AUR vrea dezbatere națională pe proiectul care prevede amenzi pentru cei care refuză să sărute tricolorul: „Vrem să îl îmbunătățim”

Proiectul AUR prevede, printre altele: amenzi de la 10.000 la 30.000 de lei pentru autorităţile locale care nu stabilesc un loc public denumit „Piaţa Tricolorului”. Foto: Agerpres

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) cere, miercuri, organizarea unor dezbateri publice „transparente”, împreună cu Comisia pentru apărare de la Camera Deputaților pe tema proiectului de Lege privind proclamarea Zilei Drapelului Naţional al României. Proiectul controversat prevede amenzi drastice pentru oficialii care refuză să sărute tricolorul și pentru autoritățile locale care nu înființează „Piaţa Tricolorului”, relatează Agerpres.

Partidul condus de George Simion a transmis că această dezbatere este necesară după ce proiectul a generat reacții puternice în spațiul public.

„Facem această invitaţie ca urmare a reacţiilor pe care proiectul le-a generat în societatea românească şi tocmai pentru că nu dorim ca o iniţiativă referitoare la simbolurile naţionale să devină un nou motiv de tensiune şi polarizare. Într-o societate în care există deja suficiente clivaje şi tensiuni, simbolurile naţionale trebuie să unească, nu să dezbine. De aceea, AUR (...) doreşte ca dezbaterea să depăşească cadrul unui singur partid.

Nu ne dorim să amplificăm tensiunile existente în societate. Ne dorim ca reacţiile apărute în spaţiul public să fie transformate într-o dezbatere instituţională, deschisă şi constructivă, din care proiectul să iasă mai bun”, se arată într-un comunicat al AUR.



Proiectul, iniţiat de parlamentarul AUR Mircia Chelaru, a fost adoptat tacit în Senat pe 26 iunie 2023 şi se află în prezent la Camera Deputaţilor.

Proiectul prevede, printre altele:

amenzi de la 10.000 la 30.000 de lei pentru autorităţile locale care nu stabilesc un loc public denumit „Piaţa Tricolorului”, în termen de 45 de zile de la promulgarea legii;

amenzi de la 10.000 la 20.000 de lei, pentru instituţiile media, publice şi private care nu acordă spaţiu de emisie de 30 de minute în ziua în care se sărbătoreşte drapelul;

amenzi de la 5.000 la 10.000 pentru refuzul unui oficial participant la ceremonia militară de înălţare a drapelului de a-l săruta;

Iniţiativa a fost semnată şi de alţi parlamentari AUR, PSD, neafiliaţi şi de la grupul minorităţilor naţionale, în calitate de coiniţiatori.



„Considerăm că această etapă trebuie folosită pentru o consultare reală şi pentru identificarea acelor formulări care necesită clarificări, completări sau modificări. Invitaţia noastră se adresează partidelor parlamentare, Patriarhiei Române şi celorlalte culte religioase recunoscute, reprezentanţilor Armatei Române, instituţiilor publice competente, mediului academic, organizaţiilor societăţii civile, asociaţiilor de veterani şi rezervişti, specialiştilor în drept constituţional şi ceremonial de stat, precum şi tuturor celor interesaţi. Îi invităm să transmită observaţii şi propuneri concrete Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor, astfel încât acestea să poată fi analizate în cadrul procedurii parlamentare”, a transmis AUR.

Partidul susține că est dispus să „corecteze și îmbunătățească” proiectul de lege.



„Suntem deschişi amendamentelor, observaţiilor şi criticilor constructive care pot face legea mai clară, mai echilibrată şi mai bine adaptată realităţilor societăţii româneşti.

Miza proiectului este una care depăşeşte orice partid politic: onorarea corectă a simbolurilor fundamentale ale statului român - Drapelul, Stema, Imnul şi Ziua Naţională - precum şi consolidarea legăturii dintre demnitarii români şi statul român căruia îi servesc şi faţă de care şi-au asumat obligaţii şi jurăminte.

Simbolurile naţionale nu sunt ale AUR, ale unui alt partid sau ale unei anumite majorităţi politice. Ele aparţin tuturor românilor. Tocmai de aceea, regulile prin care acestea sunt onorate trebuie discutate cu seriozitate, fără excese şi fără transformarea subiectului într-o armă de confruntare politică", a transmis AUR.