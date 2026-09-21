Femeile îmbătrânesc altfel decât bărbații. Ce arată cele mai noi cercetări despre longevitate

Pe lângă factorii biologici, stilul de viață joacă un rol important în sănătate și în modul în care organismul îmbătrânește. Foto: Getty Images

Ediția a doua a Congresului Internațional de Longevitate are loc joi, 24 septembrie 2026, la Biblioteca Națională a României. Cercetători, medici și experți internaționali se reunesc la București pentru a discuta una dintre marile provocări ale medicinei actuale: cum putem trăi nu doar mai mult, ci mai mult timp sănătoși.

Sub tema „Din știință în practică medicală”, ediția din acest an este construită în jurul conceptului de healthspan, respectiv extinderea perioadei de viață sănătoasă și funcțională.

În acest context, Raluca Prodan, președintele AGMP, a vorbit, în direct la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, despre biomarkerii longevității și despre ceea ce pot spune analizele și markerii biologici despre modul în care îmbătrânește organismul, dar și despre riscurile pentru sănătate.

„Sunt anumiți markeri de care trebuie să ținem cont și sunt niște markeri moderni pe care medicina actuală îi are la dispoziție. Vorbim de rezistența la insulină, acel indice HOMA de care auzim tot mai des. Vorbim despre un risc cardiovascular printr-un profil metabolic complet și, de asemenea, vorbim de evaluarea unei vârste biologice care, mai nou, este analizată din mai multe unghiuri și în funcție de sexe.

Deci avem niște tool-uri la îndemână, moderne, care ne pot ajuta să ne facem un program personalizat de prevenție și să nu ajungem la boală”, a explicat Raluca Prodan.

Cum îmbătrânește, de fapt, organismul

Procesul de îmbătrânire nu este întotdeauna vizibil și nu provoacă, în mod necesar, simptome. Tocmai de aceea, evaluarea unor indicatori biologici poate avea un rol important în identificarea din timp a unor riscuri.

„Este important să vedem cum îmbătrânim, pentru că acest proces nu doare, nu îl simțim. Dar, dacă este evaluat corespunzător, putem să prevenim acele boli cronice pe care foarte mult timp le-am considerat a fi de neevitat, datorate vârstei.

Dar, conform medicinei moderne, care este predictivă și participativă, pentru că trebuie să avem și acordul și implicarea clienților și a pacienților noștri în aceste programe de prevenție pe care noi le alcătuim, putem să prevenim aceste boli care ne deteriorează organismul în timp și care ne fac să îmbătrânim”, a completat Raluca Prodan.

38 de ceasuri biologice, analizate în cele mai noi cercetări

La Congresul Internațional de Longevitate vor fi prezentate și cercetări recente privind îmbătrânirea biologică. Potrivit Ralucăi Prodan, medicina nu mai privește acest proces printr-un singur indicator, iar diferențele dintre femei și bărbați sunt tot mai importante în cercetare.

„Vom vorbi la Congresul de Longevitate, în 24 septembrie, despre cele mai noi descoperiri în domeniul medicinei moderne. Și aici vorbim de cele mai noi studii publicate. Avem ultimul studiu publicat în revista Nature în urmă cu patru zile, legat de nu mai puțin de 38 de ceasuri biologice.

Deci nu mai vorbim de un singur parametru și foarte importantă este această diferențiere pe sexe. Femeile îmbătrânesc altfel decât bărbații și o să aflăm amănunte în cadrul acestui congres de la invitații noștri din toată lumea, care au participat la aceste studii și ne pot da aceste inside info care nouă ne sunt atât de utile”, a explicat ea.

Alimentația, sedentarismul, fumatul și stresul, printre factorii care influențează sănătatea

Pe lângă factorii biologici, stilul de viață joacă un rol important în sănătate și în modul în care organismul îmbătrânește. Alimentația, lipsa activității fizice, fumatul și stresul se numără printre factorii indicați de Raluca Prodan.

„În primul rând, alimentația care nu ne este benefică. Dacă nu avem un anumit test genetic care să ne spună ce tipuri de alimente ne sunt favorabile și ne facem o alimentație așa, general valabilă, nu ne va ajuta pe termen lung.

În al doilea rând, sedentarismul. Știm foarte bine că noi, românii, suntem mai sedentari decât alte popoare și aici trebuie să combatem această tendință.

Fumatul este un factor care ne deteriorează sănătatea constant și stresul. Stresul este o componentă foarte, foarte importantă asupra sănătății noastre”, a concluzionat Raluca Prodan.

Congresul Internațional de Longevitate – ediția a II-a are loc joi, 24 septembrie 2026, la Biblioteca Națională a României. Evenimentul reunește la București cercetători, medici și experți internaționali care studiază mecanismele îmbătrânirii și posibilitățile de extindere a perioadei de viață sănătoasă.

Sub tema „Din știință în practică medicală”, congresul urmărește modul în care descoperirile din domeniul îmbătrânirii pot fi transformate în soluții pentru prevenție, diagnostic, monitorizare și intervenții medicale personalizate.

Evenimentul este organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu International Longevity Alliance și VETEK Association, și deschide Longevity Expo Forum Fest – ediția a IV-a, organizat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine.