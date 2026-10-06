Ce mesaj a transmis Eugen Tomac, la o zi după nominalizarea lui Luca Niculescu. Tomac fusese vehiculat ca posibil premier

Tomac a afirmat că România trebuie să depășească actuala criză politică . Foto: Hepta

Consilierul prezidențial Eugen Tomac i-a transmis, marți, un mesaj de susținere lui Luca Niculescu, după ce a fost desemnat candidat la funcția de premier de către Nicușor Dan.

Tomac a afirmat că România trebuie să depășească actuala criză politică și a făcut apel la asumare din partea clasei politice.

„Îi urez mult succes premierului desemnat, Luca Niculescu! România trebuie să iasă cu bine din această criză politică. Cetățenii așteaptă de la clasa politică asumare, nu calcule. Un vot pentru viitorul guvern este mai mult decât un angajament politic - a devenit o obligație patriotică.”

Nicușor Dan a precizat după nominalizare că Luca Niculescu va avea libertatea să decidă formula viitorului Guvern, politic sau tehnocrat, după discuțiile pe care le va purta cu partidele parlamentare. Președintele a precizat că obiectivul principal este obținerea unei majorități în Parlament.

Eugen Tomac a fost la rândul său desemnat pentru a forma un nou guvern în contextul crizei politice, dar a renunțat la mandatul dat de Nicușor Dan după ce nu a reușit să obțină sprijinul necesar din partea tuturor partidelor.

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, luni, că acceptă această responsabilitate cu deplina conştiinţă a dificultăţii momentului. El a precizat că nu promite miracole, „ci seriozitate în folosirea banului public”.

Pe de altă parte, conducerea PSD a votat, marţi, în şedinţă, "pentru un mandat larg" de negociere cu Luca Niculescu. Votul a fost dat în unanimitate. Sorin Grindeanu a declarat, în conferinţa de presă care a urmat şedinţei că toţi colegii săi şi-au exprimat revolta provocată de gestul lui Nicuşor Dan, care nu l-a desemnat pe Grindeanu ca premier, ci pe Luca Niculescu. "Preşedintele a continuat să facă experimente politice", a spus Grindeanu.