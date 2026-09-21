Trump îi cere din nou lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile rusești. „Nu loviți în motorină, face rău la întreaga lume”

1 minut de citit Publicat la 09:28 21 Sep 2026 Modificat la 09:34 21 Sep 2026

Trump a spus că Zelenski trebuie să oprească loviturile asupra rafinăriilor rusești, deoarece acestea provoacă o și mai mare „lipsă de motorină” de pe piață. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, i-a solicitat „în mod repetat” lui Volodimir Zelenski, în cadrul unei convorbiri telefonice avute duminică, încetarea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol ale Rusiei, informează Axios, preluată de The Moscow Times.

„Cuvântul «motorină» a fost menționat de multe ori în timpul apelului telefonic” a spus o sursă citată de Axios, care a adăugat că aceste atacuri duc la creșterea prețurilor mondiale la motorină.

Potrivit Asociației Americane a Automobilelor (AAA), prețul motorinei în Statele Unite a atins, pe 20 septembrie, un maxim istoric și a ajuns la 6,49 dolari pe galon (un galon are 3,79 litri, deci aproximativ 1,7 dolari litrul - n.r.).

Astfel, în ultimul an, costul motorinei în SUA aproape s-a dublat.

Anterior, într-o conversație cu jurnaliștii Fox, Trump a spus că Zelenski trebuie să oprească loviturile asupra rafinăriilor rusești, deoarece acestea provoacă o și mai mare „lipsă de motorină” de pe piață.

Donald Trump a menționat că problemele cu aprovizionarea cu combustibil nu sunt legate de acțiunile militare ale SUA împotriva Iranului, ci de războiul ruso-ucrainean.

„Nu loviți în motorină, pentru că face rău, face rău la întreaga lume", a fost apelul lui Trump către Kiev.

Volodimir Zelenski a sugerat ca, în schimb, Kremlinul să încheie un armistițiu energetic cu Kievul și „să pună pe masă” o listă cu obiectivele asupra cărora armata ucraineană nu ar trebui să inițieze atacuri.

Kremlinul a numit refuzul de a lovi sectorul energetic "o idee bună", dar a subliniat că asigurarea funcționării în siguranță a rafinăriilor și creșterea producției de produse petroliere nu va ajuta la rezolvarea penuriei.

„Problema principală este accesul produselor petroliere pe piețele mondiale”, a spus purtătorul de cuvânt al Președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, care s-a referit la atacurile ucrainene asupra petrolierelor ruseti și la sancțiunile internaționale impuse asupra produselor petroliere ale Rusiei.

De la începutul anului 2026, Forțele Armate ale Ucrainei au inițiat peste 70 de atacuri asupra rafinăriile rusești și au distrus deja câteva zeci de rafinării. Doar în luna august, șase rafinării mari au fost oprite pentru reparații. Potrivit EA Analytics, din cauza întreruperii funcționării rafinăriilor, rafinarea petrolului în Rusia a scăzut la cel mai mic nivel din 2002, ce a dus la o penurie de combustibil în țară și la interzicerea exportului acestuia.