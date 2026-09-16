Cristina Trăilă spune că nu i-a cerut președintelui CJ Botoșani retragerea sprijinului șefului ANSVSA

Cristina Trăilă, fosta secretară generală adjunctă a Guvernului. Foto: Agerpres

Cristina Trăilă, fosta secretară generală adjunctă a Guvernului, a declarat, miercuri, după ce a fost audiată la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Iaşi, că acuzaţia procurorilor de trafic de influenţă în dosarul în care este cercetată „este, teoretic, conform infracţiunii, a lui Mihai Barbu”, fost preşedinte al filialei PNL Vaslui. Mai mult, ea a afirmat că nu i-a cerut preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, liberalul Valeriu Iftime, să îi retragă sprijinul șefului ANSVSA, Alexandru Bociu, scrie Agerpres.

„Nu e vorba de influenţa mea. Dacă citiţi cu atenţie infracţiunea, influenţa este, teoretic, conform infracţiunii, a lui Mihai Barbu, care este autorul. Eu sunt complice. Încă nu am elucidat cum”, a declarat Cristina Trăilă.

Ea a fost întrebată dacă i-a cerut preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, liberalul Valeriu Iftime, să îi retragă sprijinul preşedintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.

„Nicio secundă. Discuţia cu domnul Iftime a fost una foarte simplă, colegială: dacă există o armonizare a relaţiei dintre dumnealui şi domnul Bociu, având în vedere că la momentul la care am intrat eu ca secretar general al Guvernului nu ştia nimeni cine l-a susţinut în 2022 pentru poziţia de preşedinte ANSVSA. Dacă e organizaţia Vâlcea, dacă e organizaţia Brăila sau alte organizaţii PNL”, a spus ea.

Cristina Trăilă a subliniat că a venit la audierile DNA Iaşi şi pentru a-şi apăra reputaţia profesională de avocat.

„Tocmai de aceea am venit astăzi aici, pentru că este firesc, normal. Totuşi sunt avocat de 26 de ani. E o reputaţie pe care o am de apărat. Nu mi se pare absolut normal să existe campanii de presă nefundamentate, şi aici nu fac vreo aluzie la dumneavoastră, Doamne fereşte, ci la ideea în sine, fără să fie o declaraţie a mea sau a celor care în cauză, mă rog, să spunem, sunt într-o formă sau alta parte în dosar”, a menţionat Trăilă.

Cristina Trăilă a adăugat și faptul că vrea să se afle adevărul şi că e important ca procurorii să fie evaluaţi profesional şi în funcţie de câte dosare au fost achitate sau nu în instanţe.

„Adevărul este foarte important şi, indiferent de care parte a baricadei ne aflăm, că vorbim de avocaţi, că vorbim de procurori, că vorbim de instanţă judecată. Mi-aş dori ca pe viitor să fie cum era înainte de perioada, poate, Daniel Moraru, ca procurorii să aibă în rapoartele lor de activitate câte dosare au fost achitate sau nu în instanţă şi pe baza acestor achitări să fie evaluaţi”, a mai spus Trăilă.

Miercuri dimineață, fosta secretară generală adjunctă a Guvernului, Cristina Trăilă, a venit la sediul DNA Iaşi pentru a fi audiată în dosarul în care este vizat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, administratorul unei societăţi din judeţul Vaslui din domeniul creşterii păsărilor. El este acuzat de fapte de corupţie pentru că ar fi apelat la persoane din cercuri de influenţă, inclusiv la nivelul administraţiei centrale, pentru a-l schimba din funcţie de şeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

În acelaşi dosar, alte trei persoane au fost reţinute pentru trafic de influenţă, dare de mită şi şantaj, iar două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă şi şantaj, respectiv complicitate la trafic de influenţă.

Printre acestea se află şi fostul preşedinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, care este acuzat că i-ar fi intermediat afaceristului întâlniri cu persoane din administraţia centrală.

Potrivit unui comunicat remis la acea vreme de procurorii anticorupţie, pe 3-4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului, ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu de exercitare a influenţei asupra preşedintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii din funcţie a directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos, administratorul unei societăţi din domeniul creşterii păsărilor din judeţul Vaslui.

Fănel Bogos ar fi încercat să obţină despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei, după ce, în anul 2024, la una dintre fermele sale din judeţul Vaslui ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză. Întrucât DSVSA Vaslui ar fi dispus neutralizarea a 230.000 de păsări şi i-a refuzat plata despăgubirilor, omul de afaceri ar fi apelat la mai multe persoane pentru a-l schimba din funcţie pe directorul instituţiei şi pentru a determina conducerea ANSVSA să îi favorizeze firma.

„Scopul urmărit ar fi fost obţinerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. şi pentru societatea deţinută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ trei milioane de euro, precum şi în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societăţii”, preciza DNA.

De la sfârşitul lunii august, Cristina Trăilă este anchetată de procurorii anticorupţie pentru complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Cristina Trăilă şi-a anunţat, ulterior, demisia din funcţia de la Guvern, moment la care a declara că este sunt „total nevinovată” şi că este convinsă că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală.

Ea a mai afirma că acest „scandal mediatic” este unul artificial, deloc întâmplător şi care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României şi a PNL.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, în 28 august, că a procedat corect atunci când a avut acea întâlnire la sediul Guvernului cu omul de afaceri Fănel Bogos, care are legătură cu ancheta în care este implicată Cristina Trăilă. El a mai menţionat că nu a fost chemat la DNA în acest dosar şi nu vede de ce ar trebui să se întâmple acest lucru.