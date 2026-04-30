Grindeanu acuză lipsă de transparență în Programul SAFE: Am aflat de el luni. Decizia s-a luat la nivelul Cancelariei

Tragere cu tunurile antiaeriene Oerlikon ale armatei române, care vor fi modernizate prin programul SAFE. Sursa foto: Facebook/Pro Patria/MApN

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi seara, în emisiunea „Decisiv” de la Antena 3 CNN, că a aflat recent cum sunt împărțiți banii pentru Programul SAFE. Acesta susține că patru miliarde de euro din cele 16 sunt alocate pentru infrastructură rutieră. El a mai susține că „decizia s-a luat la nivel de Cancelarie”. „Domnul Mihai Jurca, acolo pare că s-au gestionat lucrurile”, a spus liderul social-democraților.

„Luni am aflat, atunci când am mers la Cotroceni, ştiţi că preşedintele ne-a convocat luni la Cotroceni să discutăm şi asta a fost agenda despre SAFE, despre OECD şi despre PNRR, ca programe mari şi ca linii mari de politică şi ceea ce urmărim noi ca ţară. Pentru toate trei, Partidul Social Democrat a spus că da, susţinem şi PNRR, şi OECD, accederea la OECD, şi Programul SAFE”, a declarat, preşedintele PSD.

„Poţi să înţeleg că, din 12 miliarde rămase, eu pot să înţeleg acest lucru, faci shopping de 3, dar 9 - 8 îi bagi în industria naţională de apărare şi creezi locuri de muncă şi creezi plus valoare. Pare că decizia s-a luat în nivel de Cancelarie. Domnul Mihai Jurca (n.red şeful Cancelariei premierului) acolo pare că s-au gestionat lucrurile”, a mai declarat Grindeanu.

Acesta acuză o lipsă de transparenţă.

„Eu am ca dovadă ce am spus de săptămâni bune - şi am acuzat o lipsă de transparenţă din acest punct de vedere şi vă rog să verificaţi. De asemenea, am spus că e nevoie de acest Program SAFE, România are nevoie de aceşti bani, are nevoie de aceste miliarde să îşi înnoiască armamentul, dar, atâta timp cât e vorba de împrumut, şi atâta timp cât toţi românii vor da banii înapoi cu dobândă, e adevărat una preferenţială, eu cred că transparentizarea era obligatorie”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Programul SAFE (Security Action for Europe), în valoare totală de 150 de miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene, este gândit pentru a întări rapid capacitățile de apărare până în 2030. România are alocate circa 16,6 miliarde de euro, iar pentru prima etapă Guvernul a selectat proiecte de 8,33 miliarde de euro, care au fost trimise în Parlament pentru aprobare.

Sunt 15 programe de înzestrare, de la blindate și elicoptere până la drone și sisteme antiaeriene. Șase dintre contracte merg către gigantul german Rheinmetall, care ar urma să încaseze cea mai mare parte a banilor, peste 5,6 miliarde de euro.