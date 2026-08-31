Putin încearcă pentru a șasea oară să obțină ceva de la Xi Jinping. Însă chinezii țin la preț. Ce este proiectul "Puterea Siberiei 2"

2 minute de citit Publicat la 16:43 31 Aug 2026 Modificat la 17:35 31 Aug 2026

Putin încearcă să-l convingă pe Xi să aprobe gazoductul prin care Moscova speră să exporte mai mult gaz în China. Foto: Hepta

Președintele rus Vladimir Putin discută, luni, cu omologul chinez Xi Jinping în capitala Kârgâzstanului, Bișkek, și speră să-l convingă pe liderul de la Beijing să aprobe construirea unui nou gazoduct, numit „Puterea Siberiei 2”.

Kremlinul se așteaptă la o dublare a livrărilor de gaze către China prin intermediul acestuia, scrie The Moscow Times.

Putin se află în Kârgâzstan la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS).

Este a doua sa întâlnire cu Xi Jinping în acest an iar gazoductul dorit de Rusia este în discuție de peste 10 ani.

„La nivel bilateral, acest subiect va fi discutat”, a spus consilierul Iuri Ușakov.

El a precizat că Putin va avea o întrevedere și cu vicepremierul Consiliului de Stat al Chinei, Ding Xuexiang, care conduce din partea chineză comisia interguvernamentală pentru cooperare energetică.

„Așadar, este cât se poate de logic să ne întâlnim cu el și să discutăm problemele cooperării economice bilaterale”, a adăugat Ușakov.

Putin anunță acordul pe gazoduct, chinezii tac

Președintele rus a mers în China în februarie 2022, în octombrie 2023, în mai 2024, în septembrie 2025 și în mai 2026.

La finalul penultimei vizite, Putin a anunțat că gazoductul, cu o capacitate proiectată de 50 de miliarde de metri cubi de gaze pe an, a fost aprobat.

El a detaliat că a fost semnat un „memorandum obligatoriu din punct de vedere juridic”, iar livrările de gaze către China ar fi urmat să crească la 100 de miliarde de metri cubi pe an.

Partea chineză nu a confirmat însă niciodată public declarațiile președintelui rus.

„Puterea Siberiei 2” și suplimentarea livrărilor de gaze nu au fost menționate în niciunul dintre cele 42 de documente bilaterale semnate la momentul respectiv.

În pofida declarațiilor optimiste ale lui Putin, Kremlinul și Beijingul nu au ajuns încă la un acord asupra chestiunii esențiale: prețul gazului, notează Moscow Times.

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Potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal (WSJ), China cere reducerea acestuia la un nivel apropiat de cel practicat pe piața internă din Rusia, adică echivalentul a aproximativ 50 de dolari pentru o mie de metri cubi.

Asta înseamnă de cinci ori mai puțin decât prețul actual al gazului livrat prin „Puterea Siberiei 1”, gazoduct inaugurat în 2019.

Tariful actual include deja o reducere uriașă: în acest an, acesta este de 258,8 dolari pentru o mie de metri cubi. Prețul preferențial este cu 39% mai mic decât plătesc ceilalți clienți ai Gazprom din afara fostei Uniuni Sovietice, cărora Moscova le vinde cu 420,2 dolari mia de metri cubi.

Potrivit documentelor Ministerului rus al Dezvoltării Economice, anul viitor prețul gazului pentru China va scădea la 223,9 dolari pentru o mie de metri cubi.

În timpul ultimei vizite a lui Putin la Beijing, oficialii chinezi le-au cerut membrilor delegației ruse să nu mai ridice problema „Puterea Siberiei-2” până când Moscova nu va fi pregătită să modifice condițiile de preț, a relatat WSJ.

Conform acestora, oficialii de la Kremlin „s-au lovit de un zid” în această chestiune.

Din declarațiile consilierului Ușakov, reiese că „Puterea Siberiei 2” ar putea deveni, de asemenea, un subiect al unei reuniuni care va avea loc între 1 și 4 septembrie la Vladivostok.

Acolo se va desfășura cea de-a opta ediție a Forumului de afaceri ruso-chinez pe energie, a explicat el.