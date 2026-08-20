Aproape jumătate din Autostrada Moldovei este gata. Traseul complet cu loturile deschise pe A7 și câți km vor fi inaugurați în 2026

A7 va lega Moldova de Capitală și de rețeaua națională de autostrăzi și va prelua o parte importantă din traficul de pe DN2. Colaj: Inquam Photos/Casian Mitu/130km

Autostrada Moldovei A7 Ploiești-Siret, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, are în prezent aproape jumătate din cei 453 de kilometri deschiși circulației. Până la sfârșitul lui 2026 ar urma să fie finalizați încă aproximativ 125 de kilometri, ceea ce le-ar permite șoferilor să parcurgă aproape 400 de kilometri între București și Pașcani, pe A3 și A7.

Construită la aproape cinci decenii de la inaugurarea primei autostrăzi din România, A7 va lega Moldova de Capitală și de rețeaua națională de autostrăzi și va prelua o parte importantă din traficul de pe DN2, unul dintre cele mai periculoase drumuri naționale din țară.

47% din traseu este deja dat în circulație

Potrivit datelor centralizate pe 130km.ro, Autostrada A7 Ploiești-Siret are o lungime totală de 453 de kilometri. În prezent, 47% din traseu este deja în exploatare, în timp ce 51% se află în execuție, iar restul de 2% este în faza de planificare.

Autostrada este prevăzută pe traseul Ploiești - Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani-Suceava-Siret și este împărțită în mai multe tronsoane. În prezent, principalele șantiere ale Autostrăzii Moldovei sunt concentrate pe sectoarele Focșani-Bacău, Bacău-Pașcani și Pașcani-Suceava, în timp ce lucrările au început și pe primele două loturi ale sectorului Suceava-Siret.

În schimb, tronsoanele Ploiești-Buzău și Buzău-Focșani sunt deja finalizate și deschise integral circulației, iar ultimul lot al A7, Bălcăuți-Vama Siret, se află încă în procedură de licitare.

Tronsoanele deschise circulației

Primul sector, Centura Bacău, este parțial deschis circulației încă din decembrie 2020. Primii kilometri ai A7 au fost dați în trafic încă din 2020, odată cu finalizarea unei porțiuni din Centura Bacău. Din cei 30,70 kilometri ai centurii, 16,27 kilometri se suprapun cu traseul Autostrăzii A7.

De asemenea, Tronsonul Ploiești-Buzău este deschis integral, lucrările fiind inaugurate etapizat în decembrie 2024, octombrie 2025 și noiembrie 2025. Această secțiune a Autostrăzii A7 are o lungime totală de aproximativ 63 de kilometri și este împărțită în trei loturi:

Lotul 1 -Dumbrava (A3)-Mizil, cu o lungime de 21,00 km. Contractul a fost atribuit în aprilie 2022 iar lotul a fost deschis circulației în decembrie 2024.

Lotul 2 - Mizil-Pietroasele, cu o lungime de 28,35 km. Contractul a fost atribuit în februarie 2022, iar lotul a fost deschis circulației în octombrie 2025. Acest lot a fost recepționat cu 43 de zile întârziere, după ce constructorul a fost nevoit să remedieze probleme la structurile metalice și suduri, dar și neconformități ale asfaltului. CNAIR a identificat inclusiv „vicii ascunse” și a evaluat riscul drept „generalizat, sistemic și inacceptabil”, motiv pentru care solicită constructorului penalități de 43 de milioane de lei.

Lotul 3 - Pietroasele-Buzău, cu o lungime de 13,90 km. Contractul a fost atribuit în octombrie 2023 asocierii Nurol İnşaat Ve Ticaret A.Ş. (lider) - Makyol İnşaat Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş., pentru 1,09 miliarde de lei fără TVA. Contractul a fost semnat în noiembrie 2023, iar lucrările au avut o durată de execuție de 20 de luni. Lotul a fost deschis circulației în noiembrie 2025.

Tronsonul Buzău-Focșani, cu o lungime de 82 de km

Și tronsonul Buzău-Focșani, cu o lungime de 82 de km este deschis integral, cu inaugurări succesive în noiembrie 2024, decembrie 2024 și iulie 2025.

Lotul 1 Buzău - Vadu Pașii, 4,60 km. Contractul, în valoare de 689,29 milioane de lei fără TVA, a avut o durată de execuție de 20 de luni și a fost semnat în septembrie 2022. Primii 1,20 km au fost deschiși în noiembrie 2024, iar restul lotului în iulie 2025.

