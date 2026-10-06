Șapte persoane au fost arestate pentru că au folosit bancnote din Ghana pentru a realiza „buchete de bani”

1 minut de citit Publicat la 20:31 06 Oct 2026 Modificat la 20:31 06 Oct 2026

Folosirea banilor ca elemente decorative, inclusiv sub forma unor buchete, a devenit tot mai populară în Ghana. Foto: Getty Images

Șapte femei au fost arestate în Ghana, după ce au fost acuzate că foloseau bancnote pentru a realiza așa-numitele „buchete de bani” și pentru a decora torturi. Banca din Ghana a transmis că astfel de practici sunt ilegale și constituie o utilizare abuzivă și o manipulare necorespunzătoare a cedi-ului, moneda națională, scrie BBC.

Arestările au avut loc după ce autoritățile au primit informații despre activitatea femeilor. Acestea ar fi vândut buchetele în mai multe zone din capitala Accra.

Buchetele realizate din bancnote și torturile decorate cu bani sunt folosite în special ca daruri la nunți, zile de naștere, absolviri și alte evenimente.

Banca din Ghana a transmis însă că astfel de practici sunt ilegale. În luna iulie, banca a avertizat populația cu privire la aceste practici și le-a cerut oamenilor să nu deterioreze sau să folosească bancnotele în moduri care le afectează valoarea sau utilizarea.

Acum, în acest caz, poliția a început o anchetă, iar autoritățile au anunțat că femeile vor fi trimise în judecată. Ele riscă o amendă sau chiar o pedeapsă cu închisoarea, în funcție de decizia judecătorilor.

De altfel, aceasta este cea mai amplă acțiune de până acum împotriva folosirii necorespunzătoare a bancnotelor.

Dinah Bonzi, reprezentantă a departamentului pentru moneda națională din cadrul băncii centrale, a avertizat că și persoanele care încurajează sau ajută la astfel de activități pot fi arestate și anchetate.

„Cedi-ul este moneda oficială și trebuie tratat cu respect. Folosirea necorespunzătoare sau abuzivă a bancnotelor reprezintă o infracțiune și poate fi sancționată potrivit legii”, a spus aceasta.

De asemenea, în ultimii ani, folosirea banilor ca elemente decorative, inclusiv sub forma unor buchete, a devenit tot mai populară în Ghana.