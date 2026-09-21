Salvador Caragea, omul lui Miruță pus șef la UM Sadu, a demisionat după 6 luni. Decizia spune că a luat-o „la recomandarea medicului”

Colaj foto: Agerpres / Captură Facebook Viorel Salvador Caragea via Facebook

Controversatul Viorel Salvador Caragea a renunțat la funcția de administrator special al Uzinei Mecanice Sadu, după șase luni de la numire. „Cu mare regret, din cauza unor probleme de sănătate și la recomandarea medicului specialist, am fost nevoit să îi solicit domnului ministru încetarea raporturilor de serviciu, chiar dacă, în sufletul meu, mi-aș fi dorit să continui munca”, a scris el, luni, pe Facebook.

„Lupta cu imposibilul pentru salvarea UM Sadu, cea mai veche uzină din Gorj. Construită în perioada 1939–1940, prima platformă, iar în 1970 cea de-a doua platformă, UM Sadu avea aproape 10.000 de angajați în anul 1990 și doar puțin peste 500 în prezent.

Cu toate că statul a șters, în anul 2015, datorii de zeci de milioane de euro, la începutul acestui an datoriile către ANAF însumau circa 25 de milioane de euro, iar cele către Primăria Bumbesti Jiu erau de aproximativ 95.000.000 de lei, la care se adăugau penalizări de 93.000.000 de lei.

În toamna anului trecut am depus la MEDAT documentația pentru recrutarea în funcția de administrator special și, după două interviuri foarte aplicate, am fost numit, în februarie 2026, administrator special, cu o indemnizație de 3.100 de lei brut, respectiv aproximativ 1.800 de lei net.

După o primire foarte rece, inclusiv o grevă organizată împotriva venirii mele în uzină, am reușit să îmi desfășor activitatea. Inventarierea patrimoniului și a creanțelor, precum și identificarea cauzelor întârzierilor în livrarea producției au reprezentat adevărate încercări profesionale”, a scris Caragea.

Astfel, el spune că, chiar dacă „sumele alocate UM Sadu au fost foarte mari, rezultatele financiare sunt catastrofale, iar producția este aproape inexistentă”.

„Implicarea activă, cu un program zilnic prelungit până la ore târzii din noapte, a condus la realizări notabile. Ridicarea sechestrelor dispuse de ANAF a permis începerea procedurilor pentru închirierea unor active care generau pierderi de peste 500.000 de euro anual.

Prin demersuri susținute, am reușit să obțin sprijin din partea ministerului de resort, demersuri care au culminat cu vizita domnului ministru Ambrozie Irineu Darău, împreună cu viceprim-ministrul Radu Miruță și secretarii de stat responsabili. Aceștia au primit cu interes toate informările și propunerile prezentate și au dispus, în cunoștință de cauză, măsuri pentru revitalizarea uzinei și reducerea pierderilor imense.

Cu toate că sumele alocate UM Sadu au fost foarte mari, rezultatele financiare sunt catastrofale, iar producția este aproape inexistentă.

Aparatul birocratic și personalul indirect productiv sunt supradimensionate, iar numeroase angajări au fost făcute fără niciun fel de concurs, ci pe criterii de rudenie sau interese politice.

Dacă anul trecut s-a lucrat doar trei zile, în acest an, începând cu luna martie, activitatea a intrat într-un ritm normal. Am reușit, cu mari eforturi, ca până la 1 septembrie să finalizăm restanțele care ar fi trebuit livrate până la 31 decembrie 2025”, a adăugat el.

Caragea subliniază că a luat decizia de a pleca din funcție „din cauza unor probleme de sănătate”.

„În această «junglă», cu clădiri vechi de peste 60 de ani, aflate în mare parte în ruină, a venit timpul să înceapă o nouă investiție, cu fonduri ale investitorului de peste 100 de milioane de dolari.

După șase luni la UM Sadu, am mulțumirea sufletească de a constata că schimbările sunt vizibile pentru toți cei interesați, iar rezultatele bune obținute trebuie să se mențină și în viitor.

Cu mare regret, din cauza unor probleme de sănătate și la recomandarea medicului specialist, am fost nevoit să îi solicit domnului ministru încetarea raporturilor de serviciu, chiar dacă, în sufletul meu, mi-aș fi dorit să continui munca începută și să contribui în continuare la eliminarea neconformităților identificate. Sunt însă convins că cei din conducerea UM Sadu si MEDAT vor continua acest demers și vor îndrepta problemele existente.

Cu efort susținut, abnegație, dăruire și curaj în luarea deciziilor, bazate pe o bună cunoaștere și respectare a legii, rezultatele sunt astăzi vizibile și vorbesc de la sine”, a încheiat Caragea.

Ministrul interimar al Economiei, Irinel Darău, a adăugat un comentariu la postare, spunând că „în doar câteva luni, ați reușit să schimbați lucruri concrete acolo”.

„Mulțumesc pentru eforturi și pentru rezultate. În doar câteva luni, ați reușit să schimbați lucruri concrete acolo. Vom continua munca”, a scris Darău.

Pe 25 februarie, Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, a fost numit în funcția de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: UM Sadu, din județul Gorj.

Într-un răspuns trimis Antena 3 CNN, Darău susține că l-a ales „ținând cont de CV și de rezultatele sale”.

„Am luat în considerare studiile și experiența în poliție, inginerie, management și criminalistică”, a transmis ministrul, acum interimar.

Fostul comandant al IPJ Gorj este un personaj controversat. A fost membru USR doar pentru o zi, a demisionat după ce Clotilde Armand a cerut excluderea sa din partid pe motiv că ar fi fost acuzat de hărțuire sexuală și trafic de influență și, patru ani mai târziu, Caragea s-a înscris în AUR. La începutul anului el susținea că a fost doar membru simpatizant și că a plecat din partidul lui Simion după câteva săptămâni.

Pe 27 februarie, Marius Borcan, preşedintele sindicatului de la Uzina Sadu, l-a acuzat pe Salvador Caragea că a complotat, în 2013, la înscenarea unui furt de muniţie, pentru a deveni el erou.

Astfel, Caragea ar fi apelat la „un agent sub acoperire” pentru a forţa un angajat din uzină să fure cartuşe, ca ulterior să fie prins. Întreaga schemă ar fi trebuit să-i aducă lui Salvador Caragea titlul de „Poliţistul anului”.