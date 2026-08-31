De astăzi se va putea circula pe autostradă direct până la Bacău: Încă 47 de kilometri din A7 se deschid luni

Odată cu deschiderea sectorului Adjud - Bacău Sud, se va circula pe 241,62 km din totalul celor 319 km ai A7. Sursa foto: Asociaţia Pro Infrastructura / Facebook

Circulația pe un nou tronson de 47,1 kilometri al Autostrăzii A7 va fi deschisă luni, 31 august, de la ora 16:00, între Adjud și Bacău Sud, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii vor putea circula pe autostradă de la București până la nodul rutier al Variantei Ocolitoare Bacău, care face legătura cu DN2F, spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va fi extinsă cu încă aproximativ 4 kilometri, până la Nodul Rutier Bacău Nord.

Prin deschiderea sectorului Adjud - Bacău Sud, lungimea A7 aflată în circulație va ajunge la 241,62 kilometri din cei 319 kilometri ai autostrăzii Ploiești - Pașcani. Loturile aflate în execuție sunt finanțate prin PNRR.

"Am fost astăzi pe șantier, unde constructorul român (UMB) finalizează ultimele detalii, și am făcut ultima verificare înainte de deschidere. Luni, 31 august, de la ora 16:00, se va putea circula pe cei 47,10 km noi de autostradă. Din acel moment, drumul pe autostradă de la București va ajunge, într-o primă fază, până la nodul rutier al VO Bacău care face legătura cu DN2F, spre Vaslui.

În perioada imediat următoare, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația se va extinde până la Nodul Rutier Bacău Nord al VO Bacău (încă 4 km). Am ales această etapizare pentru un singur motiv: deschidem fiecare kilometru doar atunci când conexiunile lui sunt complete și sigure.

Odată cu deschiderea sectorului Adjud - Bacău Sud, se va circula pe 241,62 km din totalul celor 319 km ai A7 (Ploiești – Pașcani), ale cărei loturi în execuție sunt finanțate prin PNRR. Moldova își primește autostrada și, odată cu ea, perspective economice concrete de dezvoltare", a scris Cristian Pistol pe Facebook.

Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în ministerul Transporturilor, anunţă că, miercuri seară, a mers neîntrerupt pe Autostrada A7 de la Bucureşti la Bacău, într-un timp de două ore şi 11 minute.

Autostrada Moldovei A7 Ploiești-Siret, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, are în prezent aproape jumătate din cei 453 de kilometri deschiși circulației.