Marine Le Pen își lansează candidatura la alegerile prezidențiale franceze. Se înmulțesc zvonurile că ar fi în conflict dur cu Bardella

3 minute de citit Publicat la 19:28 13 Sep 2026 Modificat la 19:28 13 Sep 2026

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Marine Le Pen își lansează candidatura la prezidențialele din 2027, duminică, după ce a primit verde în justiția franceză să candideze, după scandalul de corupție în care a fost implicată, relatează Euronews. Candidata de extremă dreapta își relansează campania prezidențială la Henin-Beaumont, după o reuniune a parlamentarilor partidului său organizată sâmbătă la Le Touquet, în Pas-de-Calais. Le Pen conduce în sondaje, 34% dintre alegători declarând că intenționează să o voteze în primul tur, indiferent de scenariu, potrivit unui sondaj realizat pe 8 și 9 septembrie de OpinionWay pentru Les Echos.

Cu toate acestea, ultimele săptămâni au fost marcate de o serie de probleme, pe fondul presupuselor tensiuni cu președintele Rassemblement National (RN), fostul ei protejat, Jordan Bardella, al controverselor privind ajutorul acordat Ucrainei și al publicării unei înregistrări video în care un polițist, membru voluntar al echipei de securitate a RN, face afirmații rasiste, sexiste și conspiraționiste.

În același timp, Le Pen nu a reacționat încă la semnarea pactului privind imigrația între Bardella și Nigel Farage, liderul partidului britanic Reform UK, formațiune de dreapta radicală și anti-imigrație. Acordul prevede ca migranții interceptați în apele britanice să fie trimiși înapoi în Franța dacă cele două partide ajung la putere.

Ce rol va avea Bardella?

Se înmulțesc zvonurile privind presupuse tensiuni între Le Pen și Bardella, candidatul RN-ului pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit publicației franceze Liberation, președintele Rassemblement National ar fi declarat pe 31 august „ori ea, ori eu”, în timp ce Le Pen ar fi anunțat că intenționează să îi ofere un rol mai important în campanie nepoatei sale, Marion Marechal, începând cu un discurs la reuniunea parlamentară a RN de la Le Touquet.

În campania prezidențială din 2022, Marechal l-a susținut pe Eric Zemmour, liderul partidului rival de extremă dreapta, Reconquete, în locul mătușii sale.

Bardella a negat existența oricăror tensiuni, declarând pentru postul francez BFM-TV: „Totul merge foarte, foarte bine, vă asigur. O susțin 2.000%”.

El a adăugat că are cu Le Pen o „afinitate politică și personală de nezdruncinat” și a negat totodată că ar dori să își „impună” propria linie în partid.

Diferențele fundamentale dintre cele două personaje principale ale Rassemblement National privesc în special politica economică, mai ales pensiile.

Potrivit lui Bardella, actualul sistem francez de pensii „nu este sustenabil din punct de vedere economic”.

De asemenea, el pare reticent ca „șefa” sa să transforme propunerea de interzicere a purtării vălului în spațiile publice într-o temă centrală a campaniei.

Pe 31 august, Bardella a insistat că obiectivul nu este „impunerea unui cod vestimentar”, precizând că problema va fi supusă unui referendum.

El pare, de asemenea, mai favorabil economiei de piață decât Le Pen, care a susținut în mod tradițional măsuri mai protecționiste.

Sprijinul pentru Ucraina

Dincolo de aceste divergențe, RN se confruntă și cu dezacorduri în privința politicii internaționale.

Invitat pe 4 septembrie la BFM-TV, Louis Aliot, vicepreședinte al partidului și primar al orașului Perpignan, a fost întrebat despre ajutorul acordat Ucrainei.

„Închidem robinetul. Sistemul de sănătate, sistemul de educație, întreaga economie, totul a fost redus până la os, și totuși găsim în continuare bani pentru a finanța și mai multe arme (...) Sunt dispus să accept asta, dar cine plătește pentru toate acestea? Trebuie să știi și când să oprești un război”, a spus el. Declarațiile sale au provocat rapid o dezbatere.

Pe Twitter, Edouard Philippe, candidatul partidului de centru-dreapta Horizons pentru 2027, a profitat de ocazie pentru a acuza RN de „sprijin pentru regimul lui Putin”, susținând că „a închide robinetul pentru Ucraina înseamnă a servi Rusia”.

„Slăbirea Ucrainei, așa cum dorește Marine Le Pen, înseamnă amenințarea securității Europei și Franței. Voi face tot ce pot pentru a o opri”, a adăugat el.

Le Pen a răspuns în mai puțin de o oră, amintindu-i fostului prim-ministru că se afla la guvernare atunci când dictatorul rus a fost „primit cu mare fast la Palatul Versailles și apoi la Fort de Brégançon” și că el însuși l-a primit pe Dmitri Medvedev, pe atunci prim-ministru al Rusiei, în orașul său natal, Le Havre, în iunie 2019.

Alt scandal în care e implicată extrema dreaptă franceză

Pe 8 septembrie, cotidianul regional francez Midi Libre a publicat o înregistrare video din noiembrie 2025 în care mai mulți polițiști municipali din Carcassonne fac comentarii rasiste, sexiste și conspiraționiste în timpul unei patrule de noapte.

Șeful patrulei, responsabil pentru aproape 90% dintre afirmațiile făcute în acea seară, este un fost parașutist, dar a activat și ca voluntar în serviciul intern de securitate al RN.

El l-a însoțit pe Bardella în mai multe deplasări, inclusiv în timpul turneului de promovare a cărții sale, precum și la lansarea campaniei RN pentru alegerile locale.

Polițistul a fost exclus, miercuri, din Rassemblement National. Bardella a calificat, la rândul său, declarațiile acestuia drept „josnice”.

Parchetul din Carcassonne a anunțat tot miercuri suspendarea celor patru polițiști municipali care apar în înregistrare.