Record electoral pentru Ramzan Kadîrov în Cecenia: A fost reales cu 99,85% din voturi. Rivalii săi au luat câte 0,05%

<1 minut de citit Publicat la 10:57 21 Sep 2026 Modificat la 11:36 21 Sep 2026

Ramzan Kadîrov și Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei susținut de Vladimir Putin, a câștigat alegerile pentru conducerea republicii cu 99,85% din voturi, după numărarea tuturor buletinelor, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale citate de TASS și Meduza.

Potrivit rezultatelor oficiale, Kadîrov a obținut 94,8% din voturi în 2016 și 99,7% în 2021.

În cursa din acest an au mai fost înscriși doi candidați: Ismail Denilkhanov, din partea partidului Rusia Justă, președintele Camerei Publice din Cecenia, și Khalid Nakaev, reprezentant al Partidului Comunist și membru al parlamentului cecen.

Fiecare dintre cei doi a obținut câte 0,05% din voturi.

Alegeri pentru guvernatori au avut loc și în alte șapte regiuni din Rusia, iar candidații aflați deja la conducere sunt pe primul loc în toate.

Artyom Zdunov câștigă în Mordovia cu 78,74% din voturi, Vladislav Khovalyg în Tuva cu 90,95%, iar Alexander Shuvaev în regiunea Belgorod cu 65,97%.

În regiunea Briansk, Yegor Kovalchuk a obținut 68,03% din voturi, în Tver, Vitaly Korolev are 69,8%, în Penza, Oleg Melnichenko a obținut 70,92%, iar în regiunea Ulyanovsk, Alexey Russkikh a câștigat 76,65% din voturi.