Imagini de pe şantierul Autostrăzii A7, tronsonul Bacău–Pașcani. Directorul CNAIR: "Circulația va fi deschisă pe cel puțin încă 49 km"

Imagini de pe şantierul Autostrăzii A7, tronsonul Bacău–Pașcani. Sursa foto: CNAIR

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a transmis, miercuri, că se lucrează "în forţă" pe tronsonul Bacău – Pașcani al Autostrăzii A7. "Anul acesta, circulația va fi deschisă pe cel puțin încă 49 km din Autostrada Moldovei (A7), între Bacău și Mircești", a afirmat Pistol.

Autorităţile au precizat că "pe o mare parte din cei 77 km ai tronsonului Bacău - Pașcani a fost așternut asfalt", iar constructorul este mobilizat pe şantier cu 5.500 de muncitori și peste 500 de utilaje.

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"Lucrări în forță pe tronsonul Bacău – Pașcani al A7. Constructorul român (UMB) înregistrează un avans considerabil al lucrărilor la pasajul peste CF și DN2 de la Filipești (Bacău) și la nodul rutier din proximitate.

Lucrările avansează bine și la nodurile rutiere Roman Sud, Roman Vest și Roman Nord, unde sunt în curs de amenajare bretelele de legătură cu drumurile naționale și locale.

Concomitent, sunt în plină desfășurare lucrări la structuri (elevații, montare grinzi, turnare placă de suprabetonare), iar pe o mare parte din cei 77 km ai tronsonului Bacău - Pașcani a fost așternut asfalt.

Stadiul fizic general pe cele 3 loturi depășește 60%, iar constructorul este mobilizat, între Bacău și Pașcani, cu aproximativ 5.500 de muncitori și peste 500 de utilaje.

Anul acesta, circulația va fi deschisă pe cel puțin încă 49 km din Autostrada Moldovei (A7), între Bacău și Mircești. Deschiderea lotului Mircești - Pașcani depinde de finalizarea și de rezultatul testelor complexe la echipamentele de siguranță și monitorizare, așa cum am precizat încă de la începutul anului. Deschidem când fiecare kilometru este verificat, nu când e bifat în calendar", a postat Cristian Pistol.

Se circulă pe autostradă de la Bucureşti la Bacău

Circulația pe un nou tronson de 47,1 kilometri al Autostrăzii A7 a fost deschisă luni, 31 august, între Adjud și Bacău Sud. Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii circulă pe autostradă de la București până la nodul rutier al Variantei Ocolitoare Bacău, care face legătura cu DN2F, spre Vaslui.

Prin deschiderea sectorului Adjud - Bacău Sud, lungimea A7 aflată în circulație va ajunge la 241,62 kilometri din cei 319 kilometri ai autostrăzii Ploiești - Pașcani. Loturile aflate în execuție sunt finanțate prin PNRR.

Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în ministerul Transporturilor, a testat drumul şi a spus că a mers neîntrerupt pe Autostrada A7 de la Bucureşti la Bacău, într-un timp de 2 ore şi 11 minute.