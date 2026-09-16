Vești bune pentru apicultori: Parlamentul a decis reducerea TVA-ului pentru hrana albinelor

Proiectul de lege a fost adoptat cu 197 de voturi „pentru” şi 70 de abţineri. Foto: Getty Images

Cota de TVA pentru hrana albinelor va scădea de la 21% la 11%, relatează Agerpres. Proiectul de lege a primit miercuri votul final de la Camera Deputaților și va merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Proiectul de lege completează articolul 291 alineatul (2) din Codul fiscal, în sensul includerii la cota redusă de TVA de 11% a hranei administrate familiilor de albine, precum şi a turtelor proteice şi siropurilor pe bază de zahăr utilizate în perioadele critice de întreţinere a acestora.



Actul normativ a fost adoptat cu 197 de voturi „pentru” şi 70 de abţineri.



Iniţiatorii, parlamentarii AUR, susţin că măsura are ca scop eliminarea tratamentului fiscal discriminatoriu aplicat hranei pentru albine în raport cu alte tipuri de hrană pentru animale şi sprijinirea apicultorilor români, afectaţi de costurile ridicate de producţie şi de presiunea exercitată de importurile de miere.



În cadrul dezbaterilor din Camera Deputaţilor, deputata AUR Ionelia Priescu a atras atenţia cu privire la presiunile exercitate asupra apicultorilor români de importurile de miere.



„În acest moment, regimul de taxare în ceea ce priveşte hrana animalelor este redus. Tocmai de aceea, tratamentul fiscal al hranei pentru albine trebuie să fie identic şi nu discriminatoriu, mai ales că apicultorii din România, la fel ca şi ceilalţi producători agricoli, din păcate, se confruntă cu probleme uriaşe, atât la producţie, cât şi la vânzarea produselor din România", a spus Ionelia Priescu.



Proiectul a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional.