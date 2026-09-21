Surse: Rețeaua Migom-Rusia-Georgescu. Cum arată schema infracțională prin care fostul candidat a obținut peste 1 milion de euro

Probele administrate în dosarul de înșelăciune în care Călin Georgescu a fost ridicat de procurroii DIICOT și dus la percheziții, luni, arată că fostulc andidat la prezidențiale ar fi fost coordonatorul grupării care ar fi fost înființară în 2021. FOTO: Captură video

Probele administrate în dosarul de înșelăciune în care Călin Georgescu a fost ridicat de procurroii DIICOT și dus la percheziții, luni, arată că fostulc andidat la prezidențiale ar fi fost coordonatorul grupării care ar fi fost înființară în 2021, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Probele administrate ar susține continuarea urmăririi penale pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, în legătură cu Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena.

Gruparea s-ar fi constituit în septembrie 2021, iar Călin Georgescu este descris de procurori drept presupusul coordonator al acesteia.

Anchetatorii au solicitat și obținut probe din Marea Britanie, Italia și Elveția, conform surselor citate.

Mecanismul descris în dosar pornește de la omul de afaceri Răzvan Liviu Leu, Real Concrete Land SRL. Georgescu i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri serios, cu capacitatea și conexiunile necesare pentru obținerea unei finanțări internaționale. În discuție era o linie de credit de aproximativ 6 milioane de euro, asociată inclusiv unui proiect privind tranzacții cu aur. Relatări anterioare bazate pe plângerea penală descriu aceeași succesiune, conform surselor citate.

Schema infracțională în care ar fi implicat Călin Georgescu. FOTO: imagine realizată cu inteligența artificială

Traseul presupusei înșelăciuni începe de la Călin Georgescu care îl introduce pe Ionel Rusen, acesta la rîndul lui îl introduce pe Massimiliano Arena. În traseul înșelăciunii intră Wealth Bank / EIBT Trust. Se face promisiunea unei linii de credit de apeoximativ 6 milioane de euro, cu condiția depunerea unei garanții de 1,1 milioane de euro.

Real Concrete Land transferă 1,1 milioane de euro, banii ajung într-un cont al MIGOM BANK Ltd deschis la Incore Bank AG, Elveția, dar creditul promis nu este acordat. Victima solicită restituirea banilor, dar nu îi primește.

Documentele bancare inventariate de DIICOT indică în mod repetat MIGOM BANK Ltd drept titularul contului de la Incore Bank în care era descrisă plata garanției de 1,1 milioane EUR. Acesta este punctul documentar care conectează dosarul românesc de ecosistemul Migom/Thomas Schätti.

După ce finanțarea nu s-a materializat, Georgescu i-ar fi promis lui Leu că banii vor fi restituiți și ar fi transmis inclusiv documente prezentate drept ordine de plată, despre care reclamantul susține că nu aveau acoperire.

Dosarul care îl vizează pe Georgescu este cel pornit de la Ionel Rusen, aflat pe rolul DIICOT.

Luni dimineață au loc percheziții și la Ionel Rusen și la Ion Negoescu.

Ion Negoescu este preot fără parohie. Mai slujește alături de alți doi preoți, la biserica din comuna argeșeană Mioarele, fără să fie parohia lui. Este născut în localitatea Mioarele, și se spune despre el că a ajutat acolo mai multe persoane. Negoescu a făcut Academia de Poliție în 1997, a lucrat și în Poliție.

Va fi audiată și soția lui Călin Georgescu, Cristela. Ea ar fi participat și ar fi avut un rol în discuțiile care au dus la escrocherie.

În anchetă s-au făcut comisii rogatorii în Italia, Eveția, Marea Britanie.

Procuroroii DIICOT au documentat tranzacții consistente realizate inclusiv de cetățeni ruși aflați pe listele de sancțiuni.