert de secol, nu face publice informații despre starea sa de sănătate, în ciuda zvonurilor apărute periodic privind boli grave, inclusiv cancer.

Preocuparea lui Putin pentru sănătate s-a accentuat după pandemia de coronavirus, când persoanele care urmau să se întâlnească cu el erau obligate să petreacă mai multe săptămâni în carantină și să facă teste PCR înainte de a-l vedea.

Centrul Dossier a arătat într-o investigație publicată în urmă cu trei ani că trenul special blindat cu care Putin călătorește prin Rusia este dotat cu defibrilator, aparat de ventilație mecanică și echipamente necesare pentru administrarea anesteziei în timpul unor intervenții chirurgicale.

Sănătatea lui Putin și prelungirea vieții sale au devenit și o importantă sursă de cheltuieli publice. Un amplu program în valoare de 26 de miliarde de dolari este coordonat de fiica acestuia, Maria Voronțova, și de Mihail Kovalciuk, apropiat al lui Putin și director al Institutului Kurceatov.

În cadrul proiectului, cercetătorii lucrează la bioprintarea țesuturilor, încetinirea îmbătrânirii celulare prin terapie genetică și încearcă să crească organe destinate transplantului uman în porci miniaturali modificați genetic, potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal.