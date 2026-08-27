"Bucureşti-Bacău în 2 ore şi 11 minute". Un oficial din Transporturi a testat autostrada A7 înainte să se deschidă sectorul Adjud-Bacău

Din 31 august 2026 ar urma să se circule neîntrerupt de la Bucureşti la Bacău, pe A7. Sursa foto: Cristian Pistol / Facebook

Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în ministerul Transporturilor, anunţă că, miercuri seară, a mers neîntrerupt pe Autostrada A7 de la Bucureşti la Bacău, într-un timp de două ore şi 11 minute. El a circulat inclusiv pe tronsonul Adjud - Bacău (47,10 km), care ar urma să fie dat în folosinţă traficului general săptămâna viitoare.

Distanţa dintre Bucureşti şi Bacău, pe A7, este 286 de kilometri.

"Am fost pe șantierul Autostrăzii Moldovei A7, în zona nodului rutier situat la intersecția cu Centura Bacăului, unde se fac ultimele pregătiri pentru darea în trafic a acestui tronson de 46 km de autostradă dintre Adjud și Bacău.

Tronsonul de autostradă pe care îl vom da în trafic în câteva zile este alcătuit din două sectoare de drum, pe care le vom deschide circulatiei simultan:

Lotul 2 Adjud – Răcăciuni (24,5 km)

Lotul 3 Răcăciuni – Bacău (21,5 km)

Astfel vom circula la nivel de autostradă pe o distanță de aproximativ 286 kilometri între București și Bacău.

Reamintesc faptul că, în luna decembrie 2025, au fost dați în trafic 50 km din tronsonul Focșani – Bacău:

35,60 km –> Lotul 1 Focșani – Domnești Târg

14,4 km –> Lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni", a postat Irinel Ionel Scrioşteanu pe Facebook.

Şi directorul CNAIR spune că se dechide sectorul Adjud-Bacău

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat că, de săptămâna viitoare, urmează să se deschidă şi segmentul de drum Adjud - Bacău de pe A7, ceea ce înseamnă că se va circula neîntrerupt pe autostradă de la Bucureşti la Bacău. În paralel se lucrează şi la realizarea conexiunilor dintre A7 și centura Bacăului. Sectorul A7 Adjud - Bacău, cu o distanţă de 47,10 km, ar urma să fie dat în folosinţă în 31 august, dacă lucrările merg conform planurilor autorităţilor.

Autostrada Moldovei A7 Ploiești-Siret, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, are în prezent aproape jumătate din cei 453 de kilometri deschiși circulației. Până la sfârșitul lui 2026 ar urma să fie finalizați încă aproximativ 125 de kilometri, ceea ce le-ar permite șoferilor să parcurgă aproape 400 de kilometri între București și Pașcani, pe A3 și A7.

Construită la aproape cinci decenii de la inaugurarea primei autostrăzi din România, A7 va lega Moldova de Capitală și de rețeaua națională de autostrăzi și va prelua o parte importantă din traficul de pe DN2, unul dintre cele mai periculoase drumuri naționale din țară.