Simion recunoaște că a fost abordat de un apropiat al lui Fănel Bogos: „Nu cred că am fost surprins în interceptări”

Președintele AUR, George Simion. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Liderul AUR, George Simion, a recunoscut, marți seară, că a fost căutat de cineva din partea omului de afaceri Fănel Bogos, care i-a cerut să intervină în cazul acestuia. Simion neagă însă că ar fi fost surprins în interceptările din dosarul de corupție instrumentat de DNA.

Declarația a fost făcută la TVR 1, în emisiunea „Dezacorduri de pace”, ca reacție la acuzațiile senatorului Ninel Peia.

„Nu cred că am fost surprins în interceptări legate de Fănel Bogos. Nu știu de unde ar putea ști chestiunea asta un senator al României”, a declarat Simion.

Liderul AUR susține că a mai auzit aceeași acuzație în urmă cu câteva luni, de la un patron de televiziune.

„Mi s-a mai spus această chestiune în urmă cu 2-3 luni de către un patron de televiziune. Acum pot deduce că domnul Peia, fiind în relații bune cu patronul respectiv de televiziune, ar ști de la dumnealui... O să vedem”, a afirmat el.

Simion a negat orice legătură cu omul de afaceri vasluian. A admis însă că i-a fost prezentat cazul acestuia.

„Nu am avut o relație cu domnul Bogos. Țin minte, la un moment dat, marea dezvăluire, marea bombă pe care probabil o gândesc unii că ar pregăti-o la adresa mea, a venit cineva cu acest caz la mine, că trebuie să facem ceva. I-am spus că, dacă e un abuz, să se adreseze către Comisia de Abuzuri de la Camera Deputaților sau de la Senat”, a spus liderul AUR.

„A venit cineva din partea domnului Bogos, un prieten, și mi-a zis că s-au comis abuzuri. Dacă s-au comis abuzuri, să meargă la Comisia de Abuzuri”, a adăugat Simion.

Liderul AUR nu a spus cine este persoana care l-a abordat și nici când a avut loc discuția.

Acuzația lui Peia

Senatorul Ninel Peia, în prezent în grupul PACE, a afirmat luni, după consultările de la Palatul Cotroceni, că George Simion ar apărea în interceptările din dosarul de corupție al omului de afaceri Fănel Bogos. Peia nu a prezentat probe în sprijinul acuzației.

„Din păcate, fratele nostru suveranist de la AUR George Simion a căzut pe interceptări în dosarul Fănel Bogoș și din această cauză cei de la AUR au dat un comunicat, săptămâna trecută, de acuzare a justiției, că l-au chemat pe domnul Ilie Bolojan la DNA Iași”, a declarat Peia.

Senatorul a făcut trimitere la un comunicat transmis de AUR pe 1 octombrie, după ce a devenit public faptul că Ilie Bolojan urma să fie audiat la DNA Iași. În acel comunicat, AUR critica acțiunea procurorilor.

Deocamdată, nu există o confirmare oficială din partea DNA cu privire la existența unor interceptări care să îl vizeze pe liderul AUR.

Bolojan, audiat ca martor

Ilie Bolojan a fost audiat vineri, 2 octombrie, timp de peste două ore, la DNA Iași, în calitate de martor în dosarul lui Fănel Bogos.

Ancheta a pornit în urmă cu aproape un an. Fănel Bogos, un om de afaceri din Vaslui, este anchetat într-un dosar DNA care vizează o rețea de trafic de influență formată din politicieni, rezerviști și foști generali din servicii. Potrivit procurorilor, Bogos ar fi făcut demersuri, cu ajutorul mai multor persoane cu influență politică, pentru a-l înlocui pe Mihai Ponea, directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, instituție care ar fi respins cereri de despăgubire formulate de firmele sale.

Guvernul a confirmat că Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Fănel Bogos pe 23 septembrie 2025. Executivul a precizat că întrevederea „a durat aproximativ 15 minute” și „nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui Bogos”. Audiența fusese obținută prin Mihai Barbu, lider PNL Vaslui.

Afaceristul Fănel Bogos și doi complici, reținuți de DNA în dosarul rețelei de influență de la Vaslui

În stenogramele din dosar, suspecții susțin că Bogos ar fi remis suma de 1,5 milioane de euro celui care i-a intermediat întâlnirea cu Ilie Bolojan. Bolojan a transmis pentru Antena 3 CNN că „nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe”.

Bogos a fost reținut în noiembrie 2025 și ulterior arestat preventiv. Din martie 2026, acesta se află sub control judiciar. El este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență.