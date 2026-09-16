Minorii nu vor mai putea fi obligați să se căsătorească. Nunțile între copii vor fi pedepsite cu închisoarea. Legea a fost adoptată

Căsătoriile şi convieţuirile forţate vor fi pedepsite penal. Imagine cu caracter ilsutrativ. Sursă foto: Getty Images

Parlamentul României a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care căsătoriile și conviețuirile forțate vor fi incriminate, cu pedepse mai mari atunci când victimele sunt minori. Fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani în cazul minorilor cu vârsta sub 16 ani. Proiectul de lege merge la promulgare.

Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului și co-inițiator al proiectului, a transmis că proiectul a fost inițiat pentru că „prea multe fete și prea multe femei sunt forțate să intre într-o căsătorie sau într-o relație asemănătoare căsătoriei”.

„Căsătoriile forțate trebuie să fie sancționate ca infracțiune. Nicio fată și niciun băiat nu pot fi proprietatea familiei și nu pot fi constrânși la o căsătorie pe care nu o vor. Ceea ce am votat astăzi în Parlament este, practic, că libertatea nu se negociază, un principiu care ar fi trebuit de mult timp să fie lege.

Am inițiat acest proiect pentru că prea multe fete și prea multe femei sunt forțate să intre într-o căsătorie sau într-o relație asemănătoare căsătoriei. Niciun stat nu poate să întoarcă ochii de la un astfel de fenomen infracțional. Astăzi, am transmis un mesaj fiecărei victime a căsătoriilor forțate și anume că statul român o vede și se luptă pentru drepturile ei”, a transmis Diana Buzoianu, într-un comunicat de presă.

Proiectul adoptat definește căsătoria forțată sau conviețuirea forțată drept determinarea unei persoane la încheierea unei căsătorii sau la conviețuirea într-o relație asemănătoare aceleia dintre soți. În cazul minorilor sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. În cazul persoanelor majore sau al unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Pedepsele se majorează dacă:

- victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

- făptuitorul are asupra sa o armă, un obiect, un dispozitiv, o substanță sau un animal ce pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.

„Nu în ultimul rând, proiectul prevede pedeapsă cu închisoarea pentru transportarea sau însoțirea unei persoane majore sau a unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani într-un alt stat decât cel în care locuiește, precum și determinarea victimei să călătorească pe teritoriul unui asemenea stat ori împiedicarea să se întoarcă în statul în care locuia, cu scopul de a o forța să încheie o căsătorie sau să conviețuiască într-o relație asemănătoare.

Pentru ca noile măsuri să ajungă la cunoștința cetățenilor, proiectul mai prevede ca, timp de patru luni de la data intrării în vigoare a legii, posturile TV și de radio să difuzeze mesaje de avertizare în intervalul orar 18.00 -22.00”, se mai arată în comunicat.