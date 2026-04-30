Variantele lui Grindeanu după moțiune: „Mi-aș dori să se păstreze în mare coaliția de acum. N-am nicio ezitare să fiu premier”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a repetat, joi seară, ideea că PSD-iștii nu vor face o guvernare cu AUR, deşi au semnat împreună moţiunea de cenzură. El a apreciat, la Antena 3 CNN, că sunt „şanse foarte mari” să treacă moţiunea de cenzură, dacă nu sunt retrageri de semnături, ceea ce se poate face până la momentul votului.

Grindeanu a fost întrebat, joi seară, la Antena 3 CNN, care sunt şansele să treacă moţiunea de cenzură: „Când vezi acest număr de semănături, şanse foarte mari, dacă nu există retrageri de semnături, fiindcă se poate inclusiv acest lucru până în ziua votului. Astăzi, când vorbim, nu există emoţie din acest punct de vedere”.

Grindeanu a repetat ideea că PSD nu va susţine un guvern minoritar, nici măcar al PSD, şi se arată dispus să preia guvernarea, „dacă asta va fi soluţia care se degajează urmare a consultărilor, fără niciun fel de ezitare”.

„Doar că vreau să vă spun că suntem deschişi la toate variantele şi am mai spus acest lucru. Vreau să găsim rapid o soluţie după ziua de marţi şi sunt încrezător că se va găsi rapid această soluţie. Eu cred că foarte repede vom fi chemaţi la Cotroceni şi se va degaja rapid o soluţie, este esenţial să se întâmple acest lucru”, a adăugat Grindeanu.

„Dacă moţiunea nu trece, vom face o analiză, toate opţiunile sunt pe masă (…) Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?! Îmi dau demisia (din fruntea PSD – n.r.), dacă aşa se deblochează situaţia”, a mai declarat Grindeanu.

Ce se întâmplă dacă moțiunea trece

Sorin Grindeanu, a spus, marți, la Antena 3 CNN, că preferă ca, după eventuala demitere a guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și după consultările de la Cotroceni, să se păstreze formula actualei coaliții, cu un alt prim-ministru.

„Dacă va fi o persoană care își conștientizează poziția, ca premier al unei coaliții și nu al unei părți din coalție și dacă știe economie, va avea susținerea noastră”, a spus Grindeanu.

El a admis că există și posibilitatea unui guvern condus de un premier tehnocrat sau independent, dar a adăugat că nu este o variată de dorit.

Cătălina Porumbel: „În momentul de față, toate partidele care se poziționează în această parte pro-europeană spun că nu au nicio propunere de premier. Există o singură formațiune care știe sigur cine este propunerea de premier. AUR spune că propunerea de premier este Călin Georgescu.

Eu vreau să știu dacă miercuri sau joi când vor fi făcute consultări. Președintele Nicușor Dan va avea pe masă o singură propunere de premier, în persoana lui Călin Georgescu. Se va întâmpla acest lucru?

Dumneavoastră puteți fi propunerea de premier din partea Partidului Social-Democrat? Pentru că da, mă gândesc că dacă dați jos guvernul, înseamnă că Partidul Social Democrat este gata să preia guvernarea”.

Sorin Grindeanu: „Partidul Social Democrat va nominaliza un prim-ministru, dacă asta va fi soluția care se degajă, urmare a consultărilor, fără niciun fel de ezitare”.

Cătălina Porumbel: „Aveți vreo ezitare în a fi propunerea de premier?”

Sorin Grindeanu: „Dacă ai mei colegi vor hotărî acest lucru, nu am niciun fel de ezitare. Doar că vreau să vă spun că suntem deschiși la toate variantele. Vreau să găsim rapid o soluție după ziua de marți și sunt încrezător că se va găsi rapid aceasta soluție. Eu cred că foarte repede vom fi chemați la Cotroceni și se va degaja rapid o soluție”.

Cătălina Porumbel: „Ce tip de guvern o să avem? Coloratură mă interesează”.

Sorin Grindeanu: „Mi-aș dori să se păstreze în mare coaliția de acum”.

Cătălina Porumbel: „Cu ce premier?”

Sorin Grindeanu: „Haideți să vedem ce o să reiasă în urma (consultărilor). V-am spus, PSD ul are doar 27% - 28% din Parlament. Dacă am fi avut mai mult de jumătate, am fi mers în mod direct, sigur, fără niciun fel de alte nuanțe, cu propunerea”.

Cătălina Porumbel: „USR și PNL au două rezoluții prin care spun că nu se întorc la masa negocierilor cu Partidul Social Democrat. Dacă se păstrează această poziție a celor două partide, Partidul Social-Democrat este gata să facă un guvern monocolor - sau mai aduceți UDMR-ul și minoritățile naționale - și mergeți cu o astfel de variantă de guvernare la vot în Parlament?”

Sorin Grindeanu: „Nu. Partidul Social Democrat nu va susține un guvern minoritar nici măcar dacă e compus doar din din noi (PSD). Nu e o variantă care să să aibă succes și să fie de durată. De aceea vă spuneam că această dorință a câtorva, de a tăia toate punțile de dialog, e una care ne duce spre un drum închis. N-am să intru în acest joc, n-am să ridic tensiunea, pentru că tot noi va trebui să găsim soluția rapid după ziua de marți. Și cine face aceste lucruri nu-și dorește de fapt găsirea unei soluții”.

Cătălina Porumbel: „Atunci să vă întreb altfel: ce șanse sunt să avem o guvernare cu această compoziție PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, cu un alt premier?”

Sorin Grindeanu: „Nu știu. Îmi e greu să răspund în numele celorlalți. Eu pot să spun în numele PSD că, dacă persoana premierului e una care să-și realizeze poziția, că e premierul unei coaliții, nu premierul unei părți din coaliție, că știe economie atunci, din partea PSD - sigur, vor fi și consultări interne - va avea susținere. Eu îmi doresc ca aceste lucruri să se întâmple rapid, dar nu pot să răspund în numele PNL sau în numele USR sau UDMR”.

Cătălina Porumbel: „Care este probabilitatea să avem un guvern politic condus de un premier tehnocrat, independent sau cum doriți să-i spuneți?”

Sorin Grindeanu: „E unul din scenariile pe care nu trebuie să le excludem. Nu e neapărat de dorit, dar nici nu vreau să fie exclus”.

Cătălina Porumbel: „Există trei nume care au apărut în aceste zile: domnul Dragoș Pîslaru, care astăzi avea un mesaj pentru PSD - să meargă la muncă, să nu mai șobolănească prin Parlament cu moțiuni de cenzură; doamna Anca Dragu, cea care este guvernator al Băncii Naționale din Republica Moldova; și mai este domnul Radu Burnete, care este consilier pe zona economică la Palatul Cotroceni. Vi se par potrivite astfel de variante?”

Sorin Grindeanu: „Vă spuneam că dorința mea este să nu fac caracterizări, chiar dacă sunt dintr-o parte a spectrului politic sau din alta. Sunt oameni, așa cum am spus mai devreme, care doresc să ridice tensiunea politică. Nu sunt neapărat de bună-credință, chiar dacă sunt miniștri în funcție în acest moment. Dacă vrei să găsești soluții, nu trebuie să fii ostil și să acționezi in modul asta abrupt”.