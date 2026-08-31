Xi Jinping, Vladimir Putin și Narendra Modi se întâlnesc în Kârgâzstan la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai

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Liderii Chinei, Rusiei și Indiei se numără printre șefii de stat care se reunesc în această săptămână în Kârgâzstan pentru summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), un grup prezentat drept o contrapondere la influența globală a Statelor Unite, potrivit AP.

Președintele chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul indian Narendra Modi participă la evenimentele de la Bișkek, capitala țării din Asia Centrală.

Mai multe întâlniri bilaterale sunt programate în marja summitului, inclusiv una între Putin și Xi, luni, precum și discuții între liderul rus și președintele iranian Masoud Pezeshkian, marți, în ziua sesiunilor oficiale ale OCS.

Rusia, aflată acum la patru ani și jumătate de la începutul invaziei sale pe scară largă în Ucraina, și Iranul, aflat în cea de-a șasea lună a unui război cu Statele Unite și Israelul, consideră summitul o platformă importantă pentru consolidarea relațiilor cu partenerii din afara lumii occidentale.

OCS a fost fondată în 2001 de China, Rusia și patru state din Asia Centrală, ca forum pentru securitate. În ultimul sfert de secol, organizația a crescut ca dimensiune și influență, deși obiectivele și programele sale rămân vagi, iar notorietatea sa este redusă.

În prezent, organizația include 10 state: Rusia, China, India, Iran, Pakistan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan. Multe alte țări au statut de „parteneri de dialog”.

Alături de Rusia, China a prezentat OCS drept o alternativă la organizații aliniate Occidentului, precum G7, iar în ultimii ani și-a dorit să extindă amploarea și influența organizației, promițând asistență pentru dezvoltare și financiară.

Ministerul chinez de Externe a declarat săptămâna trecută că organizația a „explorat cu succes o nouă cale pentru cooperarea regională”. Beijingul a promovat în mod constant ideea unei ordini mondiale alternative, cu sprijinul Rusiei.

Pentru mulți membri ai OCS, summitul va reprezenta o oportunitate de a demonstra că mențin relații puternice pe scena mondială, în pofida deteriorării relațiilor cu Occidentul.

Organizația nu este însă un bloc politic sau militar unificat, iar analiștii subliniază că membrii săi au dezacorduri semnificative și propriile interese distincte.

În cazul unor țări precum India, însă, experții spun că summitul va avea probabil mai mult de-a face cu imaginea și transmiterea unor semnale strategice decât cu rezultate concrete.

Forumul este puternic influențat de China și îl include ca membru pe Pakistan – ambele fiind rivale ale Indiei.

Dinakar Peri, cercetător în domeniul studiilor de securitate la Carnegie India, a declarat că OCS îi oferă Indiei un loc la masa discuțiilor într-o regiune tot mai mult modelată de competiția dintre marile puteri, permițându-i să își protejeze interesele, să urmărească schimbările geopolitice și să se prezinte drept un actor de încredere.

„Deși este posibil să nu stabilească în totalitate agenda, îi oferă New Delhi o perspectivă directă asupra regiunii și îi permite să își ajusteze poziția în raport cu ceilalți”, a spus Peri.

Turcia, care are statut de partener în cadrul OCS, urmărește, de asemenea, să folosească platforma pentru a-și consolida poziția în regiune.

Ankara consideră apartenența la OCS parte a unei politici externe echilibrate, care urmărește să mențină legăturile tradiționale cu Occidentul, în calitate de membru NATO, consolidând în același timp influența Turciei în Eurasia.

Președintele Recep Tayyip Erdogan, care a adus Turcia în cadrul OCS în calitate de „partener de dialog” în 2012, a declarat în repetate rânduri că dorește ca țara sa să devină membru permanent. Deși Turcia are legături comerciale strânse cu Uniunea Europeană în baza unui acord comercial încheiat în 1995, candidatura sa la aderarea la UE este blocată de mai bine de 25 de ani.