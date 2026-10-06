Le Pen și-a anunțat programul prezidențial: economii de 140 de miliarde din tăierea contribuției la bugetul UE și scăderea migrației

Marine Le Pen, candidata prezidențială a formațiunii de extremă-dreapta Rassemblement National, si-a prezentat programul economic. Foto: Hepta

Marine Le Pen, candidata partidului de extremă-dreapta Rassemblement National (RN) la alegerile prezidențiale din Franța, și-a prezentat marți platforma economică. Le Pen a venit cu rețeta sa obișnuită pentru a "salva" economia franceză din pragul unei crize a datoriei suverane: a vorbit de limitarea migrației, de reducerea contribuțiilor Franței la Uniunea Europeană și de tăierea birocrației excesive, măsurile fiind "ambalate" într-un plan de economii de 140 de miliarde de euro, notează Politico.

"Dacă francezii nu aleg o schimbare radicală de direcție politică, Franța se va îndrepta spre incapacitate de plată", a anticipat Le Pen în cadrul unei conferințe de presă maraton, desfășurate la sediul partidului său.

Ea și-a consumat o mare parte din discursul introductiv criticând "bilanțul dezastruos" al președintelui Emmanuel Macron în plan economic.

Alături de ea s-a aflat președintele formațiunii, Jordan Bardella, aflat de ceva vreme în centrul unui scandal în care este acuzat că ar fi transmis mesaje antisemite pe Facebook Messenger în adolescență.

Le Pen l-a lăsat pe protejatul ei să se apere în conferința de presă

Bardella a negat acuzațiile inclusiv în conferința de presă de marți. El s-a adresat direct jurnaliștilor publicației Mediapart, ale căror dezvăluiri au provocat scandalul. Potrivit liderului RN, jurnaliștii publicației citate le solicită foștilor săi colegi de școală capturi de ecran ale unor conversații private purtate pe când actualul lider avea doar 12 ani.

"Nu vă voi acuza de perversitate. Alții vor judeca acest lucru. Se pare însă că mica voastră operațiune nu are niciun impact în țară", a declarat el.

Le Pen, favorita sondajelor pentru primul tur al prezidențialelor de anul viitor, l-a lăsat pe Bardella - protejatul său politic de mulți ani - să ocupe o parte importantă a conferinței de presă cu propria lui apărare.

Ea și-a rezervat rolul de "administrator responsabil al economiei franceze", într-un context marcat de creșterea datoriei publice, stagnarea economiei și majorarea costurilor de împrumut, notează Politico.

Marți, Le Pen a precizat că planul său de economii nete de 140 de miliarde se întinde pe cei cinci ani de mandat prezidențial.

"Dacă investitorii acceptă să împrumute statul doar la dobânzi exorbitante, statul și sistemul nostru social se vor prăbuși", a avertizat Le Pen.

Le Pen se pregătește să reducă participarea Franței la bugetul UE începând chiar din 2027

Candidata RN propune ca Franța să-și diminueze cu 19,5 miliarde de euro contribuția la bugetul Uniunii Europene. Este o propunere care o plasează pe o traiectorie de confruntare cu Bruxelles-ul, remarcă Politico.

Le Pen vrea o scădere de 11,1 miliarde de euro a contribuției brute a Franței la bugetul blocului comunitar începând chiar de anul viitor.

Jean-Philippe Tanguy, deputat al RN, considerat un posibil viitor ministru al Economiei în cazul în care RN ar câștiga alegerile prezidențiale, a declarat că formațiunea sa își va intensifica presiunile pentru o regândire fundamentală a priorităților UE.

"Nu cerem doar o rambursare parțială, ci solicităm anularea unor programe întregi", a subiniat Tanguy, făcând referire atât la inițiativele UE în domeniul politicii externe, cât și la fondurile europene pentru programele de preaderare.

La rândul său, Marine Le Pen a anticipat că o reducere drastică a imigrației ar genera economii de 15 miliarde de euro în primul an al potențialului său mandat prezidențial și de 14 miliarde de euro în al doilea an.

Ea a mai susținut că reorganizarea sistemului de asigurări sociale ar aduce economii de 36,7 miliarde de euro pe parcursul a cinci ani, iar eficientizarea sistemului de pensii ar permite economii cuprinse între 15 și 20 de miliarde de euro.

Ce presupune "regula de aur" anunțată de Le Pen

Politico amintește, în context, că Le Pen i-a surprins pe francezi în august, când a propus scăderea vârstei de pensionare la 62 de ani, în condițiile o astfel de măsură aduce un cost suplimentar de 9 miliarde de euro pe an.

În sfârșit, candidata RN a anunțat că va supune unui referendum ceea ce ea a numit o "regulă de aur". Aceasta ar obliga guvernele să reducă anual ponderea datoriei publice a Franței în Produsul Intern Brut (PIB) până la atingerea pragului de 60%, adică aproape jumătate din nivelul actual.

Țara ar putea înregistra în continuare deficite bugetare, cu condiția ca acestea să fie suficient de mici pentru a permite scăderea continuă a poverii datoriei în raport cu dimensiunea economiei.

De asemenea, Le Pen a declarat că intenționează să introducă o componentă bazată pe capitalizare în sistemul de pensii, prin care contribuțiile angajatului sunt investite pentru pensia sa viitoare, în loc să finanțeze plata pensiilor actuale.