Lotul 2 Vadu Pașii - Râmnicu Sărat, 30,80 km. Contractul, în valoare de 1,317 miliarde de lei fără TVA, a avut o durată de execuție de 26 de luni și a fost semnat în ianuarie 2023. Lotul a fost deschis în noiembrie 2024.

Lotul 3 Râmnicu Sărat - Mândrești Munteni, 36,10 km. Contractul, în valoare de 1,469 miliarde de lei fără TVA, a avut o durată de execuție de 26 de luni și a fost semnat în ianuarie 2023.

Lotul a fost deschis în decembrie 2024.

Lotul 4 Mândrești Munteni - Focșani Nord, 10,94 km. Contractul, în valoare de 763,72 milioane de lei fără TVA, a avut o durată de execuție de 20 de luni și a fost semnat în septembrie 2022. Lotul a fost deschis în noiembrie 2024.

Sectoarele care au încă șantiere

Pe Focșani-Bacău, o parte din autostradă este deja deschisă, în timp ce restul se află în execuție, cu noi deschideri programate în 2026. Tronsonul Bacău-Pașcani se află în execuție și are ca termen de deschidere anul 2026.

Secțiunea este împărțită în trei loturi:

Lotul 1 Focșani -Domnești Târg, 35,60 km. Contractul a fost semnat în decembrie 2022 și are o durată de execuție de 30 de luni. Lotul a fost deschis în decembrie 2025.

Lotul 2 Domnești Târg - Răcăciuni, 38,78 km. Contractul a fost semnat în decembrie 2022 și are o durată de execuție de 30 de luni. O primă porțiune, între Domnești Târg și Adjud, de 14,4 km, a fost deschisă în decembrie 2025. Restul lotului este prevăzut pentru deschidere în 2026.

Lotul 3 Răcăciuni - Bacău, 21,52 km. Contractul a fost semnat în decembrie 2022 și are o durată de execuție de 30 de luni. Deschiderea este prevăzută pentru 2026.

Pașcani-Suceava, termen de deschidere în 2028

Mai departe, Pașcani-Suceava, cu o lungime de 61 de km este în execuție, cu termen de deschidere în 2028, în timp ce sectorul Suceava-Siret este doar parțial în execuție, restul aflându-se în procedură de licitare, cu deschiderea estimată pentru 2029. Contractul pentru autostrada Pașcani - Suceava este primul din programul SAFE semnat în România.

Secțiunea este împărțită în două loturi:

Lotul 1 Pașcani -Roșcani, 33,00 km. Licitația a fost lansată în iulie 2024, iar constructorul a fost desemnat în martie 2025. Contractul, în valoare de 3,07 miliarde de lei fără TVA, a fost semnat în mai 2026. Durata de proiectare este de 6 luni, iar cea de execuție a lucrărilor de 24 de luni.

Lotul 2 Roșcani - Aeroport Suceava, 28,97 km. Licitația a fost lansată în august 2024, iar constructorul a fost desemnat în aprilie 2025. Contractul, în valoare de 2,86 miliarde de lei fără TVA, a fost semnat în mai 2026. Durata de proiectare este de 6 luni, iar cea de execuție a lucrărilor de 24 de luni.

Secțiunea Suceava-Siret

Secțiunea Suceava-Siret, cu o lungime totală de 55,70 km și profil de drum expres, este în prezent parțial în execuție, iar restul în licitare, cu termen de deschidere în 2029 pentru Loturile 1 și 2.

Lotul 1 Suceava-Dărmănești, de 18,60 km, are contractul semnat în mai 2026, în valoare de 2,09 miliarde de lei fără TVA, cu o durată de proiectare de 9 luni și una de execuție de 24 de luni.

Lotul 2 Dărmănești-Bălcăuți, de 24,45 km, are contractul semnat tot în mai 2026, în valoare de 1,63 miliarde de lei fără TVA, cu 12 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Ambele contracte au fost atribuite în aprilie 2026, în urma unor licitații lansate în ianuarie 2026.

Lotul 3 Bălcăuți-Vama Siret, de 12,65 km, se află în licitare, procedura fiind lansată în ianuarie 2026; proiectul prevede 12 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru execuție, iar valoarea estimată este de 1,23 miliarde de lei fără TVA.