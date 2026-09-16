Planul României pentru vaccinarea animalelor contra variolei. "Am identificat țările, cât produce, de unde putem transporta"

România ar putea începe chiar de săptămâna viitoare vaccinarea animalelor împotriva variolei în județele Constanța și Tulcea, dacă planul de acțiune va fi aprobat vineri, a declarat miercuri ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna. FOTO: Getty Images

România ar putea începe chiar de săptămâna viitoare vaccinarea animalelor împotriva variolei în județele Constanța și Tulcea, dacă planul de acțiune va fi aprobat vineri, a declarat miercuri ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna. România urmează să primească vaccinuri din rezerva de vaccinuri a Uniunii Europene, iar cantitatea disponibilă ar fi suficientă pentru vaccinarea efectivelor din cele două județe în câteva săptămâni.

"Am discutat despre vaccinare încă din prima fază. Din banca de vaccinuri a UE vom primi vaccin pentru variolă, iar cantitatea este suficient de mare ca să terminăm în câteva săptămâni vaccinarea în Constanța și Tulcea. Cu siguranță o să începem în septembrie. Dacă planul trece vineri, săptămâna viitoare putem organiza transportul vaccinurilor", a declarat Tanczos Barna.

El a precizat că situația variolei este analizată separat de cea a pestei.

La nivel național, pentru vaccinarea împotriva variolei ar fi necesare câteva milioane de doze. Potrivit ministrului, acestea ar urma să fie achiziționate printr-o procedură publică, însă autoritățile încearcă să identifice și o soluție care să permită o colaborare directă cu un stat producător.

"La nivel național, pentru variolă, dacă propunerea trece în forma asta, vom avea nevoie de câteva milioane. Va fi o achiziție publică. Am cerut să nu fie una standard, care să poată fi contestată în instanță, și să încercăm o înțelegere cu un stat care produce vaccinul, astfel încât să nu fie cumpărat vaccinul la fiolă și atât, ci să existe și un acord care să implice producătorul", a explicat ministrul.

Tanczos Barna a mai spus că a discutat cu Institutul Cantacuzino și speră să fie identificată o soluție care să permită începerea cât mai rapidă a vaccinării împotriva variolei.

În ceea ce privește pesta, ministrul a precizat că planul de acțiune nu prevede, în această etapă, vaccinarea animalelor. România are în prezent foarte puține focare și încearcă să evite vaccinarea, deoarece aceasta ar putea atrage restricții asupra exporturilor de produse lactate și carcase.

Ministrul a estimat că, la nivel național, necesarul de vaccin pentru variolă ar putea fi de sub 10 milioane de doze, însă numărul exact nu este cunoscut în acest moment.

"Am identificat țările. Acum începem discuțiile cu țările care dețin vaccinuri, analizăm cine, cât produce și de unde putem transporta. Dar nu este domeniul meu, este strict organizat de ANSVSA", a mai spus Tanczos Barna.

În iunie, Comisia Europeană a prelungit până la 31 decembrie 2026 interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe, menținând totodată și interdicția deja existentă pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene.